Plus encore que l'essence sans-plomb, le gazole est le symbole de la (nouvelle) flambée des prix du carburant, due aux regains de tensions liés au conflit en Iran et au détroit d'Ormuz. En effet, si l'ensemble des carburants traditionnels (on met de côté E85 et GPL) sont repassés au-dessus de la barre des deux euros le litre en moyenne, c'est le diesel qui a, et de loin, le plus augmenté sur les 30 derniers jours.

Un carburant qui fait encore rouler 46,6 % du parc automobile français, cela impacte donc de très nombreux ménages, d'autant plus en cette période estivale, durant laquelle on parcourt traditionnellement plus de kilomètres que le reste de l'année.

En effet, si l'on se penche sur les prix de fin juin 2026, là où ils ont été au plus bas sur la période de février à juillet, on relève un minimum pour le gazole le 28 juin, avec 1,884 €. Aujourd'hui 28 juillet, il s'affiche à plus de 2,21 €/l en moyenne, soit une augmentation de 33 centimes par litres ! Sur un plein de 50 litres, cela représente un surcoût de 16,50 € ! Et si l'on est encore loin du record du 8 avril 2026, avec un litre à 2,39 €, on s'en rapproche.

De leur côté, les autres carburants ont augmenté sur un mois dans de moindres proportions, mais cela reste sensible. Le SP95-E10 coûtait 1,894 €/l le 28 juin, il s'affiche à 2,015 €/l ce matin, soit + 12 centimes/l. Et un plein de 50 litres qui coûtera 6 euros de plus.

Le SP98 est à 2,059 €/l aujourd'hui, contre 1,989 €/l il y a un mois. Le SP95 est à 2,059 €/l également, contre 1,932 €/l le 28 juin, soit respectivement + 7 centimes et + 13 centimes par litre. Le superethanol E85 est resté assez stable (0,855 €/l le 28 juin, 0,866 €/l aujourd'hui) tandis que le GPL a même un peu baissé par rapport à il y a 30 jours (1,03 €/l contre 1,047 €/l).

Accalmie en vue ?

Faut-il s'attendre à une accalmie dans les prochains jours ? Rien n'est moins sûr. Pourtant, le pétrole a vu ses prix baisser entre jeudi dernier 23 juillet et ce mardi. Il a atteint les 100 dollars le baril de Brent avant de redescendre à 87 dollars à l'ouverture des cours ce matin. Mais comme vous le savez, la répercussion à la baisse est toujours plus lente que pour les hausses.

Les prix devrait donc encore continuer à monter un peu pendant quelques jours, avant de redescendre, mais légèrement.

Pour ceux qui peuvent se le permettre, il serait donc judicieux d'attendre quelques jours avant de faire le plein. Pour les autres, il faudra serrer les dents, encore...