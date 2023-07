Renault Espace IV 2.0T vs Volkswagen Sharan 1.8T, les rois des vacances, dès 2 500 €

Les forces en présence

Renault Espace 2.0T (2002-2010) : monospace 5 portes, 5 - 7 places, 4 cylindres, 2,0 l turbo essence, 165 - 170 ch, 1 685 kg, 200 km/h, à partir de 2 500 €.

Volkswagen Sharan 1.8T (1998-2006) : monospace 5 portes, 5 - 7 places, 4 cylindres, 1,8 l turbo essence, 150 ch, 1 733 kg, 195 km/h, à partir de 3 500 €.

Avant l’avènement des SUV, les voitures familiales qui faisaient envie ne nommaient monospace. Renault a su brillamment installer le genre en 1984 sur le vieux continent avec son fameux Espace. S’il a mis quelques mois à trouver sa clientèle, le monocorps conçu et fabriqué par Matra à Romorantin s'est créé son marché, ce qui a donné, tardivement, des idées à la concurrence. Volkswagen a mis une bonne dizaine d’années à réagir, en partenariat avec Ford. Cela a donné le Sharan, commercialisé en 1995, avant l’Espace de 3è génération.

Les monovolumes étaient alors très demandés, et cela allait s’accentuer avec l’avènement du Scénic, lancé en 1996. Dix ans avant le début de leur effondrement, sous les coups de boutoirs des SUV. Très répandus, les monospaces se trouvent encore en abondance en seconde main, à des tarifs attractifs car passés de mode. Mais leurs prestations, elles, demeurent tout à fait d’actualité, surtout le confort, la sérénité à bord, la modularité et le volume utile. Exactement ce dont on a besoin quand on part en vacances.

Présentation : objet de design contre valeur sûre

Apparu en 2002, l’Espace IV ne doit plus rien à Matra. En effet, il récupère la plateforme modulaire utilisée sur les Vel Satis et Laguna tout en arborant une carrosserie métallique. Ultramoderne, celle-ci recèle un habitacle qui ne l’est pas moins. Travaillé tout en douceur, le design de ce dernier se veut futuriste et apaisant tout à la fois, sans renoncer à la praticité (118 l de rangements à bord). Sous le capot, outre des blocs diesels common-rail, peu fiables mais incontournables à l’époque, le Renault bénéfice notamment d’un 4-cylindres essence suralimenté, le 2,0 l F4RT à 16 soupapes, développant 165 ch et allié à une boîte 6. Suffisamment fort en couple (250 Nm, dès 2 500 tr/min), ce moteur semble bien adapté à cet engin familial de 1 685 kg qu’il emmène à près de 200 km/h.

Proposé dès 27 350 € (37 000 € actuels selon l'Insee) en Authentique, il offre déjà l’ESP, la radio K7, le démarrage à carte, le frein à main électrique, la clim bizone et les sièges modulables (coulissants, rabattables, amovibles…). En Expression (29 100 €), les jantes en alliage, l’aide au stationnement, le chargeur CD et la clim auto, notamment, sont de série, alors que la finition Privilège (31 700 €) ajoute les xénons, le régulateur de vitesse, les capteurs de pluie et de luminosité ainsi que les réglages de la clim depuis les places arrière.

Le Renault connaît un très bon début de carrière, vite entaché par de gros soucis de fiabilité affectant surtout les diesels. En 2006, à l’occasion du premier restylage (léger), ces soucis sont largement éradiqués, l’équipement progresse et le GPS se modernise. Pour sa part, le moteur 2.0 Turbo grimpe à 170 ch. En 2010, l’Espace bénéficie de retouches cosmétiques, et rebelote en 2012. Cette fois, le bloc essence suralimenté est supprimé, le grand monospace disparaissant en 2014.

Conscient des scores importants de l’Espace, Ford et Volkswagen s’associent en 1987 pour produire un rival. Créant une coentreprise – Autoeuropa – pour le produire au Portugal, les deux constructeurs se partagent la conception. Ford, par exemple, sera responsable du design (intérieur et extérieur) alors que les moteurs (sauf le 2,0 l atmo) seront signés VW. Présenté fin 1995 et commercialisé en 1996, le duo Ford Galaxy/VW Sharan, fort d’un habitacle immense (jusqu’à 7 places ou 2,6 m3 de volume utile) rencontre un joli succès, grâce notamment à ses moteurs TDI (il a aussi droit à l’excellent VR6) puis renforce progressivement ses atouts.

