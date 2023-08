EN BREF Carrosserie allongée

Embarque jusqu’à 8 passagers

À partir de 96 400 €

Quand on pense que le Land Rover initial, lancé en 1948, était un pur utilitaire, capable d’affronter tous les terrains mais aussi servir aux travaux de labour… Quelle évolution ! Constamment civilisé, il est renommé Defender en 1990, et dure jusqu’en 2016, devenant au passage un engin chic et cher... Son remplaçant, présenté fin 2019, au salon de Francfort, n’en a pas conservé grand-chose : un air de famille, de vraies compétences en tout-terrain et… un prix stratosphérique. Pour le reste… Structure monocoque en aluminium, roues indépendantes, suspension pneumatique, cockpit luxueux et bardé d’équipements électroniques, prix stratosphérique, on dirait plus un Range Rover déguisé en baroudeur.

dailymotion Essai vidéo – Land Rover Defender 130 : le grand huit dans la boue

Tout comme celui auquel il succède, le Defender L663 propose plusieurs longueurs, et ici nous le testons dans sa variante la plus étirée, la 130, apparue en 2022. Nantie d’une roue de secours accrochée à la porte de coffre, elle affiche une longueur impressionnante de 5,36 m, qui a pour corollaire un habitacle immense, capable d’accueillir dans très bonnes conditions huit passagers.

Si la troisième rangée de places n’est pas très accessible, elle se révèle plutôt logeable, même pour un gaillard de près d’1,90 m dans mon genre. Mieux, on y découvre des aérateurs, des prises USB et même des assises chauffantes ! Les sièges indépendants de la seconde rangée offrent un peu plus de confort, mais guère. Ils coulissent, leurs dossiers s’inclinent, pour le bien-être des passagers qui profitent, là encore d’un bon espace, surtout en largeur. Ils disposent même de leur propre clim auto. Idéal pour les grandes familles, penserez-vous. Certes.

Mais le volume dédié aux bagages est alors réduit à sa portion congrue. On pensera alors à installer un coffre de toit. Bon courage ! Car le Defender, très haut (1,94 m, ou 1,87 m avec la suspension réglée au plus bas) ne vous facilitera pas la tâche, sans compter que cela interdira l’accès à la plupart des parkings souterrains…



Faux rustique, vrai luxueux



En attendant, à l’avant, on est choyé. Fauteuils à réglages électriques, rangements nombreux, dont une mini-glacière sous l’accoudoir central, écran central tactile aux très beaux graphismes… Celui-ci permet de régler bien sûr le GPS et la sono Meridian (d’excellente qualité), mais aussi tous les paramètres du Defender pour un usage tout-terrain. Blocages de différentiels, vitesses courtes, aide à la descente, caméras permettant de visualiser parfaitement le Land dans son environnement (avec une fonction capot transparent), tout y est.

On peut aussi accéder à ces ajustements via la console centrale, notamment pour le choix de la hauteur de l’engin. Très pratique pour l’abaisser au maximum juste à l’entrée d’un stationnement en sous-sol !

En ce qui concerne les modes d’évolution en tout-terrain, soit le Land gère tout ou presque de lui-même quand il se dote du système Terrain Response 2, soit, avec le Terrain Response de base, il demande à ce qu’on sélectionne le programme approprié (boue, neige, roche, etc.). Mais ce faire, plutôt que recourir à des touches, j’aurais préféré la présence d’une molette de sélection.