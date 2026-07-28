La concurrence : Allemande

La nouvelle Mercedes Classe C électrique s'inscrit sur le segment des berlines familiales premium, avec un ticket d'entrée fixé à 66 399 € en finition Avantgarde Line, grimpant jusqu'à 77 299 € pour la version la plus exclusive. Ce placement tarifaire la positionne directement face à sa rivale, la BMW i3. Sur le plan des prestations, cette sixième génération tient la corde. Sa vitesse de recharge et son autonomie sont légèrement en dessous de la bavaroise mais elle se distingue par des technologies telles qu'une boîte de vitesses à deux rapports, les suspensions pneumatiques et les roues directrices. Toutefois, l'accès à certaines fonctionnalités requiert un coût supplémentaire. Audi répliquera en 2028 avec la nouvelle Audi A4 e-Tron qui inaugurera une toute nouvelle plateforme conçue par le groupe Volkswagen.

A retenir : un choix de pro

La nouvelle Classe C se distingue par des prestations routières de qualité et une efficience élevée, à l'image de la consommation moyenne de 15,4 kWh/100 km relevée en conditions favorables, ce qui permet d'envisager une autonomie réelle d'environ 600 km. Son insonorisation, son confort élevé et sa capacité de recharge ultra-rapide la rendent particulièrement adaptée aux longs trajets sur autoroute. Un profil qui répond principalement aux besoins des professionnels, des flottes d'entreprises et des conducteurs connectés aux grands axes. En revanche, pour un usage strictement familial, l'habitabilité arrière et l'accès limité du coffre à malle s'avèrent trop restreints, orientant plutôt la clientèle vers le nouveau GLC. Enfin, le ticket d'entrée déjà important du véhicule grimpe en flèche, dès lors que l'on intègre les options les plus intéressantes. La version 250+ (grosse batterie et 2 roues motrices) attendue dans les mois à venir devrait alléger la facture.

Caradisiac a aimé

Le confort : l'insonorisation et l'amortissement

La qualité perçue haut de gamme

Le comportement routier adapté au poids et à la puissance élevés

Le système multimédia très performant

La faible consommation

La puissance de recharge élevée

Caradisiac n'a pas aimé

L'espace aux places arrière en progrès mais décevant

Les équipements les plus intéressants en option

Plusieurs détails ergonomiques comme la position de conduite pour les grands gabarits ou l'espace inexistant pour glisser les pieds sous le siège pour les passagers

Le système One-pédale brutal

Les tarifs élevés

Le convertisseur 400V facturé en option