Essai - Land Rover Defender 90 Hard Top (2021) : subir peut attendre

En bref



4x4 utilitaire

A partir de 57 600 €

Pas de malus

Au sein de la gamme Land Rover, chaque modèle joue un rôle bien défini. La famille Range Rover (Range, Velar et Evoque) pour une clientèle chic, le Discovery pour la famille et le Defender, lui, c’est la bête de somme, le costaud, le franchisseur. Une valeur sûre pour les terrains extrêmes depuis près de 70 ans.

Cette seconde génération, apparue en 2020, entre de plain-pied dans l’ère moderne en s’offrant les derniers raffinements du groupe Jaguar Land Rover comme une motorisation hybride rechargeable, un fort contenu technologique, des suspensions indépendantes et le passage à un châssis monocoque. Une révolution pour cette icône de l’automobile. De quoi tourner le dos aux fans de la première heure ? Vraisemblablement.

Car pour rouler en Defender, aujourd’hui en France, il faut avoir une solide santé financière. Pratiquement toutes les versions sont pénalisées par un malus écologique de 30 000 €. Bien que l’Europe et plus particulièrement l'Hexagone ne fassent pas partie des principaux marchés, Land Rover propose des solutions.

La première, est une motorisation hybride rechargeable, neutre au malus qui nécessite tout de même une mise de départ de 75 000 €. La seconde, celle que vous avez sous les yeux, est le dérivé utilitaire du Defender, équipé de seulement deux places et fiscalement non soumis au malus. Il vous en coûtera alors « seulement » 57 000 €.

Le Defender 90 Hard top, c’est son nom, est donc le moins cher de la gamme. Son appellation est galvaudée car ici, le toit n’est pas démontable. Il est disponible en deux carrosseries. En 3 portes comme ici, appelée 90 (longueur : 4,50 m) et en 5 portes, appelée 110 dont la longueur grimpe à 5,02 m et le prix de départ à 65 200 €. Autrement dit, c’est un beau bébé. Attention, dans les deux cas, sa hauteur frôle les 2 mètres, ce qui signifie que vous ne pourrez pas stationner n’importe où et notamment dans de nombreux parkings souterrains. Ces versions sont équipées de suspensions standards à ressorts qui ne permettent pas de faire varier la hauteur.

Ce Defender est considéré comme un utilitaire car il ne dispose pas de places arrière. Ici, la cabine avant est séparée du reste de l’habitacle par une paroi rigide. À l'avant, on retrouve une configuration à 3 places. 2 sièges normaux plus un large accoudoir qui se transforme en strapontin. A n’utiliser qu’en cas de dépannage. Son étroitesse ne permet pas d’installer un siège bébé.

La présentation de cette version « utilitaire » engendre quelques modifications par rapports aux versions classiques. Par exemple, ici, il n’y a pas de console centrale pour permettre au passager du milieu de caser ses jambes. La planche de bord au dessin moderne et ergonomique privilégie ici la robustesse. On retrouve quelques clins d’œil à l’ancêtre comme les boulons apparents sur les portes ou la poignée de maintien horizontale côté passager.

Les aspects pratiques sont soignés avec de nombreux et vastes rangements à disposition. Par exemple le dos du strapontin abrite un porte-gobelet avec deux branchements USB. Ce defender est un utilitaire, certes, mais un Land Rover tout de même qui propose un niveau de confort élevé avec des sièges électriques, un éclairage d’ambiance, un système multimédia performant et connecté et une caméra panoramique 3D.

A défaut de pouvoir transporter des passagers, le Defender compense par un volume utile de 1 350 litres, une large ouverture et un rangement additionnel sous le plancher.