Après six années de présence dans les concessions, le Land Rover Defender va bénéficier d’une belle remise à niveau grâce à un restylage.

Depuis son arrivée sur le marché en 2020, le Land Rover Defender 4 n’a pas trop pris de rides même s’il n’a pas bénéficié d’un vrai lifting. Malgré tout, en 2025, la signature lumineuse du modèle a été légèrement revue, des teintes de carrosseries nouvelles lui ont été attribuées et l’écran de son système multimédia est passé de 10 à 13,1 pouces, mais il s’agissait plus d’une évolution que d’un véritable restylage.

Le restylage c’est pour 2027, avec sans doute une présentation avant la fin de l’année 2026. Le prototype photographié par nos chasseurs de scoop confirme qu’il y aura bien du nouveau pour la « phase 2 » du Defender que ce soit pour l’aspect extérieur du modèle, mais aussi en ce qui concerne son intérieur puisqu’il pourra adopter (sans doute en option) des sièges individuels à la place de la banquette à l’arrière. Rappelons que le Defender 130 peut être disponible en version huit places (2 + 3 + 3) et que les Defender 90 et 110 peuvent bénéficier de trois sièges à l’avant (option six sièges 3 + 3) et même de sept sièges pour le 110 (2 + 3 + 2).

De légères modifications de style

Outre ce restylage qui s’annonce pour le Land Rover Defender pour 2027, l’actualité du Defender va être bousculée l’an prochain avec la découverte d’un Defender 100 % électrique. Il s’agit d’un modèle qui sera disponible en version cinq portes et cinq places, alors que l’actuel Land Rover Defender lors de son restylage restera disponible en version 90 à 3 portes, 110 et 130 pouvant embarquer jusqu’à 8 passagers. On le retrouvera aussi dans la version Octa, un Defender performant qui peut rouler jusqu’à 250 km/h et peut passer de 0 à 100 km/h en 4 secondes. Le Land Rover Defender ne va pas révolutionner son style avec ce restylage, les modifications ne concerneront pas l’allure générale de l’auto, mais par petites touches le modèle va être modernisé. Les modifications concerneront les boucliers avant et arrière, la calandre qui devrait s’agrandir et la ligne de toit qui dispose d’un petit becquet au-dessus de la lunette arrière.

Toujours des malus importants pour le modèle restylé

Pour le prochain restylage, le Land Rover Defender va aussi proposer des modifications dans son habitacle. Ainsi le prototype présenté ici, dispose de deux fauteuils individuels à la place d’une banquette. L’équipement va également progresser avec plus d’aides à la conduite, qui viendront compléter le régulateur de vitesse adaptatif et l’alerte d’attention, des dispositifs ajoutés en 2025. Il y aura sans doute des améliorations en ce qui concerne l’interface du système multimédia. En ce qui concerne les motorisations, les changements devraient être réduits, peut-être une réduction des rejets de CO2 car ce véhicule baroudeur est soumis à un gros malus écologique complété par un malus au poids. Le Land Rover Defender restylé va trouver sur son chemin son habituel concurrent Mercedes Classe G aussi robuste que lui et d’autres qui lui ressemble (ou le copie) comme les Ineos Grenadier et futur Galaxy Cruiser, un SUV hybride rechargeable que s’apprête à lancer Geely.