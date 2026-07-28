Mercedes Classe C électrique (2026) : a-t-elle les armes pour faire plier sa rivale la BMW i3 ?
3. Faut-il craquer pour l'entrée de gamme à 66 399 € ou viser plus haut ?
Avantgarde Line – 66 399 €
La finition d’entrée de gamme Avantgarde Line, affichée à partir de 66 399 €, propose déjà une dotation de série particulièrement généreuse. Côté confort et technologie, elle intègre un immense écran tactile de 14 pouces avec navigation, un toit panoramique, la recharge de smartphone par induction ainsi que des sièges avant électriques et chauffants. Le look est assuré par des jantes de 18 pouces, tandis que la sécurité n'est pas en reste avec l'aide aux créneaux, les feux de route automatiques et la surveillance des angles morts.
Business Line – 67 899 €
Pensée pour les professionnels mais accessible à tous, la finition Business Line est proposée au tarif de 67 899 €. Pour un supplément mesuré par rapport à la version de départ, elle enrichit l'équipement de l'Avantgarde Line en y ajoutant une peinture métallisée de série ainsi qu'un système de vision à 360° bien utile pour sécuriser les manœuvres en ville.
AMG Line – 71 049 €
Pour les amateurs de dynamisme, la version AMG Line grimpe à 71 049 €. Elle reprend l'intégralité des équipements de la finition Avantgarde Line mais muscle sérieusement son jeu esthétique. Au programme : un kit carrosserie spécifique signé AMG Line, des jantes alliage plus imposantes de 19 pouces et des sièges avant sport au maintien renforcé.
Business Line Executive – 77 299 €
Coiffant la gamme à un prix de 77 299 €, la finition Business Line Executive fait le plein de technologies exclusives. Basée sur la Business Line, elle y injecte le look sportif du kit carrosserie AMG, tout en ajoutant des raffinements haut de gamme comme les poignées de portes affleurantes, un hayon de coffre électrique mains libres et, surtout, un second écran de 14 pouces entièrement dédié au passager avant.
Le point techno : les options indispensables
Le convertisseur 400 V (DC) : facturé environ 700 €, indispensable pour se recharger sur les bornes 400 V plus anciennes. Le pack suspensions pneumatiques AIRMATIC avec régulation intelligente du train de roulement et direction de l'essieu arr. avec angle de braquage de 4,5°. Ce dernier est facturé 2 900 €.
Equipements et options
Version : VI 400 ELECTRIQUE 4M AMG LINE
Equipements de sécurité
Désactivation automatique de l'airbag passager AV
Essuie-glaces avec détecteur de pluie
Redémarrage automatique étendu
Airbag central
Equipements de confort
Sièges AV chauffants
Pack Rétroviseurs
Banquette AR rabattable 40/20/40
Climatisation automatique THERMATIC à 2 zones
Vitrage acoustique teinté et insonorisant
Ecran conducteur 12,3''
Siège conducteur à réglages électriques
Siège passager AV à réglages électriques
Rétroviseurs extérieurs rabattables et déployables électriquement
Rétroviseurs intérieur à commutation jour/nuit automatique
Ecran central média tactile 14,4''
Service connecté : Assistant de stationnement
Pack Siège sport AMG Line
Esthétique / Carrosserie
Toit panoramique
Peinture Noir
Autres équipements
Tapis de sol en velours
Ciel de pavillon en tissu Noir
Apple CarPlay
Système PRE-SAFE
Projecteurs LED hautes performances
AMG Line
Manuel d'utilisation en français
Capot moteur actif pour la protection des piétons
Chargeur en courant alternatif (AC) 11 kW
Pack USB Plus
Pack d'éclairage intérieur
