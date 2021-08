Le "plein" en électrique aussi rapide qu'un plein d'essence avec l'Aion V ?

En réponse à

Inutile en pratique.

Tous les utilisateurs de Taycan, Tesla Modèle 3 ou S, e-Tron... vous diront que quand on commence à dépasser 150-200kW de charge, en pic, c'est suffisant.

Si on prend une voiture efficiente (donc pas une e-Tron basé sur une thermique mais plutôt une Q4 e-Tron ou les efficientes Tesla / Hyundai / Kia / Porsche / ...), avec une batterie de 70-80kWh qui est déjà la norme aujourd'hui, on peut faire 330-350km réel sur autoroute.

Une charge pic à 150-200kW permet de récupérer en 10mn de 130-150km d'autonomie.

On parle donc de 450-500km possible, soit 4-6h de route avec 10mn de pause. C'est déjà suffisant pour 98% de la population. AUJOURD'HUI.

Suffit que les autonomies et vitesse de charge d'une 3 LR (autour de 50k€ aujourd'hui) se généralisent et c'est 530-550km possible avec 10mn de pause soit 6h ou plus de conduite.

Bref, la techno actuelle est déjà suffisante. Aucun utilisateur de VE n'a besoin ou demande 100km en 2mn, c'est ridicule. Ce sont des annonces pour que les utilisateurs de thermique restent sur des thermiques ou hybrides encore un peu plus longtemps en espérant que cela vienne dans quelques années alors que nous sommes très loins de telles prouesses, inutiles au demeurant.