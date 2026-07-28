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Essai

Mercedes Classe C électrique (2026) : a-t-elle les armes pour faire plier sa rivale la BMW i3 ? 

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

26  

5. Mercedes Classe C électrique vs BMW i3 : le match à plus de 750 km d'autonomie est lancé

 

Mercedes Classe C électrique (2026) : a-t-elle les armes pour faire plier sa rivale la BMW i3 ? 

La Mercedes Classe C 400 4Matic, à partir de 66 399 € et 762 km d'autonomie est évaluée dans la catégorie des berlines familiales électriques qui comprend notamment : 

La BMW i3, à partir de 74 850 €, 469 ch et 906 km d'autonomie

La Mercedes Classe C 400 4Matic EQ
Budget
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
 
Pratique
  • 6.17
  • 6.17
  • 6.17
  • 6.17
  • 6.17
 
Rapport prix/équipements
  • 9.5
  • 9.5
  • 9.5
  • 9.5
  • 9.5
 
Sur la route
  • 8.29
  • 8.29
  • 8.29
  • 8.29
  • 8.29
 
Sécurité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Autonomie
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
 
Note globale : 14,5 /20
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