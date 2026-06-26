La Ford Model T : la production « à la chaîne »

Standardisée, fabriquée en série sur une « chaîne d’assemblage », la Ford « T » marque l’entrée de l’automobile dans l’ère industrielle.

En 1896, à Detroit, Henry Ford, employé de la « Edison Illuminating Company » construisit son premier prototype. Six ans plus tard, il fonde la Ford Motor Company. Sa progression est météorique. En 1908, Henry Ford introduit le modèle « T » qui va déclencher le processus de motorisation intensive en Amérique.

Trois ans plus tard, la première chaîne d’assemblage entre en service dans la nouvelle usine de Highland Park, près de Detroit. Aussitôt, la production annuelle est décuplée d’année en année, atteignant 168 000 exemplaires en 1913, 308 000 en 1915, 500 000 en 1916… La Ford T accélère la motorisation de l’Amérique, dans les campagnes comme dans les villes. L’une des clés du succès de la Ford T repose sur la standardisation. « Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez… pourvu que ce soit du noir ». En simplifiant la fabrication et en unifiant la gamme, Ford rompt avec les pratiques en vigueur. Désormais, le constructeur propose un modèle unique (il n’y a pas le choix entre plusieurs modèles) et il est livré complet, avec sa carrosserie. Jusque-là, dans la plupart des cas, on achetait la base mécanique chez le constructeur et on le faisait carrosser chez un carrossier.

Avec cette voiture à tout faire, Ford connaît une expansion internationale rapide. Une filiale française est fondée en France en 1916, une autre au Canada et encore une autre en Angleterre. La Ford T, surnommée « Tin Lizzie », répand sa silhouette haute sur pattes à travers tout le continent nord-américain, sur les routes, dans les villes et même dans les champs. Elle est entrée dans la culture populaire américaine en devenant la complice du cinéma burlesque. Mack Sennett intègre l’automobile dans son processus comique. Stan Laurel et Oliver Hardy connaissent leurs mésaventures dans des Ford T !

La Ford T sera produite jusqu’en 1927 en 15 006 449 exemplaires !