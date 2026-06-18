Ce n’est pas la première fois qu’il apparaît en public, et sans doute pas la dernière. Après une première tournée médiatique en octobre dernier, et une apparition au salon de Bruxelles de ce début d’année, voilà que le concept car Dacia Hipster fait quelques tours de roues dans les rues parisiennes avec une obsession : sonder les passants.

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Car le franco-roumain hésite encore à produire son auto en série. Non seulement une industrialisation coûte cher quel que soit le modèle, mais avec cette petite voiture, la marque sort de sa zone de confort avec une ligne radicalement nouvelle dans un segment tout aussi nouveau, puisqu’il n’existe pas encore en Europe, même s’il est dans les tablettes : celui des kei-cars.

Pas forcément une kei-car au sens de l’UE

L’UE a bien livré quelques indications sur les futures e-cars qu’elle souhaite aider en précisant qu’ils devaient être électriques, vendues 15 000 euros maximum et être assemblée dans l’Union.

Le Hipster pourrait donc rentrer dans ces cases et concurrencer la future 2 ch, sauf sur un point essentiel : il pourrait être fabriqué en Chine comme sa cousine la Spring et n’aurait droit à aucun bonus. Ce qui n’empêche pas la marque de souhaiter l’afficher à 15 000 euros.

Un tarif qui étonne les touristes et les Parisiens qui arpentent la Place des Vosges et découvrent le Hipster sagement garé le long du trottoir. Car au jeu du juste prix, plusieurs ont misé sur 20 000 à 25 000 euros, gardant en tête l’équation classique voiture électrique = voiture chère. Quant à ceux qui donnent le tarif exact, c’est souvent le prix qu’ils accepteraient de débourser pour une telle auto.

Autant dire que côté finances, Dacia est aux anges. Reste le look de l’engin. Son design extérieur s’inscrit dans la tendance actuelle du « boxy », ce style très carré, très baroudeur que l’on retrouve sur un autre concept, toujours chez Dacia : le Manifesto.

Ce design particulier ne fait pas le bonheur de tous. Surtout, il réveille le bon vieux conflit des générations. Les jeunes l’apprécient, le trouvent fun, moderne et rigolo, mais les plus anciens, comme cette dame allemande, lui préfère les rondeurs d’une Coccinelle. En revanche, cette autre personne d’âge plutôt avancé lui trouve belle allure, alors qu’elle-même roule en 2 ch.

Des avis globalement positifs

Reste l’intérieur qui, quant à lui, fait l’unanimité. Pratique, fonctionnel et simple, il séduit les plus jeunes, les pragmatiques, les plus âgés comme les touristes étrangers qui acceptent parfaitement qu’une simple lanière de tissu permette l’ouverture, « tant que ça fait baisser l’addition ». Et qui, surtout, sont ravis de se voir offrir quatre places dans un si petit espace.

L’équipe Dacia et son curieux équipage s’en sont donc repartis de l’historique place parisienne avec des avis plein les tablettes et beaucoup plus de points positifs que négatifs de la part des badauds. De quoi encourager la direction à industrialiser le Hipster ? Sauf qu’entre un enthousiasme de bord de trottoir et la signature d’un chèque de 15 000 euros, il y a un fossé qui peut les faire hésiter.