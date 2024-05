Range Rover Evoque (2024) : resserrement de l'offre (Essai)

5. Range Rover Evoque (2024) - L’évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés

2. Range Rover Evoque (2024) - Sur la route : souplesse, confort et puissance

En bref SUV compact de luxe

Restylage A partir de 57 100 €

Lancée en 2019, la seconde génération d’Evoque s’est très vite adaptée à la fiscalité en proposant rapidement des motorisations essence et diesel à hybridation légère, une version hybride rechargeable et même une flexfuel, une rareté sur le marché des SUV premium.

Entre temps la firme britannique a entamé une importante restructuration avec pour objectif d’éponger une dette d’environ 1 milliard de livres. La marque Land Rover a ainsi disparu au profit de 4 nouvelles entités : Range Rover, Discovery, Defender et Jaguar. L’Evoque fait partie de la division Range Rover.

Ce concurrent des BMW X1, Volvo XC40 ou encore Mercedes GLA s’octroie une mise à jour de milieu de carrière. Esthétiquement, pas besoin d’en faire trop tant le coup de crayon de Gerry McGovern est réussi. Les nouveautés portent sur l’arrivée d’une nouvelle grille de calandre composée de motifs horizontaux, de boucliers légèrement redessinés, d’une nouvelle signature lumineuse à l’avant et de nouveaux feux à l’arrière. Malgré ces évolutions légères, l’Evoque conserve une certaine élégance face à ses concurrents.

A bord, l’univers luxueux évolue. Le tandem d’écrans numériques disparaît au profit d’un unique écran tactile de 11,4’’. Toute est désormais regroupé dans ce dernier qui adopte la dernière génération de l’interface Pivi Pro. Un système récompensé pour ses performances (Prix Autobest). Il intègre l’assistant vocal Alexa d’Amazon, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, mais également des mises à jour à distance. En pratique, il est d’une efficacité redoutable.

Seul reproche, il est positionné un peu bas, obligeant le conducteur à baisser le regard. Cette nouveauté engendre la modification de la partie basse de la console centrale avec l’arrivée d’un nouveau levier de vitesses et d’un vaste rangement supplémentaire. Ce dernier est vaste et fermé. Un atout car les rangements ne font pas partie des points forts de l’Evoque.

Les prix élitistes, à savoir un prix de départ de 82 300 € pour notre version d’essai (P300e Autobiography), sont (en partie) justifiés par la présence de matériaux nobles (cuir surpiqué, bois, aluminium brossé, etc.) et de technologies de pointe comme la vue dématérialisée du capot, la caméra numérique 3D, le performant système Terrain Response ou le toit panoramique coulissant. De nouvelles alternatives au cuir sont disponibles pour la sellerie, parmi lesquelles figure le tissu Kvadrat à base de laine.

Le britannique conserve un espace aux jambes correct aux places arrière mais toujours réduit à la tête notamment pour les grands gabarits en raison de sa ligne de toi plongeante. La présence des batteries sur les versions hybrides n’engendre quasiment pas de désagréments pour le volume de coffre. Ce dernier reste stable à 591 litres et la contenance du réservoir d’essence aussi (57 litres). L’Evoque surpasse ses concurrents directs et les dossiers de banquette se rabattent en trois parties pour former un plancher plat. Le seul inconvénient est l’absence de rangement pour les câbles de recharge, le logement sous plancher étant occupé par la roue de secours.