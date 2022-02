Un SUV d'occasion pour 5 000 € : ça devient difficile

Peut-on être à la dernière mode automobile lorsque le budget auto est réduit au minimum ? Peut-on vraiment accéder à la catégorie reine aujourd'hui des SUV, qui fait près de la moitié des ventes sur le marché, avec seulement 5 000 € ?

Un budget presque confortable par rapport à celui que nous avions défini il y a de cela un peu plus de 2 ans et demi : 3 000 €, et pour lequel nous avions trouvé une offre, certes pas extraordinaire, mais tout de même.

Mais aujourd'hui, après une inflation sans précédent des prix sur le marché de la seconde main, on peut toujours rêver pour trouver autre chose que des épaves de SUV, ou des modèles de plus de 300 000 km, pour 3 000 €. Il a fallu revoir le budget à la hausse pour dénicher des modèles potables, qui peuvent encore rendre de fiers services, et à la fiabilité correcte. Ce sont d'ailleurs beaucoup les mêmes que ceux que nous avions sélectionnés pour 3 000 €, ils sont aujourd'hui plus chers, alors qu'ils sont plus âgés. Mais où va le monde...

Un SUV à 5 000 €, ça peut se trouver, mais faut-il pour autant craquer ? Nous allons le voir, on peut bien sûr trouver des SUV pour ce budget. Faut-il pour autant foncer tête baissée, en criant à l'aubaine ? Bien sûr que non. Il faut au contraire s'armer de patience, et se montrer encore plus vigilant que pour tout autre achat. Comme pour une acquisition classique d'occasion, il faut effectuer toutes les vérifications d'usage, que l'on peut retrouver dans notre check-list 2022. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Car un SUV, surtout lorsque c'est aussi un vrai 4x4, peut subir des usures spécifiques. Il faut donc être particulièrement intransigeant sur le bon entretien, qui doit être validé par des factures de garage, ou a minima des factures d'achat de pièces de bonne qualité, en cas d'entretien par soi-même. Il faut aussi vérifier des points spécifiques : - Bon enclenchement de la gamme de rapports courts, si le modèle est équipé d'une boîte de transfert. - Bon enclenchement des 4 roues motrices, que le système soit manuel, via un levier ou bouton, ou automatique (viscocoupleur, embrayage multidisques). Pas forcément facile à vérifier en bonnes conditions d'adhérence dans ce dernier cas. - Pas de bruits ni d'à-coups dans la transmission. - Vidange du pont, de la boîte de transfert et de la boîte de vitesses (éventuellement) à jour. - Vérification attentive du châssis si le véhicule a fait du hors-piste. - Usure régulière des pneus et usure comparable sur les 4 roues (certains différentiels centraux n'aiment pas les différences d'usure entre essieux, et s'abîment plus vite car travaillent en permanence).

Voici une sélection des modèles disponibles dans la fourchette de budget sélectionnée, choisis aussi pour leur fiabilité correcte. Une liste non exhaustive évidemment (on voit d'ici arriver les aficionados de tel ou tel autre modèle). Mais on le précise tout de suite : non, on ne peut pas vous conseiller le Lada Niva ou de Daihatsu Terios...

On a tendance à l'oublier, ce Koleos de première génération. Il faut dire qu'il a fait une carrière particulièrement discrète, sans rencontrer le succès. Un style assez fade, et à l'époque la concurrence des monospaces compacts en avaient fait un modèle assez transparent.

Pourtant, le Koleos est pétri de qualités intrinsèques. Déjà, il présente un très haut niveau de fiabilité, y compris au niveau des moteurs diesels, les seuls que l'on trouvera dans cette gamme de prix. Oui, les modèles sont anciens (2008 à 2010) et à l'époque, le diesel était roi. Le 2.0 dCi 150 ch, le plus représenté sur le marché est en effet solide, et à chaîne de distribution qui ne se remplace pas, autre atout.

Ensuite il est confortable, bien filtré, bien équipé, spacieux, son agrément de conduite est à la hauteur, il ne consomme pas trop. Bref, c'est un bon ami des familles, pour les grands voyages.

Pour 5 000 € et moins on trouvera des modèles 2008/2009/2010 au mieux, affichant tous plus de 200 000 km, ce qui, si l'entretien a été bien suivi, n'est pas un problème. Il y a même des modèles 4x4 pour ceux qui le voudraient.

