Lancé en février 2015, le Land Rover Discovery Sport cessera officiellement d’être produit en décembre 2026. Un porte-parole de JLR a déclaré à Autocar que « la production du Discovery Sport prendra fin en décembre 2026 ». Bien qu’il ne soit plus disponible à la commande en France, le SUV restait encore configurable au Royaume-Uni.

Une page se tourne pour l’industrie automobile britannique. Le Discovery Sport était en effet le modèle le plus commercialisé au Royaume-Uni, avec 11 ans d’ancienneté. Cette décision s’expliquerait notamment par l’entrée en vigueur du règlement européen sur la sécurité générale 2 (GSR2), qui impose plusieurs équipements de sécurité dont le Discovery Sport ne dispose pas. Alors que JLR a modernisé d’autres modèles afin de les rendre conformes à cette réglementation, l’ancienneté du SUV pourrait avoir conduit le constructeur à ne pas investir davantage dans son renouvellement.

Qu’en est-il du Range Rover Evoque ?

Avec la disparition du Discovery Sport, des interrogations subsistent quant à l’avenir du Range Rover Evoque. Pour l’heure, celui-ci ne semble toutefois pas menacé et devient le modèle le moins cher du catalogue, avec un prix de base de 57 300 euros. Martin Limpert, directeur général de Range Rover, a indiqué au média britannique que la marque « n’a pas de projet immédiat d’abandonner l’Evoque et continuera à produire son modèle d’entrée de gamme, tout en concentrant ses investissements et ses ressources sur son renouvellement et son électrification ».

« Nous avons mis un fort accent sur le lancement du Range Rover électrique et du Range Rover Sport électrique, ce qui constitue une étape clé pour la marque », a-t-il déclaré.

« Nous avons également restylé le Range Rover Evoque il y a deux ans et demi, et lancé des éditions spéciales de l’Evoque et du Velar afin de maintenir leur attractivité sur le marché. Ces modèles disposent d’une clientèle fidèle, mais nous ne pouvons pas tout faire en même temps. »

Mais l’arrivée de la Land Rover Defender Sport pourrait tout faire basculer. Attendu l’an prochain, ce nouveau modèle pourrait, selon Autocar, remplacer à la fois la Discovery Sport et l’Evoque.