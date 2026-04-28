Le Freelander 8 sera peut-être le prochain SUV à la mode

On en parlait il y a quelques jours : le Land Rover Freelander s’apprête à faire son grand retour, lui qui a disparu du marché en 2014 après avoir fait partie des pionniers du genre des crossovers.

Il revient dans une toute nouvelle marque désormais séparée du groupe Land Rover, une coentreprise formée avec le Chery. Le géant chinois a en effet obtenu auprès du constructeur anglais le droit d’utiliser le nom « Freelander », qui devient une lignée de modèles à lui tout seul qui seront fabriqués en Chine.

Déjà le modèle de série

La dernière fois qu’on en parlait, le Concept 97 était un show-car censé annoncer le design des futurs modèles de série. Land Rover et Chery n’avaient pas menti puisque le Freelander 8, premier modèle de la nouvelle marque Freelander, ressemble étroitement au Concept 97.

Il reste cubique et massif, dans le même esprit qu’un Defender, avec des dimensions assez gigantesques : il mesure 5,1 mètres de long c’est-à-dire très au-dessus d’un Land Rover Defender 110 (4,76 mètres) et quasiment au niveau d’un Defender 130 (5,35 mètres). A titre de comparaison, un Tesla Model Y se « contente » de 4,78 mètres de longueur. Oui, ce nouveau Freelander est vraiment énorme quand on se rappelle que la toute dernière mouture de l’Anglais, disparu en 2015, était 4,5 mètres !

Électrique et à prolongateur d’autonomie

Pour l’instant, on sait que ce Freelander 8 repose sur une toute nouvelle architecture technique (« iMax »), avec des batteries CATL capables de se recharger en courant continu à 350 kW de puissance maximale.

Il possède trois rangées de sièges et devrait laisser le choix entre une déclinaison 100 % électrique et une version à prolongateur d’autonomie. Surtout, Freelander prévoit une gamme de six modèles sur les cinq prochaines années.

Et sachant que Chery est en train de se déployer avec succès en Europe, notamment grâce à sa marque Jaecoo déjà très en forme chez nous et plus encore de l’autre côté de la Manche, cette marque Freelander possède sur le papier sur potentiel chez nous aussi même si sa fabrication chinoise risque de compliquer les choses en termes de fiscalité.