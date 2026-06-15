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Ford C-max 2

Fiche fiabilité

Que vaut le Ford C-Max 2 en occasion ? La fiche fiabilité express de Caradisiac

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Roberto Bencivenga

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Que vaut le Ford C-Max 2 en occasion ? La fiche fiabilité express de Caradisiac

Dates clés

  • Septembre 2010 : commercialisation du C-Max 2 et Grand C-Max
  • Avril 2015 : restylage (face avant, planche de bord et feux arrière)
  • Décembre 2019 : arrêt de fabrication
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En bref

FICHE FIABILITE EXPRESS. C’est au cours de l’automne 2010 que le nouveau C-Max fait son apparition sur le marché des monospaces compact. Et si l’opus 1 n’existait qu’en une seule déclinaison à cinq places, cette deuxième génération s’enrichit d’une version à sept places sous le nom de « Grand C-Max ». Une initiative du constructeur américain pour venir concurrencer entre autres les Citroën C4 Picasso et Renault Scénic.

Point de vue dimensions, il s’allonge de 14 cm par rapport à son petit frère, soit 4,52 m et se rehausse de 6 cm, au profit de l’habitabilité. Ainsi, il se positionne entre les 7 places Toyota Verso (4,44 m) et VW Touran (4,40 m) ainsi que les Citroën Grand C4 Picasso (4,59 m) et Grand Scénic (4,56 m). Autre nouveauté, il dispose de deux portes arrière coulissantes, manuelles, facilitant l’accès aux sièges passagers.

Du nouveau également du côté des motorisations pour l’ensemble de la gamme, avec des blocs diesels optimisés et l’arrivée d’un 1.6 essence Ecoboost de 150 ch et 180 ch à injection directe haute pression et turbo. Ajoutons que les versions diesels peuvent bénéficier d’une transmission automatique Powershift. Pour ce qui est des finitions au lancement, il y en a deux, Trend et Titanium et qui deviennent Edition et Titanium X en février 2014. En avril 2015, les deux C-Max bénéficient d’un restylage de la face avant - à l’instar des Focus et Mondeo -, de la planche de bord et des feux arrière. La carrière du C-Max s’arrêtera fin 2019. Sur le plan fiabilité, il n’aura pas été exempt de défauts, notamment avec le 1.0 Ecoboost, victime de surchauffes et de casses moteurs en raison d’une courroie de distribution fragile, et de grippages d’injecteurs sur les diesels 115 ch.

 

SOUS LE CAPOT

En diesel

1.5 TDCI : 95 ch, 105 ch et 120 ch

1.6 TDCI : 95 et 115 ch

2.0 TDCI : 115 ch, 140 ch, 163 ch et 170 ch

En essence

1.0 Ecoboost : 100 ch et 125 ch

1.6 : 105 et 125 ch

1.6 SCTI Ecoboost : 150 ch et 182 ch

1.6 Flexifuel : 120 ch

 

LE Ford C-max 2 A LA LOUPE

Comment vieillit-il ?

Pas vraiment de quoi s’alarmer. Les matériaux qui composent l’habitacle sont de bonne facture et le mobilier est bien assemblé. En clair, ce monospace se montre globalement robuste dans ce domaine y compris sur les modèles avec de gros kilométrages.

Les pièces d’usure sont-elles endurantes ?

Tout va bien pour la majorité des organes d’usure (plaquettes, disques, amortisseurs, pneus…). Malheureusement, ce n’est pas le cas pour les injecteurs des diesels TDCI qui rendent l’âme prématurément.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

C’est peut-être le côté qui fait peur chez Ford. Les coûts des pièces de rechange restent assez élevés, ce qui fait grimper les factures de réparation.

Est-il cher à entretenir ?

Comme pour de nombreux constructeurs, les révisions d’entretien courant sont à réaliser tous les ans. Certes, la bonne endurance d’une catégorie de pièces d’usure, permet de contenir les factures. Mais en cas de grosses réparations, gare à la note !

 

Budget

Achat / Cote :

COMBIEN POUR UN C-MAX et GRAND C-MAX D’OCCASION ?

En diesel

Comptez entre 8 500 € et 9 500 € pour un C-Max diesel 1.5 ou 1.6 TDCI version restylée âgé d’une dizaine d’années et affichant au compteur moins de 120 000 km.

Comptez entre 9 500 € et 11 000 € pour la déclinaison Grand C-Max avec des motorisations et des kilométrages équivalents.

En essence

Comptez de 7 500 € à 8 500 € pour un C-Max 1.0 Ecoboost 100 ch ou 125 ch restylé, âgé d’environ dix ans et de moins de 100 000 km.

Les tarifs démarrent à 9 000 € pour un Grand C-Max 1.0 Ecoboost 100 ch ou 125 ch âgé de 10/12 ans et ayant parcouru moins de 100 000 km.

