Monospaces d'occasion : dix modèles compacts essence à moins de 15 000 €

Le diesel n'a plus le monopole du carburant préféré des Français, si bien que l'essence fait un retour remarqué depuis quelques années. Il faut dire que le diesel a une mauvaise image et que les ZFE-m, quoique maintes fois reportées, poussent les automobilistes à se diriger vers les moteurs au sans-plomb.

Seulement, est-il possible de dénicher un véhicule familial, fonctionnant au sans-plomb tout en préservant son budget ? La réponse est oui. Notre sélection s'est focalisée sur les monospaces compacts, des modèles offrant un grand volume intérieur et une modularité intelligente dans un gabarit raisonnable. Les SUV qui les ont remplacés ne peuvent en faire autant.

Si vous partez à la recherche de ce type de véhicule, il faut bien prendre en compte qu'ils ont été peu diffusés à l'époque par rapport à leurs homologues diesels. Le marché de l'occasion n'en regorge pas, ce qui signifie qu'il faudra prendre son mal en patience et certainement parcourir des kilomètres pour dénicher le nouveau "compagnon" de la famille.

Nous avons sélectionné dix modèles. Évidemment, les Renault Scénic, Citroën C4 Picasso et Peugeot 5008 sont parmi les plus diffusés. Ce sont aussi ceux qui sont équipés des moteurs TCe pour Renault et PureTech pour PSA (ex-Stellantis) dont les problèmes de fiabilité sont désormais bien connus. Méfiance donc avant de jeter votre dévolu.

Par ailleurs, nous n'avons pas oublié les Kia Carens, Toyota Corolla Verso et Opel Zafira, mais la présence de versions à essence sur le marché de la seconde main s'avère trop faible.

Un monospace BMW ? Le mélange des deux ne semble pas évident, pourtant la marque a osé franchir le pas. De plus, il s’agissait lors de sa sortie en 2014 de la première traction avant de la marque. Une architecture qui lui permet de répondre à ce que l’on attend de ce type de véhicule. Banquette coulissante sur 13 cm (dès le deuxième niveau), dossiers inclinables, sièges rabattables 40/20/40 formant un plancher presque plat, on peut juste regretter que le volume du coffre ne soit pas plus logeable (de 468 à 1 510 litres). Quant au conducteur, il profite d’un comportement dynamique et d’un poste de conduite typiquement BMW, et bien fini.

Ce que l’on peut trouver :

Le monospace BMW n’a pas été un best-seller, les modèles ne courent pas les rues. Les premiers prix débutent à 12 000 €. La version à sept places Gran Tourer est quasi introuvable en motorisation essence.

À 15 000 € : 218i 136 ch Lounge de 2015 et 110 000 km

Après le succès de la première génération, Citroën peaufine son deuxième opus. L’habitabilité est meilleure, le coffre atteint 537 litres, voire 630, selon la configuration des sièges coulissants. De plus, il fait à preuve à l’époque d’un grand modernisme grâce à sa planche de bord aérienne, ses différents écrans, mais aussi ses lignes extérieures. Sur la route, la fibre familiale se ressent dans le confort des suspensions et le silence à bord. Le C4 Picasso n’est pas fait pour être chahuté, il préfère clairement la douceur. Au final, ce Citroën représente une très bonne synthèse de ce que l’on peut attendre d’un monospace.

Ce que l’on peut trouver :

Le C4 Picasso de deuxième génération est encore bien présent sur le marché de la seconde main et les prix sont variés. En revanche, dénicher un Grand C4 Picasso à essence est presque mission impossible.

À 10 000 € : 1.2 PureTech 130 ch Confort de 2016 et 115 000 km

À 15 000 € : 1.2 PureTech 130 ch Shine de 2016 et 75 000 km

Avec ses 4,38 m de long, le C-Max est le candidat idéal si vous cherchez un véhicule peu encombrant. Seulement, cela se paie au niveau du coffre dont le volume débute bas, 432 litres sièges en places, mais culmine assez haut, 1 723 litres, une fois ces derniers rabattus. L’espace à bord est donc un peu compté, mais le Ford compense avec ses sièges latéraux coulissants, de nombreux rangements et un plancher plat s’il le faut. Quant au conducteur, il appréciera le comportement routier rigoureux, le roulis maîtrisé et la qualité de l’amortissement. La synthèse dynamique du C-Max est assez rare dans la catégorie.

