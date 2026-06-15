En bref

FICHE FIABILITE EXPRESS. C’est au cours de l’automne 2010 que le nouveau C-Max fait son apparition sur le marché des monospaces compact. Et si l’opus 1 n’existait qu’en une seule déclinaison à cinq places, cette deuxième génération s’enrichit d’une version à sept places sous le nom de « Grand C-Max ». Une initiative du constructeur américain pour venir concurrencer entre autres les Citroën C4 Picasso et Renault Scénic.

Point de vue dimensions, il s’allonge de 14 cm par rapport à son petit frère, soit 4,52 m et se rehausse de 6 cm, au profit de l’habitabilité. Ainsi, il se positionne entre les 7 places Toyota Verso (4,44 m) et VW Touran (4,40 m) ainsi que les Citroën Grand C4 Picasso (4,59 m) et Grand Scénic (4,56 m). Autre nouveauté, il dispose de deux portes arrière coulissantes, manuelles, facilitant l’accès aux sièges passagers.

Du nouveau également du côté des motorisations pour l’ensemble de la gamme, avec des blocs diesels optimisés et l’arrivée d’un 1.6 essence Ecoboost de 150 ch et 180 ch à injection directe haute pression et turbo. Ajoutons que les versions diesels peuvent bénéficier d’une transmission automatique Powershift. Pour ce qui est des finitions au lancement, il y en a deux, Trend et Titanium et qui deviennent Edition et Titanium X en février 2014. En avril 2015, les deux C-Max bénéficient d’un restylage de la face avant - à l’instar des Focus et Mondeo -, de la planche de bord et des feux arrière. La carrière du C-Max s’arrêtera fin 2019. Sur le plan fiabilité, il n’aura pas été exempt de défauts, notamment avec le 1.0 Ecoboost, victime de surchauffes et de casses moteurs en raison d’une courroie de distribution fragile, et de grippages d’injecteurs sur les diesels 115 ch.

SOUS LE CAPOT

En diesel

1.5 TDCI : 95 ch, 105 ch et 120 ch

1.6 TDCI : 95 et 115 ch

2.0 TDCI : 115 ch, 140 ch, 163 ch et 170 ch

En essence

1.0 Ecoboost : 100 ch et 125 ch

1.6 : 105 et 125 ch

1.6 SCTI Ecoboost : 150 ch et 182 ch

1.6 Flexifuel : 120 ch

LE Ford C-max 2 A LA LOUPE

Comment vieillit-il ?

Pas vraiment de quoi s’alarmer. Les matériaux qui composent l’habitacle sont de bonne facture et le mobilier est bien assemblé. En clair, ce monospace se montre globalement robuste dans ce domaine y compris sur les modèles avec de gros kilométrages.

Les pièces d’usure sont-elles endurantes ?

Tout va bien pour la majorité des organes d’usure (plaquettes, disques, amortisseurs, pneus…). Malheureusement, ce n’est pas le cas pour les injecteurs des diesels TDCI qui rendent l’âme prématurément.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

C’est peut-être le côté qui fait peur chez Ford. Les coûts des pièces de rechange restent assez élevés, ce qui fait grimper les factures de réparation.

Est-il cher à entretenir ?

Comme pour de nombreux constructeurs, les révisions d’entretien courant sont à réaliser tous les ans. Certes, la bonne endurance d’une catégorie de pièces d’usure, permet de contenir les factures. Mais en cas de grosses réparations, gare à la note !