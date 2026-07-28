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Dacia

Le Dacia Hispter de série existe, mais uniquement sous la forme de brevets

Dans Futurs modèles / Autres actu futurs modèles

Julien Bertaux

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Différentes images de la version définitive du Dacia Hispter ont fuité. Seulement, cela ne signifie pas pour autant que la marque a décidé de le commercialiser.

Le Dacia Hispter de série existe, mais uniquement sous la forme de brevets
Voici les dessins des brevets déposés par Dacia pour son Hipster.

Vous ne le savez peut-être pas, mais Dacia compte s’attaquer à un nouveau segment, totalement inédit, celui des e-cars. Il s’agit de voitures économiques, vendues 15 000 € maximum, à propulsion électrique et assemblées en Europe.

Dacia étant la championne du rapport prix/prestation, il n’est pas étonnant qu’elle s’engouffre dans la brèche. C’est ainsi qu’est apparu le concept Hipster au salon de Bruxelles en janvier dernier. Formes cubiques, trois mètres de long, quatre places à bord et loyer riquiqui (moins de 79 €/mois), voici la formule de ce Hipster.

Commercialiser une voiture totalement inédite à petit prix et rentable n’a rien d’une évidence. Afin de recueillir l’avis du public, Dacia a procédé à un test grandeur nature, place des Vosges à Paris. Globalement, les avis ont été positifs, surtout en apprenant un tarif de base de l’ordre de 15 000 €. Seulement, entre être séduit par une voiture et signer un chèque pour l’acquérir, il y a un fossé.

Des brevets qui relancent le sujet

Si les feux à LED façon pixel sont conservés, l'ouverture du coffre se fait sur le côté.
Si les feux à LED façon pixel sont conservés, l'ouverture du coffre se fait sur le côté.

Malgré l’aspect conceptuel du Hipster, le projet est bien avancé. La découverte des brevets confirme par ailleurs certains détails distinctifs comme les vitres avant s’ouvrant en deux parties, comme une certaine Citroën 2CV, et une porte arrière battante, tel un Land Rover Defender. Le lettrage Dacia, de grande taille, disparaît au passage.

Malgré tout, ces brevets n’indiquent en rien que la commercialisation du Hipster est actée. Il se pourrait qu’il soit fabriqué en Chine, comme la Spring, et n’aurait droit à aucun bonus. La décision devrait tomber au plus tôt à la rentrée, voire à l’occasion du Mondial de l’auto (du 12 au 18 octobre). Affaire à suivre…

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