Par exemple, en 1998, le VW bénéficie d’un nouveau bloc, celui de la Golf IV GTI : un 1,8 l turbo à 20 soupapes développant 150 ch pour 210 Nm de couple (dès 1 750 tr/min), et allié à une boîte 5. De quoi emmener le lourd (1 733 kg) monospace à 195 km/h. En 1999, les Galaxy et Sharan profitent du restylage pour plus se différencier. Le VW arbore un museau et surtout un tableau de bord plus typiques de son blason mais le moteur 150 ch n’évolue pour ainsi dire pas.

En revanche, la boîte compte un 6e rapport. Proposé en Confort (29 110 € en 2002, soit 39 400 € actuels selon l'Insee), le Sharan 1.8T comprend la clim auto, la radio CD, le cache-bagages, l’ordinateur de bord, les vitres et rétros électriques ainsi que l’ESP. La finition Sport (29 670 €) ajoute les sièges plus enveloppants, les jantes en alliage, ou encore le volant en cuir. En 2003, le grand monospace VW bénéficie d’une nouvelle évolution, timide, apportant notamment de nouveaux feux arrière. Pour 2006, le 1.8T est supprimé, alors que le Sharan de 1ere génération durera jusqu’en 2010.

Fiabilité/entretien : moins de caprices chez VW

A l’instar des Laguna et Vel Satis, techniquement proches, l’Espace IV a souffert de bien des soucis électroniques. Carte de démarrage, frein à main, clim, régulateur de vitesse, tout a posé problème sur les premiers modèles. Heureusement, le moteur 2.0 turbo se montre bien plus fiable. En tout début de carrière, le capteur de PMH a pu défaillir, tout comme les bobines ainsi que la soupape de décharge du turbo.

Plus rarement, ce dernier a pu casser prématurément. On pestera davantage contre les roulements de boîte, parfois fragiles. Tout ceci a été résolu en concession, et les Espace fabriqués à partir de 2006 se montrent nettement plus sereins.

De son côté, tout comme l’Espace, le Sharan a connu son lot d’ennuis en TDI. En revanche, le moteur 1,8 l turbo essence n’a pas fait parler de lui, se signalant au contraire par sa grande robustesse, hormis des bobines parfois fragiles. A la longue, le turbo sera le premier à défaillir. Plus ennuyeux, le compresseur de clim n’est pas très endurant (et cher à remplacer !).

Dans l’habitacle, les moteurs de vitres électriques ne sont pas très solides non plus, alors qu’à l’extérieur, il faut surveiller de près les paliers de barre stabilisatrice.

Avantage : Volkswagen.

Le Sharan pâtit de bien moins de soucis électroniques que l’Espace, même si celui-ci redresse nettement la barre en 2006. Comme sa mécanique est robuste l’allemand prend un avantage logique.

Vie à bord : On n’a jamais été aussi bien que dans l’Espace

A bord du Renault, on est séduit par le dessin épuré de la planche de bord (bien avant Tesla…) ainsi que la finition de très bonne facture. La luminosité impressionne (surtout avec toit panoramique en option), tout comme… l’espace (ah, ah…), alors que les assises se révèlent confortables. La planche de bord regorge de rangements, souvent très spacieux (on peut stocker une bouteille d’eau juste devant le levier de vitesses), les sièges autorisent de multiples configurations : on peut s’aménager un salon à l’arrière, voire tous les retirer pour obtenir un grand volume de chargement (jusqu’à 3 050 l pour le Grand Espace). Les matériaux étant bien choisis et la finition soignée, on ressent bien du plaisir à bord.

Dans le Sharan, c’est tout de suite plus austère. Risiblement négligés avant le restylage, les rangements apparaissent plus nombreux à partir de 1999, sans pouvoir rivaliser avec ceux de l’Espace. En revanche, le VW en remontre au Renault côté habitabilité, même si son volume maxi demeure légèrement inférieur. Cela dit, sa sellerie n’est pas aussi confortable et son ambiance à bord, archi-classique, moins flatteuse, même si la finition atteint un très bon niveau. La modularité, sans égaler celle de l’Espace, se révèle intéressante puisqu’on peut replier ou retirer les sièges individuellement. Mais ici, ils ne pivotent qu'à l'avant.

