Ce pont effondré est si emprunté que les GPS continuent de proposer sa traversée

En Grèce près de Larissa, un pont partiellement effondré est toujours utilisé par les habitants malgré son état critique. Endommagé lors de la tempête Daniel en septembre 2023, l’ouvrage s’est affaissé au point que sa partie centrale frôle désormais la rivière Pineios. Officiellement fermé, il reste pourtant emprunté chaque jour par des pick-up, des SUV et des engins agricoles.

Des images filmées par drone puis repartagées par Larissanet OnlineNewspaper et Carscoops montrent notamment un véhicule à benne Ford Ranger franchissant l’effondrement comme s’il s’agissait d’un obstacle de tout-terrain. La raison de cette prise de risque est simple : l’alternative impose un long détour par l’autoroute, synonyme de temps perdu et de carburant supplémentaire pour les riverains et les agriculteurs.

Une route proposée par les GPS

Si les habitants connaissent le danger, les touristes sont souvent piégés. Les applications de navigation continuent parfois de les diriger vers ce pont condamné, les obligeant à faire demi-tour au dernier moment. Après la diffusion de ces images, les autorités pourraient enfin installer des barrières physiques afin d’éviter qu’un grave accident ne survienne.