Gilet de sécurité fluorescent pour conducteur
Système de recharge sans fil pour smartphone
Adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire
Pneus été
Câble de charge pour boîtier mural et bornes de recharge publiques, 5 m, type 2 (22 kW)
Caméra pour vidéo et selfie
Kit TIREFIT
Indicateur acoustique de présence
AMG DYNAMIC SELECT
Service connecté : MB.DRIVE PARKING ASSIST
Service connecté : MB.CHARGE Public
Service connecté : Assistant de régulation de distance DISTRONIC
Assistant d'angle mort
Assistant de franchissement de ligne
Service connecté : Assistant de signalisation routière
Freinage d'urgence assisté
Fonction d'Arrêt d'urgence
Fonction directionnelle pour les manoeuvres d'évitement
Avertisseur de sortie
Assistant de manoeuvre
Caméra de recul
Assistant d'angle mort plus
Service connecté : PARKTRONIC
Service connecté : MB.DRIVE Standard
Service connecté : Intégration pour smartphone Android Auto et Apple CarPlay
Coffre AV partiellement électrique
Service connecté : Fonction de manoeuvres en marche AR
Eclairage de la zone environnante avec projection du logo de la marque
Boîte de vitesses à deux rapports
Vision Control
Volet de prise
Garniture ARTICO/microfibre MICROCUT noir
Options disponibles
-
Contrôle de la pression des pneumatiques:
0 €
-
Extincteur:
150 €
-
Sièges AR chauffants:
450 €
-
Airbags latéraux à AR:
450 €
-
Sièges AV climatisés:
0 €
-
Suppression plaque de type du véhicule sur le coffre:
0 €
-
Android Auto:
0 €
-
Dispositif d'attelage électrique et ESP avec système de stabilisation de la remorque:
1300 €
-
Suspension confort:
0 €
-
Navigation par disque dur:
0 €
-
Pare-soleil extractible:
100 €
-
Soutien lombaire à 4 réglages:
0 €
-
PRE-SAFE Impulse latéral:
0 €
-
Affichage de l'état des ceintures AR sur le combiné d'instruments:
0 €
-
DIGITAL LIGHT:
0 €
-
DIGITAL LIGHT:
1450 €
-
Vitrage athermique foncé pour la lunette et les vitres latérales AR:
450 €
-
Personnalisation sonore:
0 €
-
Système de sonorisation 3D-Surround Burmester:
1350 €
-
Prééquipement pour fonction de projection de lignes:
0 €
-
Pré-équipement pour fonction de projection de symboles:
0 €
-
Prééquipement pour fonction de projection d'animations:
0 €
-
Alarme antivol et anti-effraction:
0 €
-
Roues AR directrices:
0 €
-
ENERGIZING AIR CONTROL:
250 €
-
Suppression des ceintures de sécurité de couleur:
0 €
-
Autoradio numérique DAB:
0 €
-
Sièges Sport:
0 €
-
Module UWB (Ultra-Wide-Band):
0 €
-
Assistant de limitation de vitesse actif:
0 €
-
Protection transport:
50 €
-
Protection volumétrique:
0 €
-
Suppression des vitres teintées foncées:
0 €
-
Rétroviseur intérieur et rétroviseur extérieur côté conducteur à commutation jour/nuit automatique:
0 €
-
Pneus à réduction de bruit:
0 €
-
Prise de chargement:
0 €
-
Pneus sport:
400 €
-
Témoin présence passager:
0 €
-
Détection d'occupation de siège pour sièges AR:
0 €
-
Préinstallation pour la clé digitale sur le smartphone:
0 €
-
Planche de bord et bas de glace en ARTICO noir:
600 €
-
Protection de transport:
0 €
-
Volant sport multifonctions ARTICO:
0 €
-
Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz:
0 €
-
Câble de charge jusqu'à 22 kW pour Wallbox et borne de recharge publique, 7 m:
100 €
-
Service connecté : standard:
0 €
-
Fermeture confort du couvercle de coffre:
300 €
-
Service connecté : Fonction massage à l'AV:
100 €
-
Service connecté : MB.DRIVE PARKING ASSIST 360:
700 €
-
Service connecté : Protection du véhicule GUARD 360°:
250 €
-
Service connecté : Protection du véhicule GUARD 360° Plus:
650 €
-
Service connecté : Divertissement MBUX, 3 ans:
250 €
-
Module de communication (5G):
0 €
-
Alarme antivol et antieffraction avec armement passif:
0 €
-
Service connecté : Assistant de feux de route adaptatifs:
0 €
-
Assistant de feux de route adaptatifs Plus:
0 €
-
Avertissement de limitation de vitesse:
0 €
-
Service connecté : Caméras panoramiques:
0 €
-
Service connecté : MBUX Réalité augmentée pour la navigation:
550 €
-
Service connecté : Prééquipement pour Live Traffic Information:
0 €
-
Chargeur AC intégré jusqu'à 22 kW:
700 €
-
Service Connecté : DIGITAL LIGHT avec fonction de projection:
0 €
-
Convertisseur 400V:
700 €
-
Toit panoramique Sky Control:
1300 €
-
Motif étoilé éclairé dans le toit panoramique:
550 €
-
Suppression du panneau en chrome foncé:
0 €
-
AIRMATIC avec régulation intelligente du train de roulement et services connectés:
0 €
-
Volant sport multifonctions en similicuir ARTICO:
0 €
-
Service connecté : Fonction de détection des panneaux de stop et des feux:
0 €
-
Service connecté : Alerte de protection des jantes:
0 €
-
Assistant de manoeuvre avec remorque:
0 €
-
MBUX Hyperscreen:
1500 €
-
Superscreen MBUX:
0 €
-
Inserts décoratifs mélange tissu et métal noir/argent:
450 €
-
Inserts décoratifs en bois aspect pont de bateau à lignes fines noires à pores ouverts:
500 €
-
Inserts décoratifs en bois à lignes fines de bouleau gris à pores ouverts:
450 €
-
Inserts décoratifs en bois à lignes fines de bouleau marron à pores ouverts:
450 €
-
Fonction massage Plus à l'AV:
0 €
-
Inserts décoratifs mélange tissu et métal argent brillant:
450 €
-
Label identification sous pare-brise:
0 €
-
Garniture - Cuir Marron Hêtre / Noir:
2250 €
-
Garniture en Cuir Noir:
2050 €
-
Système de sonorisation haut de gamme Burmester 4D-Surround:
0 €
-
Pré-équipement pour radio numérique:
0 €
-
Clé digital pour véhicule de société:
0 €
-
Détecteur de présence en cas de verrouillage du véhicule:
0 €
-
Affichage tête haute avec navigation augmentée MBUX:
1300 €
-
Double dalle de recharge à induction pour smartphone:
0 €
-
Feux stop et warning:
0 €
-
Service connecté : assistant de changement de voie Plus3:
0 €
-
Garniture en ARTICO Noir:
0 €
-
Garniture en Rouge cerise/noir:
2250 €
-
Garniture ARTICO Noir avec surpiqûre contrastée rouge:
0 €
-
Garniture Cuir Nappa marron tagua/noir:
3250 €
-
Jantes alliage aérodynamiques 19'' multibranches:
850 €
-
Jantes alliage aérodynamiques 18" bicolores:
0 €
-
Jantes alliage AMG 19" à 5 branches optimisées sur le plan aérodynamique:
0 €
-
Jantes alliage AMG 19" à 5 doubles branches optimisées sur le plan aérodynamique:
250 €
-
Jantes alliage AMG 20'' multibranches optimisées sur le plan aérodynamique:
1000 €
-
Jantes alliage AMG 20'' multibranches optimisées sur le plan aérodynamique:
1350 €
-
Garniture en ARTICO Marron hêtre/Noir:
200 €
-
Garniture en ARTICO Beige ivoire/noir:
200 €
-
Garniture en Cuir Beige Ivoire/Noir:
2250 €
-
Garniture en cuir Noir avec surpiqûres Rouges:
2050 €
-
Peinture Blanc Polaire Blanc Polaire:
350 €
-
Peinture Noir Obsidienne métallisée Noir Obsidienne:
1000 €
-
Peinture brillante MANUFAKTUR Blanc Opalithe:
1800 €
-
Peinture uni MANUFAKTUR Gris alpin:
2850 €
-
Peinture Métallisé MANUFAKTUR Rouge Patagonie:
1800 €
-
Peinture métallisée Argent High-tech:
1000 €
-
Peinture métallisée Bleu limpide:
1000 €
-
Peinture métallisée Bleu Sodalite:
1000 €
-
Peinture métallisée Argent Lavande:
1000 €
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