Ce pont effondré est si emprunté que les GPS continuent de proposer sa traversée
Officiellement fermé depuis son effondrement en 2023, ce pont grec continue pourtant d’être emprunté quotidiennement par les automobilistes. Pour éviter un long détour, certains préfèrent risquer leur vie plutôt que de faire quelques kilomètres supplémentaires.
En Grèce près de Larissa, un pont partiellement effondré est toujours utilisé par les habitants malgré son état critique. Endommagé lors de la tempête Daniel en septembre 2023, l’ouvrage s’est affaissé au point que sa partie centrale frôle désormais la rivière Pineios. Officiellement fermé, il reste pourtant emprunté chaque jour par des pick-up, des SUV et des engins agricoles.
Des images filmées par drone puis repartagées par Larissanet OnlineNewspaper et Carscoops montrent notamment un véhicule à benne Ford Ranger franchissant l’effondrement comme s’il s’agissait d’un obstacle de tout-terrain. La raison de cette prise de risque est simple : l’alternative impose un long détour par l’autoroute, synonyme de temps perdu et de carburant supplémentaire pour les riverains et les agriculteurs.
Une route proposée par les GPS
Si les habitants connaissent le danger, les touristes sont souvent piégés. Les applications de navigation continuent parfois de les diriger vers ce pont condamné, les obligeant à faire demi-tour au dernier moment. Après la diffusion de ces images, les autorités pourraient enfin installer des barrières physiques afin d’éviter qu’un grave accident ne survienne.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération