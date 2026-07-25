Le buddy movie est un genre à part entière. Depuis au moins les quatre volets de L’Arme fatale, le cinéma adore les amitiés viriles et les binômes qui ont les flics, la mafia et la terre entière à leurs trousses.

Mais non seulement cette série en 8 épisodes disponible sur Prime change la donne en mettant en scène deux pétroleuses quinquas, plutôt que des garçons, mais en plus, elle semble se moquer de tout et de tout le monde : des films d’espionnage, des polars violents et surtout, de Fast and Furious, d’où le titre Ride or die, l’une des expressions fétiche des pilotes musclés de la franchise US.

Du Transit au Range Rover

Car les deux filles carambolent, cascadent et se font poursuivre en Ford Transit en Audi A6, en Range Rover ou en Saab cabriolet et si l’une des deux copines (interprétée par l’impeccable Hannah Waddingham) est un as du volant, la non moins épatante Octavia Spencer est incapable de réussir un créneau.

Tout les opposent, comme dans tout buddy movie qui se respecte, mais pourtant la blonde Judith et l’afro-américaine Debbie Claybourne sont des copines d’au moins 30 ans. Sauf que la première est une tueuse à gages qui ne tue que des méchants, ce que l’autre ignore au début de l’aventure.

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Cette dernière est femme au foyer en Angleterre, mariée à un politicien qui serait totalement perdu sans elle puisqu’elle lui établit sa stratégie et rédige ses discours. Mais le nigaud décide malgré tout de divorcer. La voilà seule, alors que son amie tueuse risque de se retrouver sans gages car accusée de n’en faire qu’à sa tête comme tout senior qui se respecte. Deux femmes larguées qui vont en remontrer à la terre entière.

La suite ? Elle va à 100 à l’heure entre courses-poursuites diverses et très variées avec des mafieux armés comme des porte-avions et un Secret service sur les dents. Et si les scènes d’action en voiture sont plus crédibles que dans Fast and furious, le reste ne l’est pas plus et c’est tant mieux. Car la série ne se prend pas plus au sérieux que les deux comédiennes qui s’amusent comme des gamines au cours des huit épisodes de cette première saison.

Sérieux s’abstenir

Alors on s’amuse avec elles, du scénario improbable, des mecs souvent pitoyables, qu’ils soient gentils ou méchants, et des voitures qui explosent. C’est drôle, imparfait, léger comme une soirée d’été et frais comme la série humoristique anglaise que ce Ride or die incarne parfaitement.

Si l’on y ajoute une touche de féminisme sans en avoir l’air, d’antijeunisme assumé et un pied de nez à Dominic Torreto et sa bande, on tient la série des vacances.