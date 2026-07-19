Une bonne voiture compacte dotée d’un excellent comportement routier, voilà ce qu’est la Peugeot 308 restylée dont nous vous proposons le guide d’achat

Alors que les SUV font la fête depuis très longtemps, il reste des berlines qui montrent leurs crocs comme la Peugeot 308. Pourtant depuis son restylage assez profond en 2025, ses crocs de sa face avant ont disparu pour être remplacés par des prises d’air. Malgré cette petite perte d’agressivité, la 308 reste une voiture avec une belle personnalité. De plus c’est une compacte confortable dotée d’une excellente tenue de route.

Née en 2021, la Peugeot 308 a perdu ses crocs lumineux implantés dans le bouclier pour trois motifs lumineux dans chacun des projecteurs affinés, la calandre adopte aussi des lamelles verticales au lieu de lamelles horizontales. Une calandre qui peut également être illuminée de série avec les finitions haut de gamme GT et GT Exclusive. À l’arrière les feux bénéficient de légères modifications intérieures.

Une référence de la catégorie

Lors de son renouvellement en 2021, la troisième génération de la Peugeot 308 a conservé sa plateforme EMP2 qui a marqué une réelle avancée technologique pour Peugeot quand la deuxième génération de 308 l’a inauguré pour la marque en 2013 (le Citroën C4 Picasso est le premier modèle à l’avoir utilisé chez PSA). Cette base technique permet à cette berline compacte (qui existe aussi en break) d’être dotée d’un comportement routier excellent qui en a fait une des références sur ce plan, au même titre que la Volkswagen Golf. Si le restylage n’a pas modifié la tenue de route de la compacte du Lion, il n’a pas changé non plus les dimensions de cette auto et ses cotes intérieures. La Peugeot 308 affiche une habitabilité correcte pour les passagers arrière sans être la meilleure de la catégorie. C’est la même chose pour le volume de coffre qui est variable en fonction de la motorisation choisie. La plus grande capacité de 412 litres est pour les versions à moteur essence micro-hybride et diesel, l’électrique affichant 361 litres, tandis que la motorisation hybride rechargeable est la moins bien lotie avec 314 litres. Pour ceux qui ont besoin d’un plus grand coffre, la Peugeot 308 SW est là pour eux et la capacité de chargement passe alors à 552 litres, 505 litres pour l’électrique et 467 litres pour la motorisation hybride rechargeable.

Un i-Cockpit toujours aussi moderne

Avec le restylage de la Peugeot 308, il n’y a pas de changement en ce qui concerne le mobilier du tableau de bord. La Peugeot 308 restylée restant fidèle au i-Cockpit qui est élément d’une grande modernité. Ce i-Cockpit se compose d’un petit volant derrière lequel on trouve en hauteur une instrumentation numérique de 10 pouces. Avec les deux premières finitions (Style et Allure), l’écran central est de 10 pouces et surmonte un ensemble de touches physiques (Toogles). À partir du troisième niveau de finition (GT), on a droit au système Peugeot i-Connect Advanced avec navigation 3D connectée et des touches i-Toogles virtuels personnalisables sur un deuxième écran placé sous l’écran central. La finition, les assemblages ainsi que la qualité perçue se situent dans la bonne moyenne de la catégorie. En ce qui concerne les équipements on constate un petit bond en avant avec pour l’entrée de gamme des projecteurs full LED, une calandre de la couleur de la carrosserie et une signature lumineuse à trois griffes, la finition Allure adopte de nouvelles jantes de 17 pouces ainsi qu’une nouvelle sellerie tissu/TEP. Ensuite la finition GT fait le plein d’équipements avec des projecteurs Matrix LED, des aides au parking avant et arrière avec radars et caméra HD, un logo illuminé et de nouvelles jantes 18 pouces. Enfin une nouvelle finition GT Exclusive fait son apparition avec de série une alarme périmétrique, volumique et anti-soulèvement et la conduite semi-autonome de niveau 2.

Autonomie électrique améliorée pour l’E-308 et le moteur plug-in

Dans le compartiment moteur il y a aussi un peu de changement avec pour la Peugeot E-308 électrique de 156 ch une augmentation de l’autonomie. Elle passe de 416 km à 450 km, grâce à l’arrivée d’une batterie de plus forte capacité. La motorisation hybride rechargeable, quant à elle, passe de 180 ch à 195 ch, elle est associée à une boîte à double embrayage à 7 rapports. Une batterie de 17,2 kWh de capacité nette remplace celle de 12,4 kWh et l’autonomie progresse là aussi, avec 85 km en 100 % électrique au lieu de 60 km précédemment. Pour les motorisations thermiques essence et diesel (oui la Peugeot 308 restylée à toujours droit au diesel) c’est le statu quo. La motorisation micro-hybride 48V essence affiche une puissance cumulée de 145 ch et la motorisation diesel 130 ch. L’ensemble de ces motorisations est bien adapté à la Peugeot 308 qui se révèle une agréable compagne de voyage avec une direction précise et consistante, un train avant accrocheur. Les mouvements de caisse sont bien contrôlés et l’on peut s’amuser à son volant. Cette auto affiche un très bon compromis entre le confort et le dynamisme et figure parmi les meilleures de la catégorie des berlines et des breaks compacts.

Avec son restylage, la Peugeot 308 reste dans la course face à ses rivales que sont les Volkswagen Golf, Citroën C4, Toyota Corolla, Kia Ceed (remplacée prochainement par la Kia K4), Hyundai i30, mais aussi Renault Mégane E-Tech (qui vient d’être restylée), Kia EV4… Elle affiche des tarifs corrects et une dotation en équipements assez importante dès l’entrée de gamme. Avec les modifications apportées à sa face avant, elle affiche une belle allure empreinte de modernité. Voiture à vivre, la Peugeot 308 restylée en carrosserie berline ou break séduira les conducteurs qui ont besoin d’une voiture qui fait la part belle au confort sans manquer de dynamisme pour autant.