Six "vrais" 4x4 d'occasion pour moins de 15 000 €

« Franchisseur », voici un terme qui a disparu du vocabulaire des automobilistes depuis un certain nombre d’années déjà. Le 4x4 affublé de plusieurs différentiels autobloquants, et capable de « grimper aux arbres » a petit à petit laissé sa place aux modèles arborant l’acronyme SUV, pour Sport Utility Vehicle. L’idée est d’offrir la voiture tout en un : sportive, confortable, voire luxueuse, familiale et crapahuteuse. Cette transition a pris un tournant lors de la sortie du premier Toyota Rav4, également nommé Fun Cruiser, en 1994. S’en sont suivis le Mercedes ML (1997), puis le BMW X5 (1999), et ainsi de suite. Tous les énumérer fatigueraient votre rétine puisque tous les constructeurs ou presque en proposent un dans leur gamme. Même les constructeurs historiques de supercars n’ont pu résister…

En devenant SUV, les 4x4 ont délaissé leur qualité première, celle de passer partout ou presque. Cependant, il reste sur le marché plusieurs modèles loin d’être ridicules. Pour un budget raisonnable de 15 000 €, et sans avoir besoin de remonter quarante ans en arrière, il est possible de trouver chaussure à son pied. Nous n’avons pas sélectionné les modèles « purs et durs » qui ont presque disparu des petites annonces, ou alors qui affichent de très gros kilométrages, à l’image du Toyota Land Cruiser. Cependant, notre choix s’est porté sur les derniers qui sont encore affublés de réelles capacités hors bitume.





Dacia Duster (2010 – 2017)

De par sa conception basique, le roumain est peut-être celui qui se rapproche le plus des 4x4 à l’ancienne. Poids contenu, grand débattement de suspension, garde au sol élevé, verrouillage du différentiel, le Duster possède de réelles aptitudes et ne craint pas les chemins difficiles à allure soutenue. Cela se paie au niveau de la précision de conduite, la prise de roulis et le freinage, en dessous de ses concurrents. Sur ces points, la seconde génération fait nettement mieux, mais ce dernier affiche plus de kilomètres à ce prix, et les modèles sont encore peu répandus. Il ne faut pas hésiter à s’orienter vers les moteurs les plus puissants (TCe 115/125 et dCi 110/115) afin de bénéficier d’assez de ressources sur la route, mais aussi sur les terrains accidentés. Idem pour les finitions, sa nature low-cost nécessite de choisir les niveaux hauts pour bénéficier d’un équipement convenable.





Le point fiabilité

Le Duster de première génération est un bon élève. Cependant, le 1.2 TCe est sujet à des surconsommations d’huile pouvant occasionner la casse du moteur jusqu’en 2016. Côté diesel, la courroie de distribution du bloc dCi peut s’user prématurément jusqu’en 2011, un remplacement dans les temps est primordial. Quant à la seconde génération, il rencontre davantage de soucis au niveau électronique du fait de sa base technique plus évoluée.

Exemple à 15 000 €

Version : Duster I 1.5 dCi 110 Prestige 4x4 (2016 – 85 000 km)

Version : Duster II 1.5 dCi 115 Essentiel 4x4 (2019 – 130 000 km)





Land Rover Freelander II (2006 – 2015)

S’offrir un Land Rover sans casser sa tirelire, c’est possible. Doté d’une belle garde au sol, de grandes roues et du système Terrain Response qui adapte la motricité selon le terrain rencontré, ce Freelander n’usurpe pas son blason. En prime, il reste élégant malgré son âge quelque peu avancé, dispense un bon confort (suspension et insonorisation) et offre un habitacle logeable. En contrepartie, il n’aime pas être trop chahuté sur la route, l’aspect sécuritaire n’est pas à remettre en cause, mais la prise de roulis prononcée n’invite pas à hausser le rythme. De toute façon, son poids (environ 1 800 kg) étouffe quelque peu les moteurs. Le TD4 de 160, le plus diffusé, offre assez de ressource pour emmener armes et bagages, mais il ne faut pas lui demander la lune.





Le point fiabilité

Globalement, les utilisateurs sont satisfaits de leur Freelander et atteignent parfois de gros kilométrages. Cependant, on note des soucis de direction, mettant en cause la pompe ou le boîtier de direction (jusqu’en 2010). Des pertes de puissances du moteur TD4 peuvent survenir, mais cela n’engendre pas d’opérations lourdes (reprogrammation, actionneur de turbo…).

Exemple à 15 000 €

Version : TD4 160 HSE (2010 - 90 000 km)





Nissan X-Trail III (2014 – 2022)

Avec cette troisième génération, le X-Trail a véritablement basculé dans le monde des SUV. Mais il n’a pas fait l’impasse sur la transmission intégrale et il loin d’être ridicule sur les chemins accidentés. Seulement, il est plus à son aise pour accueillir la famille et parcourir de longues distances. Ils s’adressent donc aux pères de famille qui occasionnellement sillonnent les itinéraires bis. Côté confort, cet X-Trail n’est pas en reste avec des sièges bien rembourrés, de l’espace pour tout le monde avec en prime une banquette coulissante (sur 22 cm) et un coffre particulièrement accueillant. Le conducteur devra, pour sa part, se contenter d’une conduite peu enjouée, mais paisible. Si, côté équipement, le X-Trail fait le plein, le choix en moteur est pingre. Il faut alors se contenter du 1.6 dCi 130 ch, un moteur volontaire mais creux à bas régime.