Ce que l’on peut trouver :

Dénicher un C-Max essence ne devrait pas trop poser de soucis, d’autant que la fourchette de prix est plutôt large. En revanche, n’espérez pas vous offrir la version à sept places…

À 10 000 € : 1.0 EcoBoost 125 ch Titanium X de 2015 et 115 000 km

À 15 000 € : 1.0 EcoBoost 125 ch Titanium de 2018 et 60 000 km

Le choix de se diriger vers un Lodgy est sans doute pragmatique. On ne peut pas dire que ses lignes respirent la passion automobile. En revanche, le volume qu’il offre est tout simplement imbattable. Le coffre accueille au minimum 827 litres de bagages pour culminer à 2 617 litres ! Si ces chiffres sont supérieurs aux valeurs du segment, sa modularité n’est pas si poussée. Une banquette rabattable 1/3-2/3, mais fixe, fait office de deuxième rang et la banquette du troisième rang ne s’efface pas dans le plancher. Globalement, le Lodgy n’est pas là pour appâter la galerie, son crédo, c’est la simplicité. Néanmoins, il offre l’essentiel avec la climatisation ou encore le régulateur de vitesse.

Ce que l’on peut trouver :

Si le Lodgy se voulait imbattable en termes de tarif en neuf, ce n’est clairement pas le cas en occasion. Affiché à des prix proches de ceux des concurrents aux meilleures prestations (hors volume intérieur), il est en plus peu présent sur le marché.

À 10 000 € : 1.2 TCe 115 ch Stepway de 2016 et 120 000 km

À 15 000 € : 1.2 TCe 115 ch Stepway de 2018 et 65 000 km

Profiter des atouts d’un monospace tout en bénéficiant du blason Mercedes, c’est possible. Le Classe B bénéficie d’une bonne habitabilité à l’arrière, malgré un gabarit compact (4,36 m de long), mais un tunnel servitude assez imposant et une banquette fixe. La modularité est donc davantage celle d’une berline, le coffre également puisqu’il cube 486 litres, voire 1 545 litres une fois les sièges rabattus. Les passagers avant profiteront d’une planche de bord bien dessiné et le conducteur d’un véhicule agréable à conduire, notamment avec le châssis sport. Enfin, l’équipement est plutôt correct, mais il est préférable de bien vérifier la liste des options.

Ce que l’on peut trouver :

Choisir un Classe B nécessitera un peu de patience et de parcourir un peu de distance avant de trouver la version souhaitée. À noter que l’offre débute à 11 000 €.

À 15 000 € : 180 122 ch Inspiration de 2016 et 80 000 km

Avant de devenir un SUV, le 5008 de première génération fut un monospace, un véhicule familial particulièrement bien étudié. En reprenant la configuration intérieure de son cousin le Citroën C4 Picasso, ce Peugeot propose cinq, voire sept places individuelles, dont celles du deuxième rang sont sur glissières. En plus d’offrir une modularité intelligente, le volume intérieur est conséquent, entre 580 et 679 litres (selon la disposition des sièges), et 1 754 litres de coffre lorsque tout est rabattu. À l’inverse du Citroën, le 5008 mise sur le dynamisme en maintenant mieux les mouvements de caisse tout en garantissant un bon confort.

Ce que l’on peut trouver :

Malgré de réelles qualités, le 5008 est toujours resté dans l’ombre des Renault Scénic et Citroën C4 Picasso, les exemplaires sont peu nombreux sur le marché. À noter que pour un budget de 15 000 €, il entre en concurrence avec le 5008 de deuxième génération. Seulement, les kilométrages de ce dernier sont plus élevés.

