Mercedes Classe C électrique (2026) : a-t-elle les armes pour faire plier sa rivale la BMW i3 ?
4. Mercedes Classe C électrique : à 66 399 €, peut-elle faire trembler la nouvelle BMW i3 ?
La concurrence : Allemande
La nouvelle Mercedes Classe C électrique s'inscrit sur le segment des berlines familiales premium, avec un ticket d'entrée fixé à 66 399 € en finition Avantgarde Line, grimpant jusqu'à 77 299 € pour la version la plus exclusive. Ce placement tarifaire la positionne directement face à sa rivale, la BMW i3. Sur le plan des prestations, cette sixième génération tient la corde. Sa vitesse de recharge et son autonomie sont légèrement en dessous de la bavaroise mais elle se distingue par des technologies telles qu'une boîte de vitesses à deux rapports, les suspensions pneumatiques et les roues directrices. Toutefois, l'accès à certaines fonctionnalités requiert un coût supplémentaire. Audi répliquera en 2028 avec la nouvelle Audi A4 e-Tron qui inaugurera une toute nouvelle plateforme conçue par le groupe Volkswagen.
A retenir : un choix de pro
La nouvelle Classe C se distingue par des prestations routières de qualité et une efficience élevée, à l'image de la consommation moyenne de 15,4 kWh/100 km relevée en conditions favorables, ce qui permet d'envisager une autonomie réelle d'environ 600 km. Son insonorisation, son confort élevé et sa capacité de recharge ultra-rapide la rendent particulièrement adaptée aux longs trajets sur autoroute. Un profil qui répond principalement aux besoins des professionnels, des flottes d'entreprises et des conducteurs connectés aux grands axes. En revanche, pour un usage strictement familial, l'habitabilité arrière et l'accès limité du coffre à malle s'avèrent trop restreints, orientant plutôt la clientèle vers le nouveau GLC. Enfin, le ticket d'entrée déjà important du véhicule grimpe en flèche, dès lors que l'on intègre les options les plus intéressantes. La version 250+ (grosse batterie et 2 roues motrices) attendue dans les mois à venir devrait alléger la facture.
Caradisiac a aimé
- Le confort : l'insonorisation et l'amortissement
- La qualité perçue haut de gamme
- Le comportement routier adapté au poids et à la puissance élevés
- Le système multimédia très performant
- La faible consommation
- La puissance de recharge élevée
Caradisiac n'a pas aimé
- L'espace aux places arrière en progrès mais décevant
- Les équipements les plus intéressants en option
- Plusieurs détails ergonomiques comme la position de conduite pour les grands gabarits ou l'espace inexistant pour glisser les pieds sous le siège pour les passagers
- Le système One-pédale brutal
- Les tarifs élevés
- Le convertisseur 400V facturé en option
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|VI 400 ELECTRIQUE 4M AMG LINE
|0 (wltp)
|71 050 €
|€
Photos (75)
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