Le point fiabilité

Si vous pouvez investir un peu plus de 15 000 €, mieux vaut privilégier un millésime de 2016 minimum. Avant cette année, les pannes peuvent être lourdes. A noter que le 1.6 dCi de 130 ch est sujet à des casses prématurées du turbo et le filtre à particules s’encrasse assez facilement. Il faut alors le régénérer ou le remplacer. La climatisation peut aussi donner des sueurs froides (panneau de commandes, condenseur ou compresseur).

Exemple à 15 000 €

Version : dCi 130 Acenta (2014 - 105 000 km)





Suzuki Vitara IV (depuis 2015)

Commercialisé pour la première fois en 1988, le Vitara s’est bien assagi afin de mieux rester sur les routes goudronnées. Néanmoins, il n’est pas à mettre dans le même panier que les Peugeot 2008 ou Renault Captur : le Vitara sait encore s’aventurer hors des sentiers battus. Sa garde au sol plutôt généreuse et sa transmission intégrale AllGrip permettent de se sortir de certaines difficultés, personne ne peut en dire autant dans cette catégorie. Pour le reste, le Suzuki offre un bon volume de coffre (375 litres), un habitacle assez vaste avec de nombreux rangements et un bon comportement routier. En revanche, le confort est un poil ferme, l’insonorisation est légère et le moteur manque un peu de ressource sur la route.





Le point fiabilité

Fidèle à la réputation de la marque, le Vitara jouit d’une bonne fiabilité. On note toutefois des soucis de boîtier de direction en début de carrière et une usure anormale des pneus arrière. Pour le reste, il est capable de rouler loin et longtemps, à condition d’effectuer un entretien régulier.



Exemple à 15 000 €

Version : VVT 120 Privilège Allgrip (2016 - 120 000 km)





Fiat Panda III 4x4 (2012 - 2022)

C’est sans aucun doute la plus petite de notre sélection, mais ce n’est pas la moins habile. Sous ses airs de petite puce, la Panda 4x4 peut donner des leçons à des modèles bien établis. Le premier atout réside dans son gabarit, qui lui permet de passer à peu près partout. Mais ce n’est pas tout, porte à faux réduits assurant de bons angles d’attaque et de fuite, garde au sol généreuse et blocage électronique du différentiel sont ses principaux atouts pour crapahuter. Si cela ne suffit pas, la Cross va encore plus loin, mais il faut la dénicher. Ses aptitudes en hors-piste n’ont pas trop de répercussions sur la route puisque confort et comportement routier sont préservés. Son plus gros défaut vient de son moteur TwinAir de 85 ch. Très représenté dans les annonces, il se révèle bruyant, gourmand et manque de souffle. Enfin, son petit gabarit ne l’empêche pas d’être astucieuse et d’offrir un bon volume habitable.

Le point fiabilité

La Panda est une très bonne élève. Elle ne connaît pas de pannes lourdes ou récurrentes, mais il est conseillé de vérifier régulièrement le niveau d’huile du moteur TwinAir. On note quelques rares cas de fuite d’amortisseurs, et des roulements qui peuvent s’user un peu vite.



Exemple à 15 000 €

Version : TwinAir 85 Rock (2019 - 40 000 km)





Mitsubishi Pajero IV (2006 -2018)

Le Pajero, à l’image du Nissan Patrol et du Toyota Land Cruiser, est une institution dans le domaine. Et cela se ressent côté tarif puisque les modèles fortement kilométrés sont loin d’être bradés. Il faut dire qu’il a été conçu pour durer et que peu de terrains lui résistent. Près de cinq mètres de long, plus de deux tonnes sur la balance, le Pajero est un gros bébé qui se révèle peu à son aise en milieu urbain. La route n’est d’ailleurs pas non plus son terrain de jeu favori (confort relatif et comportement flou). Ce qu’il aime, c’est traîner ses roues dans la boue et les ornières. Parmi notre sélection, le Pajero s’adresse aux conducteurs qui évoluent sur des parcours très difficiles ou qui ont besoin de tracter de lourdes charges. Sur ce point, son gros moteur quatre-cylindres est un très bon allié. Il est davantage conçu comme un cheval de trait qu’un cheval de course.





Le point fiabilité

Par rapport aux SUV récents, le Pajero apparaît très rustique et robuste. A juste titre, puisqu’il fait preuve d’une véritable solidité. Comme tout véhicule, son entretien doit être réalisé dans les temps, mais il accepte sans soucis les kilométrages élevés. Il faut davantage se méfier de son utilisation pour éviter de se retrouver avec un modèle ayant déjà beaucoup « travaillé ».

Exemple à 15 000 €

Version : 3.2-D Intense 5 portes (2007 – 200 000 km)