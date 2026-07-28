Mercedes Classe C électrique (2026) : a-t-elle les armes pour faire plier sa rivale la BMW i3 ? 

En bref

Berline familiale

100 % électrique

A partir de 66 399 €

Jadis symboles de réussite sociale et voitures de fonction par excellence, les berlines familiales ont été détrônées par les SUV, en France comme en Europe. Aujourd'hui, seules les marques premium tirent leur épingle du jeu en ciblant les flottes d'entreprises, les cadres européens ou des marchés plus porteurs comme l’Amérique du Nord. Pour séduire à nouveau et s'adapter aux exigences de l’électrification, la berline n'a plus le choix : elle doit casser sa silhouette traditionnelle.

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Cette nouvelle génération de Classe C, la 6ème, rompt avec la traditionnelle carrosserie tricorps. Elle adopte désormais des lignes de type fastback, s'apparentant à un coupé quatre portes. Ce choix esthétique répond d'abord à des impératifs aérodynamiques, essentiels pour optimiser l'autonomie électrique. À l'avant, l'imposante calandre s'illumine de plus de 1 000 points lumineux, encadrée par des optiques arborant le motif de l'étoile, un dessin que l’on retrouve également au sein du bandeau lumineux arrière.

La nouvelle Classe C repose sur une plateforme exclusivement dédiée à l’électrique. C’est une architecture 800 volts qui autorise des puissances de recharge très élevées et une combinaison de plusieurs technologies comme une boîte de vitesses à deux rapports, des roues arrière directrices ou encore une suspension pneumatique. Mais que les allergiques à l’électrique se rassurent, le patron de Mercedes lui-même a annoncé que l’actuelle Classe C sera actualisée. Toutes les motorisations thermiques seront prêtes pour l'Euro 7, et les hybrides rechargeables offriront plus de 100 kilomètres d'autonomie électrique.

À l'intérieur, le changement est tout aussi marquant. La Classe C reprend la planche de bord du nouveau SUV GLC, caractérisée par l'Hyperscreen. Une dalle spectaculaire de plus d’un mètre de long (1 500 €) ! À l'usage, l’interface se montre fluide et intuitive. Le passager avant peut également disposer, en option, de son propre écran multimédia. La qualité de finition reste fidèle aux standards de la marque avec des plastiques moussés, du cuir surpiqué et des inserts de qualité à l’image des aérateurs en forme de turbines.

Cette nouvelle Classe C mesure 13 cm de plus que l’actuelle avec un empattement en progrès de 10 cm. Cet étirement profite aux places arrière. C’est mieux pour les passagers, mais ce n’est pas exceptionnel pour une voiture qui mesure 4,90 m. De plus on ne peut pas glisser les pieds sous le siège avant. Même constat pour la garde au toit pour les grands gabarits. Bon point, le toit panoramique opacifiant est livré de série.

Malgré ce que suggère cette nouvelle silhouette, il s’agit toujours d’une berline à malle conventionnelle. Le coffre est profond et peut loger 470 litres, mais sa faible hauteur réclame un choix judicieux dans ses bagages. Il est complété par un frunk de 101 litres, idéal pour les câbles de recharge.