En 1997, en même temps que la marque Land Rover fête son 50e anniversaire, elle lance un tout nouveau modèle de 4x4, le plus petit de la gamme, le Freelander. Premier SUV de la marque, aux côtés des 100 % baroudeurs d'alors, il est le premier à renoncer au châssis séparé en échelle, et adopte des mécaniques Rover en essence et deux diesels, dont un BMW.

Il a fallu un petit moment pour qu'il se débarrasse des soucis de fiabilité qui ont émaillé sa carrière, mais après tant d'années, les modèles qui roulent aujourd'hui sont fiabilisés. On trouve pour moins de 5 000 € des modèles essence de 1999 à 2002 avec des kilométrages encore raisonnables, autour de 190 000 km, en 1.8 120 ch et même en 2.5 V6 177 ch. Les diesels sont en revanche souvent très kilométrés (plus de 250 000 km en moyenne, parfois presque 440 000 km, pour 5 000 € !) et moins fiables. Ainsi, pour ce budget (pas si doux), vous pourrez rouler dans un des modèles qui propose les meilleures prestations en tout-terrain de la catégorie à l'époque. Car un Land Rover, même SUV, reste un Land Rover. Reste que les mêmes modèles étaient 2 000 € moins chers il y a deux ans !

Fiat n'est pas à proprement parler une spécialiste du SUV, historiquement, même si aujourd'hui, le 500X rencontre un franc succès. Mais avant cela, en partenariat avec Suzuki, elle a proposé sur le marché un crossover que l'on qualifierait aujourd'hui de citadin, avec ses 4,12 m : le Sedici. Un jumeau du Suzuki SX4, pour lequel toutes les remarques sont valables.

Proposé uniquement en 4x4 au lancement (4x2 au restylage), et sous ses airs de ne pas y toucher, c'était un modèle réussi. Sorti en 2006, restylé en 2011, il n'a pas connu le succès sur le marché hexagonal, ce qui fait que ses prix sont aujourd'hui imbattables. Mais ils ont augmenté ! On trouvait en effet e,n 2019 pour moins de 3 000 € des modèles 2006/2007, affichant parfois moins de 150 000 km, dotés du très bon moteur diesel 1.9 JTD 120 ch, en finition Dynamic ou Emotion. Eh bien en 2022, les mêmes modèles 2007, qui affichent 155 000 km en moyenne, tournent autour de 4 700 € !

Habitable par rapport à son gabarit, doté d'un coffre par contre moyen (270 litres), le Sedici propose une finition basique mais l'ensemble vieillit bien, il faut le reconnaître. Les prestations routières sont encore aujourd'hui satisfaisantes. Et il est très économique à l'usage et à l'entretien. Un bon petit crossover, seulement très méconnu.

N.B. : on le répète, tout ce qui est dit ici pour le Sedici est valable pour le Suzuki SX4, évidemment.

Si Honda reste une marque discrète en France, au niveau mondial, elle pèse son poids, et spécialement dans la catégorie des SUV. Le CR-V, par exemple, s'est vendu par millions (plus de 8) depuis sa mise sur le marché en 1996. Son point fort ? Une fiabilité qui ne s'est jamais démentie. Mais pas seulement. Il est également confortable, habitable, pratique et bien adapté aux familles. Pour le budget que nous considérons aujourd'hui, on trouvera bien sûr des modèles de première génération (1996-2001), mais aussi quelques-uns de seconde génération (2001-2006). Les kilométrages sont élevés, pas moins de 180 000 km, mais sincèrement, ils ne doivent pas faire plus peur que cela, si bien sûr l'entretien a été suivi. On peut sereinement envisager les 400 000 km avec aussi bien le 2.0 essence que le 2.2 diesel de la seconde génération. Sur ce dernier, seul le volant moteur est à surveiller.

Pour le reste, vous aurez l'assurance d'un modèle qui démarre tous les jours sans faillir, par tous les temps. Pas un foudre de guerre, pas le plus précis en tenue de route, mais une bonne machine à faire des kilomètres. La seconde génération est plus agréable bien sûr que la première (mieux insonorisée surtout), mais plus rare, il faudra faire preuve de patience pour trouver un bel exemplaire.

Nous parlons ici de la première génération, vendue de 2004 à 2010. Cousin du Santa Fe et première incursion de Hyundai en France sur le segment des SUV compacts, il s'est à l'époque fort bien vendu, devenant un temps la 5e meilleure vente de SUV chez nous. Il faut dire que la concurrence était moins nombreuse toutefois.

