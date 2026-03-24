Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Land Rover

Le Freelander renaît de ses cendres grâce au Chinois Chery, mais devient une marque à part entière

Dans Futurs modèles / Autres actu futurs modèles

Julien Bertaux

1  

La coentreprise constituée du Chinois Chery et de Jaguar Land Rover va relancer le Freelander disparu il y a dix ans. Détail qui a son importance, il va devenir une marque à part entière.

Le Freelander renaît de ses cendres grâce au Chinois Chery, mais devient une marque à part entière
Impossible d'imagine à quoi ressemblera ce premier concept de la marque Freelander. On note toutefois une similitude avec les anciens Freelander : le décroché du capot par rapport à l'aile.

L’actualité de Jaguar Land Rover est pour le moins compliquée. En août dernier, son patron a quitté le navire suite aux critiques concernant la stratégie de Jaguar, puis en septembre le groupe a été victime d’une attaque paralysant les chaînes de montage… Sa situation est critique, mais il y a de quoi se rassurer puisque des prototypes camouflés ont été aperçus, notamment le remplaçant du Velar.

Ce n’est pas tout puisque JLR et Chery (qui vient de lancer les marques Jaecoo et Omoda) confirment le retour du Freelander via un teaser montrant une optique avant. Un élément émanant probablement d’un concept préfigurant ce prochain SUV. Fait marquant, il ne s’agira plus d’un modèle, mais d’une marque à part entière !

Land Rover Freelander (1998-2006)
Land Rover Freelander (1998-2006)
Land Rover Freelander 2 (2006-2016)
Land Rover Freelander 2 (2006-2016)

Sait-on simplement que son gabarit devrait être relativement compact, qu’il partagera sa plateforme avec le Jaecoo 7 (qui mesure 4,50 m de long) et qu’il abritera sous son capot différentes chaînes de traction : électrique, hybride et hybride rechargeable.

Révélation le 31 mars

Au printemps 2026, Chery débutera la commercialisation de 4 modèles, à travers deux marques spécialement conçues pour l’export : Jaecoo (ici le 7) et Omoda.
Au printemps 2026, Chery débutera la commercialisation de 4 modèles, à travers deux marques spécialement conçues pour l’export : Jaecoo (ici le 7) et Omoda.

Le premier modèle de cette marque Freelander sera dévoilé le 31 mars prochain et commencera très certainement sa carrière en Chine pour débarquer ensuite en Europe. Question style, le président de JLR en Chine, Qing Pan, précise qu’il rappellera l’esprit du Freelander original que l’on a connu.

Cette nouvelle questionne davantage qu’elle ne donne de réponse. Comment cette marque va-t-elle se positionner face à Land Rover ? Son statut sera-t-il toujours premium, alors même qu’il reposera sur la plateforme d’un véhicule proposé aujourd’hui 20 000 € de moins que la concurrence ? Des éléments de réponse que nous espérons avoir le 31 mars prochain.

1  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Actualité Land Rover

Voir toute l'actu Land Rover

Fiches fiabilité Land Rover

Voir toutes les fiches fiabilité Land Rover

Essais Land Rover

Voir tous les essais Land Rover

Comparatifs Land Rover

Voir tous les comparatifs Land Rover