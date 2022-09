Route de nuit - Ford T, au service du burlesque

Entre l’automobile et le cinéma, la connivence est ancienne. Certes, on est un peu jaloux de ce train qui est entré en gare de La Ciotat avant que la moindre torpedo ne traverse l’écran !

Mais très tôt, le cinéma s’empare aussi des automobiles comme l’un des symboles du XXème siècle naissant et de sa modernité. La voiture va transformer la société et la vie économique, le cinéma se doit d’en rendre compte. Il le fait d’abord sur le mode burlesque.

Dans le cinéma américain, la Ford T compte parmi les accessoires essentiels. Emblème de l’Amérique conquérante, la Ford T promène sa silhouette haute sur pattes à travers tout le continent nord-américain, sur les routes encore rares, sur les pistes, dans les villes et même dans les champs. La Ford T s’adresse à toutes les classes de la société, s’adapte à tous les besoins, ceux du cow-boy comme ceux du médecin de campagne.

La rumeur publique la considère comme une « bonne à tout faire en ferraille », d’où son surnom affectueux : « Tin Lizzie ». Elle s’installe dans la culture américaine, s’enracine dans le terroir, intrigue ses contemporains.

Au cinéma, elle est d’abord la vedette du film « T was Henry’s fault » en 1919, mais ce sont les burlesques qui lui donnent ses lettres de noblesse. Mack Sennett est le premier à intégrer l’automobile dans son processus comique. Bientôt, Harold lloyd se l’approprient lui aussi. Puis Stan Laurel et Oliver Hardy la mettent en scène et connaissent leurs mésaventures dans des Ford T qui s’étirent, se brisent ou se plient entre deux tramways !

On l’oublie parfois, parmi les premiers films où apparaît Charlie Chaplin, en 1914, plusieurs se déroulent pendant des courses d’automobiles dans la région de Los Angeles : Gentlemen of nerve, Mabel’s busy day, Mabel at the wheel, ou Kids auto race in Venice.

On y voit des machines sommaires et pour la plupart d’entre elles, il est difficile de discerner leur marque.

Avis aux plus érudits de nos visiteurs !