Avantage : Renault. Ambiance, modularité, rangements et confort sont à mettre au crédit de l’Espace, plus évolué sur ces points que son rival.

Sur la route : la France plus dynamique que l’Allemagne

Surprise, on profite dans l’Espace d’une position de conduite plutôt bonne, où le volant n’est pas trop à plat. Mais le levier de vitesses est un peu trop éloigné du cerceau. En revanche, il faut se faire à l’ergonomie : sur les premiers modèles, l’écran GPS se planque dans la boîte à gants centrale. Sur les restylés, il est bien en vue, heureusement. Malgré quelques à-coups à bas régime, le moteur affiche une belle souplesse, puis séduit sur route par sa bonne volonté, tout en se montrant très bien insonorisé.

Les performances apparaissent donc suffisantes, y compris en reprises. La boîte, judicieusement étagée et plaisante à manier, constitue un atout. La suspension filtre remarquablement bien les aspérités, on profite d’un très grand confort, on ne peut plus appréciable sur long trajet. Le comportement routier se montre tout à fait sûr, et même précis, mais l’ensemble se révèle logiquement pataud. Heureusement, les mouvements de caisse s’avèrent bien contenus, et le freinage efficace.

La position de conduite reste un peu moins bonne dans le Sharan, par la faute d’un volant trop incliné. Mais l’ergonomie plus logique fait qu’on trouve de suite ses marques, même si les commandes clim demeurent trop éloignées. Le moteur demande une certaine sollicitation au moment de mettre le Sharan en mouvement mais ensuite, il se signale par sa souplesse et sa douceur. Sa vigueur aussi, particulièrement à mi-régime, même s’il ne donne plus grand-chose passé 5 000 tr/min.

Là encore, le bon étagement de la transmission s’avère précieux, tandis que l’insonorisation s’avère soignée. La suspension prodigue une filtration efficace, mais moins que celle de la Renault, alors que d’une manière générale, le comportement routier paraît plus daté. Précision moindre, mouvements de caisse plus amples, l’agrément dynamique demeure en retrait, même si la sécurité n’est absolument pas à remettre en question. Reste que le freinage, certes acceptable, ne vaut pas celui de l’Espace.

Avantage : Renault. Si les performances des deux rivaux sont équivalentes, l’Espace prend les dessus par son comportement routier, son confort et son freinage.

Budget : Problème d’image pour l’Espace

Relativement abondant, l’Espace 2.0t se déniche dès 2 500 € en bon état, mais en frôlant les 250 000 km. A 4 000 €, le kilométrage tombe souvent sous les 200 000 km, mais il faut déjà compter 5 000 € pour voir le totaliseur afficher moins de 150 000 km. Les Espace de moins de 100 000 € sont encore à 8 500 €. La qualité de l’entretien et l’état général sont plus importants que la finition.

Plus rare, le Sharan coûte en moyenne 1 000 € de plus que l’Espace à état et kilométrage équivalents. Côté pompe, l’Espace avale 10,3 l/100 km en moyenne, contre 10,6 l/100 km au Sharan. Une quasi-égalité donc.

Avantage : Renault. Plus présent sur le marché et affublé d’une très mauvaise image, l’Espace se montre moins cher que le Sharan, tout en consommant très légèrement moins.

Verdict : l’Espace, plus moderne et moins cher

S’il s’incline au chapitre fiabilité sans toutefois démériter, contrairement aux idées reçues, le Renault Espace remporte ce match. En effet, il profite d’un superbe habitacle, d’une modularité supérieure, d’un confort et d’un comportement routier meilleurs que ceux du Volkswagen. Celui-ci paie sa conception plus ancienne, qui ne se voit d’ailleurs pas sous le capot, son moteur offrant des prestations équivalentes au 2,0 l français. On apprécie la belle robustesse de l’allemand, ainsi que son immense volume utile, de sorte qu’il demeure un choix défendable.

Thème Avantage Fiabilité Volkswagen Vie à bord Renault Sur la route Renault Budget Renault Verdict Renault