 

Entretien :

Le bilan

Au règne des monospaces, le Ford C-max est un sérieux rival face à ses concurrents. Ses atouts, un équipement de série pléthorique dès la finition d’entrée de gamme et des tarifs en occasion très attractifs. Ajoutons le vaste choix en motorisations tant en essence qu’en diesel. Enfin, décliné en 5 et 7 places il a de quoi satisfaire de nombreuses familles. Seule ombre au tableau, sa fiabilité, plutôt chaotique surtout en début de carrière. Alors, si un C-Max vous tente, préférez la version restylée, plus robuste et surtout assurez-vous que l’entretien et les réparations ont bien été réalisés, factures à l’appui…

 

Fiabilité

Description :

Injecteurs

Sur le TDCI 115 ch on recense de nombreux grippages se traduisant par des à-coups et des pertes de puissance.

Courroie de distribution

Sur les Ecoboost, on recense plusieurs avaries moteur en raison d’une fragilité de la courroie crantée qui baigne dans l’huile. Elle se désagrège et les copeaux de caoutchouc obstruent la pompe à huile entraînant une perte de pression et parfois la destruction du moteur. Cela ressemble à ce qui arrive au fameux PureTech de Stellantis, mais c’est tout de même moins fréquent, rien à voir.

Refroidissement

En raison de durites de refroidissement fragiles, plusieurs moteurs Ecoboost ont été victimes de surchauffes.

Boîte de vitesses mécanique

Rares remplacements sur l’ensemble des motorisations essence et diesels.

Climatisation

Plusieurs cas de pannes précoces du condenseur de climatisation, la rendant inopérante.

Rappel de rectification en concession :

  • Septembre 2019 : sur une série de C-Max produits du 7 mai au 19 septembre 2019, les boulons d’ancrage des ceintures de sécurité peuvent ne pas avoir été serrés au bon couple.
  • Décembre 2019 : sur une série de C-Max produits entre août 2012 et juin 2016 le plateau de pression de l’embrayage peur casser et générer un dysfonctionnement de la transmission. Il peut s’ensuivre une surchauffe par frottement et l’incendie du moteur.
  • Mars 2018 et janvier 2024 : sur une série de C-Max produits entre juillet 2014 et octobre 2015, une surchauffe du moteur essence 1.0 Ecoboost est possible en raison de la fragilité d’une durite d’eau du circuit de refroidissement. Cela pourrait entraîner une rupture du carter d’huile entraînant une perte d’huile moteur sur la route et provoquer éventuellement un incendie.
  • Février 2018 : sur une série de C-Max fabriqués entre septembre 2016 et octobre 2016, les jantes en alliage peuvent présenter un défaut de coulée pouvant entraîner des fissures. Le risque d’une défaillance inopiné des roues, pourrait faire perdre le contrôle du véhicule.

 

 

LE BILAN

Au règne des monospaces, le Ford C-Max était et est toujours en occasion un sérieux rival face à ses concurrents. Ses atouts : un équipement de série pléthorique dès la finition d’entrée de gamme et des tarifs en occasion très attractifs. Ajoutons le vaste choix en motorisations, tant en essence qu’en diesel. Enfin, décliné en 5 et 7 places il a de quoi satisfaire de nombreuses familles. Seule ombre au tableau, sa fiabilité, plutôt chaotique surtout en début de carrière. Alors, si un C-Max vous tente, préférez la version restylée, plus robuste et surtout assurez-vous que l’entretien et les réparations ont bien été réalisés, factures à l’appui…

 

 

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Voiture non fiable capteur trop sensible consommation sur autoroute assez élevé Defaut injecteur les 4 à changer mais panne toujours avec le même problème elle roule sur 3 injecteur on l'éteins et rallume plus de défaut ford ne trouve pas le problème malgré plusieurs fois au garage le problème est toujours la beaucoup de frais engager pour rien à présente je te déconseille ce véhicule

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Par §Rou672fR le 11/05/2022

Véhicule plaisant visuellement et assez confortable.Coffre assez volumineux pour une famille de 4 personnesLes trois sièges arrières indépendants sont très pratiques pour charger.J'ai une version entrée de gamme, donc très peu d'options. Sono assez qualitative.Moteur 1.0L ecoboost 125cv très agréable, bonnes relances à bas régimelargement suffisant sur autoroute, sauf dans les côtes où on doit parfois rétrograder en 4eme.Habitacle très bien insonorisé.Par contre les finitions sont mauvaises. Les plastiques craquent, l'accoudoir déconne,...En 51000km je n'ai pas eu de problèmes moteur. Par contre j'ai eu une flopée de problèmes périphériques : climatisation, condenseur de clim, changement de toute la commande de ventilation, catalyseur + sondes...Je pense que le moteur est très fiable, mais ce qui est autour laisse à désirer.Aussi cette voiture à une très faible garde au sol : attention aux dos d'âne, aux trottoirs un peu hauts... C'est assez embêtant pour moi qui vit à la campagne.La position de conduite est moyenne. je n'ai jamais réussi à en trouver une qui me convienne parfaitement. La fenêtre est rop haute pour mettre mon coude.

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