Jaguar-Land Rover va se diviser en quatre marques

Alors que Jaguar-Land Rover cherche à se sortir d’une très mauvaise passe financière, le directeur de la création du groupe Gerry McGovern vient d’annoncer un vaste plan de restructuration de ses marques. On le connaît actuellement sous le nom de « Jaguar-Land Rover », avec ses deux marques historiques éponymes. Mais il deviendra simplement « JLR », tout en se subdivisant en quatre marques au lieu de deux.

Il faudra désormais distinguer Range Rover, Discovery, Defender et Jaguar. La première concernera les modèles les plus luxueux du groupe, une qualité déjà propre à tous les véhicules arborant ce badge actuellement (de l’Evoque jusqu’au Range Rover). La seconde rassemblera les véhicules à la vocation familiale et plus grand public, alors que la troisième se focalisera sur les modèles spécialisés dans le tout-terrain. Et ce même si cette qualité concerne également les Range Rover et les anciens Discovery. D’après les journalistes d’Automotive News, le badge « Land Rover » figurera toujours sur les SUV de ces trois nouvelles divisions.

Quant à la marque Jaguar, elle se focalisera sur les véhicules électriques au positionnement sportif, avec notamment une GT à quatre portes qui doit être lancée d’ici l’année 2025. En nette perte de vitesse depuis une décennie, la marque de Coventry doit trouver un moyen de se relancer sur le marché premium face à Mercedes, Audi et BMW.

L’électrique en force

La technologie électrique sera évidemment au cœur de la nouvelle stratégie de JLR, que ce soit chez Jaguar ou chez Land Rover (ainsi que ses futures subdivisions). Le groupe anglais doit lancer plusieurs nouveaux modèles électriques, en commençant par une version à zéro émission du gros Range Rover, attendue pour 2025 au plus tard.