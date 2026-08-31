4. Face à la concurrence, la Leapmotor B05 met en avant ses prix mais pas que

EN BREF Berline compacte 100 % électrique Entre 401 et 482 km d’autonomie À partir de 26 900 € et même 25 900 € avec les remises

Leapmotor est en forme actuellement. Le constructeur chinois voit ses ventes croître fortement avec une augmentation de 150 % dans l’Hexagone sur les 7 premiers mois de l’année et il en est de même en Europe, mais dans une proportion moindre. Une situation qui risque bien de perdurer puisque la gamme toujours 100 % électrique va prochainement continuer à s’agrandir. Ainsi, après la citadine T03 et les deux SUV B10 et C10, le catalogue accueille maintenant une compacte et très prochainement un SUV urbain : le B03X. De quoi séduire une clientèle de plus en plus vaste.

Pour en revenir à notre berline, cette B05 affiche un design plutôt séduisant qui tranche avec le style relativement basique et banal des SUV de la marque. La face avant est soignée avec un brin de dynamisme dû notamment à une signature lumineuse agréable, au profil fluide, aux jantes 19 pouces et aux portes sans encadrement comme sur un coupé.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

À l’intérieur, on retrouve un intérieur classique pour un modèle chinois, c’est-à-dire qu’il fait la part belle aux écrans avec une instrumentation numérique de 8,8 pouces et un écran multimédia de 14,6 pouces, qui remplacent la quasi-totalité des boutons.

C’est bien simple, il n’y en a aucun sur la planche de bord. Alors forcément, l’ergonomie est plus que perfectible, notamment lors de la première installation où l’on doit faire laborieusement tous les réglages (rétroviseurs, etc.) en passant exclusivement par les menus et sous-menus. Faites donc attention à bien configurer votre voiture une bonne fois pour toutes. Cette modernité passe également par votre smartphone, qui servira de clé de contact – comme sur une Tesla – car il n’existe aucune clé physique, ni même de bouton de démarrage. Dans le cas contraire, il faudra toujours avoir sur vous une carte pour verrouiller/déverrouiller le véhicule et le démarrer.

À noter également que l’ambiance intérieure est relativement sombre et la qualité des matériaux plutôt basique et on vient toujours à se demander l’utilité des trous sur la planche de bord. On regrettera aussi certains bugs de la navigation ou un manque de précision de celle-ci (impossible de préconditionner la batterie, pas d’indication de la disponibilité des bornes de recharge, etc.)

Longue de 4,43 m, ce qui se situe dans la moyenne haute de la catégorie des compactes, cette Leapmotor B05 dispose d’un empattement de 2,74 m, ce qui lui permet de bénéficier d’un espace aux jambes arrière particulièrement généreux, l’un des meilleurs du segment. En revanche, déception au niveau du volume de chargement avec seulement 345 litres et sa praticité n’est pas son fort avec un seuil de chargement haut perché et un plancher non plat quand on rabat les sièges. En revanche, pas de frunk contrairement au B10.