Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Leapmotor B05

Essai

Leapmotor arrive sur le segment des compactes électriques avec sa B05 vendue au prix d’une citadine

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

4  

ESSAI - Après la citadine T03 et les SUV B10 et C10, le constructeur chinois partenaire de Stellantis débarque sur le segment des berlines compactes électriques avec la B05, un modèle qui possède comme toujours des tarifs particulièrement agressifs débutant à 25 900 €, soit les prix d’une citadine… Est-ce une bonne affaire ? Réponse avec l’essai de la ProMax dotée de la batterie la plus importante.

Leapmotor arrive sur le segment des compactes électriques avec sa B05 vendue au prix d’une citadine

EN BREF

Berline compacte

100 % électrique

Entre 401 et 482 km d’autonomie

À partir de 26 900 € et même 25 900 €

avec les remises

Leapmotor est en forme actuellement. Le constructeur chinois voit ses ventes croître fortement avec une augmentation de 150 % dans l’Hexagone sur les 7 premiers mois de l’année et il en est de même en Europe, mais dans une proportion moindre. Une situation qui risque bien de perdurer puisque la gamme toujours 100 % électrique va prochainement continuer à s’agrandir. Ainsi, après la citadine T03 et les deux SUV B10 et C10, le catalogue accueille maintenant une compacte et très prochainement un SUV urbain : le B03X. De quoi séduire une clientèle de plus en plus vaste.

Pour en revenir à notre berline, cette B05 affiche un design plutôt séduisant qui tranche avec le style relativement basique et banal des SUV de la marque. La face avant est soignée avec un brin de dynamisme dû notamment à une signature lumineuse agréable, au profil fluide, aux jantes 19 pouces et aux portes sans encadrement comme sur un coupé.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

 

Leapmotor arrive sur le segment des compactes électriques avec sa B05 vendue au prix d’une citadine
Leapmotor arrive sur le segment des compactes électriques avec sa B05 vendue au prix d’une citadine

La signature lumineuse et les portes sans encadrement font leur petit effet en matière de style.

À l’intérieur, on retrouve un intérieur classique pour un modèle chinois, c’est-à-dire qu’il fait la part belle aux écrans avec une instrumentation numérique de 8,8 pouces et un écran multimédia de 14,6 pouces, qui remplacent la quasi-totalité des boutons.

Ne cherchez pas de bouton sur la planche de bord, il n’y en a pas. Tout passe par l’écran multimédia, ce qui complique l’ergonomie. La qualité des matériaux est basique.
Ne cherchez pas de bouton sur la planche de bord, il n’y en a pas. Tout passe par l’écran multimédia, ce qui complique l’ergonomie. La qualité des matériaux est basique.

C’est bien simple, il n’y en a aucun sur la planche de bord. Alors forcément, l’ergonomie est plus que perfectible, notamment lors de la première installation où l’on doit faire laborieusement tous les réglages (rétroviseurs, etc.) en passant exclusivement par les menus et sous-menus. Faites donc attention à bien configurer votre voiture une bonne fois pour toutes. Cette modernité passe également par votre smartphone, qui servira de clé de contact – comme sur une Tesla – car il n’existe aucune clé physique, ni même de bouton de démarrage. Dans le cas contraire, il faudra toujours avoir sur vous une carte pour verrouiller/déverrouiller le véhicule et le démarrer.

Nous n’avons toujours pas compris à quoi pouvaient servir ces trous dans la planche de bord.
Nous n’avons toujours pas compris à quoi pouvaient servir ces trous dans la planche de bord.

À noter également que l’ambiance intérieure est relativement sombre et la qualité des matériaux plutôt basique et on vient toujours à se demander l’utilité des trous sur la planche de bord. On regrettera aussi certains bugs de la navigation ou un manque de précision de celle-ci (impossible de préconditionner la batterie, pas d’indication de la disponibilité des bornes de recharge, etc.)

Les passagers arrière profitent de beaucoup de place au niveau des jambes.
Les passagers arrière profitent de beaucoup de place au niveau des jambes.
On n’en dira pas de même du coffre vraiment petit. Il ne possède pas de rangements pour les cables, ce qui est également pénalisant.
On n’en dira pas de même du coffre vraiment petit. Il ne possède pas de rangements pour les cables, ce qui est également pénalisant.

Longue de 4,43 m, ce qui se situe dans la moyenne haute de la catégorie des compactes, cette Leapmotor B05 dispose d’un empattement de 2,74 m, ce qui lui permet de bénéficier d’un espace aux jambes arrière particulièrement généreux, l’un des meilleurs du segment. En revanche, déception au niveau du volume de chargement avec seulement 345 litres et sa praticité n’est pas son fort avec un seuil de chargement haut perché et un plancher non plat quand on rabat les sièges. En revanche, pas de frunk contrairement au B10.

Page suivante

Chiffres clés *

  • Longueur : 4,43 m
  • Largeur : 1,88 m
  • Hauteur : 1,52 m
  • Nombre de places : 5 places
  • Volume du coffre : 345 l / 1 400 l
  • Boite de vitesse : NC
  • Carburant : Electrique
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Mai 2026

* A titre d'exemple pour la version 218 PRO MAX 67.1 KWH DESIGN.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

Photos (23)

Voir tout

Sommaire

4  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Leapmotor B05

Leapmotor B05

SPONSORISE

Essais Leapmotor B05

Voir tous les essais Leapmotor B05

Guides d'achat Moyenne Berline

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Leapmotor B05

Voir toute l'actu Leapmotor B05