Et pour une première incursion, c'était assez réussi. Derrière un look assez passe-partout, les prestations étaient plus que correctes en matière de polyvalence, d'habitabilité, de comportement routier. Les moteurs étaient un peu gloutons mais robustes et la fiabilité n'a pas posé trop de souci, à part quelques turbos et vanne EGR sur les diesels (classique chez tout le monde à l'époque). Les modèles sont aujourd'hui fiabilisés.

Pour 5 000 €, on trouvera des modèles 2005 à 2010, faisant le grand écart niveau kilométrage (entre 140 000 km et 250 000 km). Il vaut mieux privilégier un 2.0 CRDI 140 ch de 2010 évidemment, plutôt qu'un modèle plus ancien 112 ou 136 ch, même s'il n'a pas plus de kilomètres.

Chez Nissan aussi on sait ce qu'est un SUV. Le constructeur nippon en a depuis longtemps dans sa gamme, et a même lancé celui qui allait faire suivre tous les autres constructeurs sur le segment des SUV compacts : le Qashqai. Mais pour 5 000 €, ce sera niet pour ce dernier.

Par contre, le plus ancien X-Trail commence à se trouver pour cette enveloppe rehaussée. Et les exemplaires ne sont pas décrépis pour autant. Il vieillit au contraire plutôt bien. Et si le vendeur est soigneux, rigoureux sur l'entretien, un exemplaire de plus de 200 000 km aura conservé un bel état de fraîcheur. Les modèles en annonce présentent en tout cas franchement bien. Pour le budget, on trouve des 2.2 dCi 136 ch, qui sont à privilégier par rapport au 2.2 VDI 114 ch, un peu juste pour le poids, mais plus robuste. Car il faudra surveiller le turbo sur le dCi. S'il a déjà été remplacé, ce sera un plus. Un modèle 2004 peut se dénicher autour de 4 000 €, avec cependant plus de 240 000 km. Ces mêmes modèles qui se trouvaient il y a deux ans autour de 2 800 € !

Peut-on vraiment la classer dans la catégorie des SUV ? Certains répondront oui, d'autres non... Mais il était important de la placer dans cette sélection, tant la Panda 4x4 a un fort capital sympathie, parfaitement et paradoxalement proportionnel à ses prix en occasion.

Tous les propriétaires vous le confirmeront, quelle que soit la génération, elle est une véritable crapahuteuse, qui passe même où d'autres 4x4 s'arrêtent, grâce à sa grande légèreté.

Et avec étonnement, nous avons constaté que pour le budget de 5 000 €, on trouvera presque exclusivement des modèles de première génération ! Il y a bien quelques modèles de Panda 2 4x4, mais ils sont très rares. C'est dire si le succès de ces versions fait que les prix sont toujours très élevés. Car il faut rappeler que la Panda 1 a été commercialisée de 1980 à 2003 (1983-2003 pour la 4x4). Les exemplaires les plus récents ont donc presque 19 ans à l'heure où ces lignes sont écrites.

Pourtant, les beaux exemplaires de la version 4x4 sont affichés entre 3 500 € et 4 500 €. Incroyable ! Pour ce prix, vous avez donc un véritable cabri entre les mains, mais aussi une auto extrêmement dépouillée et rustique. Il ne faut pas s'attendre au moindre confort et l'équipement de luxe consiste en un essuie-glace arrière ou des appuie-tête ! Le moteur a été successivement un 1.0 de 48 ch jusqu'en 1986, puis un 1.0 de 50 ch de 86 à 89, puis un 1.1 injection de 50 ch à partir de 1989. Ce dernier moteur, de type "Fire", est à privilégier pour sa robustesse et son agrément, et en bonus il est "non interférentiel", c’est-à-dire que si sa courroie de distribution casse, elle n'entraîne pas de dégâts aux soupapes et aux pistons.

Pour la deuxième génération, on trouvera des modèles 2007 à 2010, dotés du 1.3 JTD 70 ch diesel. Mais un 1.2 i 60 ch est aussi possible, mais son manque de couple fera défaut en conduite montagnarde. En moyenne, ce sera 4 000 €.

Pour résumer, quels sont les meilleurs SUV d'occasion à moins de 5 000 € ?

Renault Koleos

Land Rover Freelander

Fiat Sedici/Suzuki SX4

Honda CR-V

Hyundai Tucson

Nissan X-Trail

Fiat Panda 4x4

Liste non exhaustive...