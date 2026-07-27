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Volkswagen Sharan

Le « boss final » des vacanciers en route vers le sud pour prendre le ferry

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Wilfried Leroux

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C’est précisément le genre de comportement que les forces de l’ordre traquent régulièrement sur les autoroutes de France et d’Espagne.

Le « boss final » des vacanciers en route vers le sud pour prendre le ferry
Un Volkswagen Sharan lourdement chargé sur une autoroute française. Image : Facebook.

Chaque année, c’est le même bal des « chassés-croisés » sur les autoroutes de France, d’Italie et d’Espagne : les grandes vacances d’été où les « juilletistes » croisent les « aoutiens », avec de gigantesques bouchons sur les week-ends les plus stratégiques de l’année. Celui de cette fin de semaine, d’ailleurs, devrait être une nouvelle fois « noir » en France pour ceux qui prévoient de se lancer sur la route des vacances.

Chaque année, ces grands trajets de vacances sont aussi l’occasion d’assister à des scènes plutôt cocasses sur la route. Chez nous, d’ailleurs, les gendarmes veillent au grains pour surveiller les comportements des automobilistes, dont certains n’hésitent pas à dépasser les masses totales autorisées en charge avec leurs véhicules. Il y a quelques jours, d’ailleurs, c’est un touriste canadien qui se faisait remarquer sur une autoroute française avec un bateau sur remorque pas du tout dans les règles.

Un Volkswagen Sharan chargé comme un baudet

Comme vous pouvez le voir dans la publication ci-dessous, un vacancier en Volkswagen Sharan s’est aussi fait remarquer sur une autoroute espagnole. Au volant de son grand monospace allemand, il n’a pas hésité à le charger « à raz-bord » en installant de très nombreuses affaires sur le toit de façon « bricolée ».

Il y a même une chaise dont le socle tourne à la façon des pales d’un hélicoptère au-dessus ! A vue de nez, il ne respecte sans doute pas les limitations du véhicule en matière de charge utile. Les force de l’ordre locales ont-ils pu l’intercepter ?

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