Avantgarde Line – 66 399 €

La finition d’entrée de gamme Avantgarde Line, affichée à partir de 66 399 €, propose déjà une dotation de série particulièrement généreuse. Côté confort et technologie, elle intègre un immense écran tactile de 14 pouces avec navigation, un toit panoramique, la recharge de smartphone par induction ainsi que des sièges avant électriques et chauffants. Le look est assuré par des jantes de 18 pouces, tandis que la sécurité n'est pas en reste avec l'aide aux créneaux, les feux de route automatiques et la surveillance des angles morts.

Business Line – 67 899 €

Pensée pour les professionnels mais accessible à tous, la finition Business Line est proposée au tarif de 67 899 €. Pour un supplément mesuré par rapport à la version de départ, elle enrichit l'équipement de l'Avantgarde Line en y ajoutant une peinture métallisée de série ainsi qu'un système de vision à 360° bien utile pour sécuriser les manœuvres en ville.

AMG Line – 71 049 €

Pour les amateurs de dynamisme, la version AMG Line grimpe à 71 049 €. Elle reprend l'intégralité des équipements de la finition Avantgarde Line mais muscle sérieusement son jeu esthétique. Au programme : un kit carrosserie spécifique signé AMG Line, des jantes alliage plus imposantes de 19 pouces et des sièges avant sport au maintien renforcé.

Business Line Executive – 77 299 €

Coiffant la gamme à un prix de 77 299 €, la finition Business Line Executive fait le plein de technologies exclusives. Basée sur la Business Line, elle y injecte le look sportif du kit carrosserie AMG, tout en ajoutant des raffinements haut de gamme comme les poignées de portes affleurantes, un hayon de coffre électrique mains libres et, surtout, un second écran de 14 pouces entièrement dédié au passager avant.

Le point techno : les options indispensables



Le convertisseur 400 V (DC) : facturé environ 700 €, indispensable pour se recharger sur les bornes 400 V plus anciennes. Le pack suspensions pneumatiques AIRMATIC avec régulation intelligente du train de roulement et direction de l'essieu arr. avec angle de braquage de 4,5°. Ce dernier est facturé 2 900 €.