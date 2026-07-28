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Mercedes Classe C 6

Essai

Mercedes Classe C électrique (2026) : a-t-elle les armes pour faire plier sa rivale la BMW i3 ? 

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

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Après plus de 30 ans de carrière et six générations, la Mercedes Classe C opère un tournant historique. Pour la première fois, la berline familiale devient un modèle 100 % électrique bâti sur une plateforme entièrement dédiée. Recharge ultra-rapide, autonomie XXL et assistance pointe, Mercedes a implanté le meilleur de la technologie actuelle pour que son modèle tienne tête à son ennemie jurée la BMW i3. 

Mercedes Classe C électrique (2026) : a-t-elle les armes pour faire plier sa rivale la BMW i3 ? 

En bref
Berline familiale
100 % électrique
A partir de 66 399 €

Jadis symboles de réussite sociale et voitures de fonction par excellence, les berlines familiales ont été détrônées par les SUV, en France comme en Europe. Aujourd'hui, seules les marques premium tirent leur épingle du jeu en ciblant les flottes d'entreprises, les cadres européens ou des marchés plus porteurs comme l’Amérique du Nord. Pour séduire à nouveau et s'adapter aux exigences de l’électrification, la berline n'a plus le choix : elle doit casser sa silhouette traditionnelle.

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Cette nouvelle génération de Classe C, la 6ème, rompt avec la traditionnelle carrosserie tricorps. Elle adopte désormais des lignes de type fastback, s'apparentant à un coupé quatre portes. Ce choix esthétique répond d'abord à des impératifs aérodynamiques, essentiels pour optimiser l'autonomie électrique. À l'avant, l'imposante calandre s'illumine de plus de 1 000 points lumineux, encadrée par des optiques arborant le motif de l'étoile, un dessin que l’on retrouve également au sein du bandeau lumineux arrière.

L''imposante calandre s'illumine de plus de 1 000 points, encadrée par des optiques arborant le motif de l'étoile
L''imposante calandre s'illumine de plus de 1 000 points, encadrée par des optiques arborant le motif de l'étoile
Un dessin que l’on retrouve également au sein du bandeau lumineux arrière.
Un dessin que l’on retrouve également au sein du bandeau lumineux arrière.

La nouvelle Classe C repose sur une plateforme exclusivement dédiée à l’électrique. C’est une architecture 800 volts qui autorise des puissances de recharge très élevées et une combinaison de plusieurs technologies comme une boîte de vitesses à deux rapports, des roues arrière directrices ou encore une suspension pneumatique. Mais que les allergiques à l’électrique se rassurent, le patron de Mercedes lui-même a annoncé que l’actuelle Classe C sera actualisée. Toutes les motorisations thermiques seront prêtes pour l'Euro 7, et les hybrides rechargeables offriront plus de 100 kilomètres d'autonomie électrique.

Si elle arbore une silhouette de fastback, la nouvelle Classe C conserve une malle en guise de coffre.
Si elle arbore une silhouette de fastback, la nouvelle Classe C conserve une malle en guise de coffre.

À l'intérieur, le changement est tout aussi marquant. La Classe C reprend la planche de bord du nouveau SUV GLC, caractérisée par l'Hyperscreen. Une dalle spectaculaire de plus d’un mètre de long (1 500 €) ! À l'usage, l’interface se montre fluide et intuitive. Le passager avant peut également disposer, en option, de son propre écran multimédia. La qualité de finition reste fidèle aux standards de la marque avec des plastiques moussés, du cuir surpiqué et des inserts de qualité à l’image des aérateurs en forme de turbines.

L'Hyperscreen, une option à 1 500 €, mesure un mètre de long. Il embarque le nouvel OS de Mercedes accouplé à une IA de dernière génération. 
L'Hyperscreen, une option à 1 500 €, mesure un mètre de long. Il embarque le nouvel OS de Mercedes accouplé à une IA de dernière génération. 

Cette nouvelle Classe C mesure 13 cm de plus que l’actuelle avec un empattement en progrès de 10 cm. Cet étirement profite aux places arrière. C’est mieux pour les passagers, mais ce n’est pas exceptionnel pour une voiture qui mesure 4,90 m. De plus on ne peut pas glisser les pieds sous le siège avant. Même constat pour la garde au toit pour les grands gabarits. Bon point, le toit panoramique opacifiant est livré de série.

L'empattement progresse de 10 cm ce qui profite aux passagers. Pour une berline de 4, 90 m c'est un peu decevant. Dommage, il est impossible de glisser ses pieds sous le sièges de devant.
L'empattement progresse de 10 cm ce qui profite aux passagers. Pour une berline de 4, 90 m c'est un peu decevant. Dommage, il est impossible de glisser ses pieds sous le sièges de devant.
Avec 470 litres, le coffre est profond et plutot large. La hauteur de chargement reste toutefois limitée. Le tout est complété par un Frunk de 100 litres.
Avec 470 litres, le coffre est profond et plutot large. La hauteur de chargement reste toutefois limitée. Le tout est complété par un Frunk de 100 litres.

Malgré ce que suggère cette nouvelle silhouette, il s’agit toujours d’une berline à malle conventionnelle. Le coffre est profond et peut loger 470 litres, mais sa faible hauteur réclame un choix judicieux dans ses bagages. Il est complété par un frunk de 101 litres, idéal pour les câbles de recharge.

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Chiffres clés *

  • Longueur : 4,89 m
  • Largeur : 1,89 m
  • Hauteur : 1,50 m
  • Nombre de places : 5 places
  • Volume du coffre : 470 l / NC
  • Boite de vitesse : NC
  • Carburant : Electrique
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Mai 2026

* A titre d'exemple pour la version VI 400 ELECTRIQUE 4M AMG LINE.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

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