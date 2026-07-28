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Mercedes Classe C 6

Essai

Mercedes Classe C électrique (2026) : a-t-elle les armes pour faire plier sa rivale la BMW i3 ? 

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

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6. La fiche technique de la Mercedes Classe C 400 4Matic 2026

 

Mercedes Classe C électrique (2026) : a-t-elle les armes pour faire plier sa rivale la BMW i3 ? 
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