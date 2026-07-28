Blocage du compteur kilométrique, une arnaque indécelable ?

La fraude au compteur kilométrique n’est pas nouvelle et sévit toujours. Selon carVertical, 2,5 % des voitures contrôlées affichaient un compteur falsifié en 2025. En moyenne, ce kilométrage est réduit de plus de 70 000 km, un chiffre qui n’a rien d’anodin. Grâce aux services de carVertical, d’Histovec ou encore des rapports de contrôle technique, il est parfois possible de détecter une incohérence dans l’historique d’un véhicule.

Seulement, il existe une autre technique, nettement plus complexe à déceler que Le Journal de Montréal nous détaille. La scène s’est passée dans un garage de la région de Montérégie au Québec lorsque les mécaniciens se sont aperçus d’un « souci » lors d’une simple révision (avec remplacement de la batterie) d’une Audi.

Suite à l’intervention, un petit essai routier a été effectué, d’une longueur de sept kilomètres. Problème, le totaliseur kilométrique est resté figé, sans indiquer la distance supplémentaire : « Tout fonctionnait dans le véhicule. Notre ordinateur, branché sur l’auto, n’a pas détecté que le kilométrage était plus bas. Je n’avais jamais vu ça avant. J’ai demandé à ChatGPT et c’est lui qui a suggéré que c’était un bloqueur de compteur » explique le mécanicien.

« Ralentir » le kilométrage

Après une petite recherche sur Internet, le garagiste a découvert des « bloqueurs de kilométrage », un système électronique qui empêche l’odomètre d’enregistrer des kilomètres et qui se branche derrière le combiné d’instrumentation. Il est possible de s’en procurer pour quelques centaines de dollars et de multiples références existent (BMW, Audi, Volkswagen, Peugeot, Toyota…), sans oublier les utilitaires. Ces derniers n’échappent pas non plus à la fraude au compteur.

Selon le modèle choisi, il est possible de le commander depuis la voiture ou via une application. Certains boîtiers proposent une fonction particulièrement ingénieuse. Plutôt que de bloquer simplement l’odomètre, il est possible de n’enregistrer que 10 % ou 50 % du kilométrage réel. Sur un parcours de 200 km, seulement 100 km s’afficheront. En modulant ce dispositif à l’envi, et sans être trop gourmand, la fraude devient indécelable.