À 15 000 € : 1.2 PureTech 130 ch Style de 2016 et 75 000 km

À 10 000 € : 1.6 THP 155 ch Allure de 2016 et 120 000 km

On ne présente plus celui qui a initié le segment en 1996 et qui en reste le roi incontestable. Ce n’est pas uniquement parce qu’il est arrivé le premier qu’il est devenu le leader, c’est aussi grâce à sa modularité simple et intelligente. Trois sièges indépendants, inclinables et coulissants servent tantôt le bien-être des passagers, tantôt le coffre. Un bon point puisque ce dernier ne fait pas de miracle avec 470 litres. Toutefois, il peut faire beaucoup mieux lorsque ces sièges sont déposés (1 870 litres). Des chiffres finalement cohérents vu le gabarit de l’engin (4,36 m). Si le Scénic ne se montre pas passionnant à conduire, son confort et la douceur de ses commandes sont à mettre à son crédit.

Ce que l’on peut trouver :

Le Scénic est répandu sur le marché et les tarifs sont plutôt bien placés. Il reste une valeur sûre et un choix à ne pas écarter. À noter que pour un tarif équivalent, le Grand Scénic peut afficher 25 000 km de plus au compteur.

À 10 000 € : 1.2 TCe 115 ch Limited de 2016 et 95 000 km

Il n’y a pas photo, cette génération se révèle nettement plus sexy que l’ancien opus. Face à l’attaque des SUV, la marque n’a pas eu d’autres choix que de réagir et le résultat est convaincant. Il ne cède pas aux sirènes de la croissance et reste dans des mensurations très raisonnables. En revanche, Renault n’a pas jugé bon de conserver sa modularité, il faut se satisfaire d’une banquette, certes coulissante en deux parties, mais qui ne se hôte plus et dont les dossiers restent fixes. Quant au coffre, il évolue dans le bon sens avec 506 litres au minimum. L’évolution, dans le mauvais sens par contre, de ce modèle se ressent aussi en route puisque la suspension s’est affermie et le poids relativement élevé se ressent lors des reprises.

Ce que l’on peut trouver :

Voici un monospace essence dont le volume sur le marché est conséquent, évitant ainsi de devoir traverser la moitié de la France pour dénicher le modèle voulu. Pour ceux qui souhaitent plus d’espace à bord ou de bénéficier de sept sièges, le Grand Scénic est proposé à des prix proches, mais ils sont assez rares.

À 12 000 € : 1.2 TCe 130 ch Intens de 2016 et 130 000 km

À 15 000 € : 1.3 TCe 140 ch Intens de 2018 et 85 000 km

Avec ses formes cubiques et ses flancs droits, la silhouette du Touran peut s’apparenter à celle d’un utilitaire. Seulement, cette architecture permet d’offrir beaucoup de place à l’intérieur. Le volume du coffre oscille entre 129 litres (7 pl.), 695 litres (5 pl.) et 1 989 litres une fois toutes les assises déposées. Hormis ceux du troisième rang, les passagers profitent d’un bel espace, de multiples réglages et de vastes rangements. Pour le reste, il profite d’une belle qualité d’assemblage, d’un comportement sûr, à défaut d’être dynamique et d’un confort correct.

Ce que l’on peut trouver :

Réputé pour ses diesel TDI, le Touran s’est principalement vendu en diesel. Les modèles carburant au sans-plomb ne courent pas les rues.

A 10 000 € : 1.2 TSI 105 ch Match de 2012 et 140 000 km

Il reprend le style de son prédécesseur, mais change totalement de plateforme. Seulement, le conducteur retrouvera un caractère similaire avec un comportement neutre et rassurant, sans trop de sensations, mais profitera toujours d’une très bonne ergonomie. Ce sont certainement les passagers qui profiteront le plus de ce Touran. Espace confortable pour chacun, rangements à profusion, sièges du deuxième rang qui s’effacent dans le plancher, troisième rang sur glissières, il est difficile de faire mieux en la matière. Et pour ne rien gâcher, le coffre suit la même tendance : de 137 litres (7 pl.) et 834 litres (5 pl.) à 1 980 litres, une fois tous les sièges rabattus.

Ce que l’on peut trouver :

Le Touran fait payer cher ses qualités, et se fait très discret dans les annonces. Pour un budget équivalent à celui de ses concurrents, il va falloir accepter un kilométrage supérieur.

À 15 000 € : 1.2 TSI 110 ch Confortline de 2016 et 120 000 km