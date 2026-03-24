Le Freelander renaît de ses cendres grâce au Chinois Chery, mais devient une marque à part entière

L’actualité de Jaguar Land Rover est pour le moins compliquée. En août dernier, son patron a quitté le navire suite aux critiques concernant la stratégie de Jaguar, puis en septembre le groupe a été victime d’une attaque paralysant les chaînes de montage… Sa situation est critique, mais il y a de quoi se rassurer puisque des prototypes camouflés ont été aperçus, notamment le remplaçant du Velar.

Ce n’est pas tout puisque JLR et Chery (qui vient de lancer les marques Jaecoo et Omoda) confirment le retour du Freelander via un teaser montrant une optique avant. Un élément émanant probablement d’un concept préfigurant ce prochain SUV. Fait marquant, il ne s’agira plus d’un modèle, mais d’une marque à part entière !

Sait-on simplement que son gabarit devrait être relativement compact, qu’il partagera sa plateforme avec le Jaecoo 7 (qui mesure 4,50 m de long) et qu’il abritera sous son capot différentes chaînes de traction : électrique, hybride et hybride rechargeable.

Révélation le 31 mars

Le premier modèle de cette marque Freelander sera dévoilé le 31 mars prochain et commencera très certainement sa carrière en Chine pour débarquer ensuite en Europe. Question style, le président de JLR en Chine, Qing Pan, précise qu’il rappellera l’esprit du Freelander original que l’on a connu.

Cette nouvelle questionne davantage qu’elle ne donne de réponse. Comment cette marque va-t-elle se positionner face à Land Rover ? Son statut sera-t-il toujours premium, alors même qu’il reposera sur la plateforme d’un véhicule proposé aujourd’hui 20 000 € de moins que la concurrence ? Des éléments de réponse que nous espérons avoir le 31 mars prochain.