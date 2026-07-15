Les pick-up ont la cote aux USA où l’on en côtoie à chaque coin de rue. Mais la majorité d’entre eux sont des modèles thermiques, il y a peu d’hybrides et encore moins de modèles électriques. C’est pourtant un modèle électrique que va lancer Ford dans les prochains mois. Un modèle électrique qui va marquer un vrai bond en avant sur l’électrique pour l’Ovale.

Ce modèle doit en effet utiliser la nouvelle plateforme UEV (pour Universal EV platform) qui va permettre de faire de rapides économies d’échelle en servant à de nombreux véhicules électriques de tous les types, qu’ils soient berlines, SUV, fourgons ou pick-up. Une plateforme modulable sur laquelle la marque travaille depuis de longs mois.

Ford investit dans l’électrique avec une plateforme dédiée

Jusqu’à présent la marque américaine Ford jouait sur plein de tableaux pour ses modèles électriques. La marque a ainsi passé des accords avec Volkswagen pour utiliser sa plateforme MEB pour ses Ford Explorer et Ford Capri, un partenariat a également été signé avec Renault pour reprendre l’ingénierie du Losange afin de produire des citadines et des petits utilitaires électriques. Il s’est servi également de la plateforme du Puma thermique pour créer son Puma Gen-E. Si cela va continuer, l’arrivée de la nouvelle plateforme UEV devrait changer beaucoup de choses. Parce qu’elle est badgée Ford et qu’elle est modulable. Il s’agit d’un châssis de type skateboard (batterie au centre sous le plancher), les batteries de type LFP sont installées dans la structure du modèle et en font partie intégrante. Le modèle se compose d’une structure en aluminium moulé pour l’avant et pour l’arrière du véhicule ainsi que pour la partie centrale avec les batteries. Ces trois éléments (chacun des éléments étant produits sur sa propre chaîne), sont assemblés ensuite pour former le véhicule.

Un tarif attractif pour un modèle performant

En réduisant les coûts de production au maximum, Ford pense proposer ce modèle à un tarif d’environ 30 000 $ (soit 26 240 €) aux Etats-Unis. On est loin des 59 990 $ demandés pour le Tesla Cybertruck d’entrée de gamme, mais il est vrai que le Ford pick-up électrique sera aussi un modèle plus petit que ce mastodonte de 5,89 m de long, puisque le nouveau pick-up électrique sera plus petit que le Ford Ranger qui mesure 5,36 m de long. De plus, il ne devrait pas être doté de deux moteurs électriques comme le Tesla Cybertruck mais d’un seul qui se trouvera à l’avant (il convient de noter que la plateforme UEV peut accueillir si besoin un moteur à l’arrière). Il sera également performant puisque la marque de Dearborn a indiqué qui pourra réaliser des accélérations de 0 à 60 mph (96 km/h) en 5,6 secondes. Ce véhicule devrait être lancé aux Etats-Unis en 2027 avant de venir en Europe.