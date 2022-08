Comparatif vidéo - Opel Astra VS Peugeot 308 : menace interne

Les 308 et Astra sont des compactes installées depuis longtemps dans la catégorie. La plus ancienne est évidemment l’Opel puisque la première est apparue en 1991. Aujourd’hui, 30 ans plus tard, nous en sommes à la 6e génération. La 308 est plus récente mais l’engouement autour de la seconde du nom a fait date puisqu’elle a dominé de la tête et des épaules le segment pendant de nombreuses années. Le succès de l’Astra est plus international mais cette dernière a plus de difficultés dans l’Hexagone. Mais depuis le rachat d’Opel par PSA, les choses ont bien changé et surtout la concurrence naturelle entre ces deux modèles va se faire également en interne et ça c’est nouveau.

Car quand on s’appelle Stellantis et que l’on regroupe 14 marques, forcément à des moments, on se marche sur les pieds, notamment quand plusieurs marques possèdent des véhicules dans les mêmes segments. C’est justement le cas de la catégorie des berlines compactes dans laquelle le groupe possède la Citroën C4, a DS 4, la 308. Et voici que débarque une nouvelle en la personne de cette Astra.

Conçues sur la même plateforme, ce qui sous-entend qu’elles partagent de très nombreux éléments mécaniques et technologiques, les 308 et Astra, bien que cousines sont avant tout rivales. Malgré ce lien de parenté, chacune est dotée d’une identité qui lui est propre. Ainsi, la troisième génération de la compacte française est encore plus spectaculaire que la précédente notamment sa face avant. Elle se caractérise par une large calandre ornée en son centre du nouveau logo de la marque et encadrée par des projecteurs très fins qui côtoient les traditionnels feux de jour verticaux.

Style différent sur l’Astra qui rompt radicalement avec les précédentes générations et adopte la nouvelle identité de la marque composée du Vizor, comprenant un ensemble calandre-projecteurs habillé d’un bandeau noir qui relie des projecteurs. Impossible de les confondre et cette singularité se retrouve quelque soit le côté que vous observez ces berlines. De profil, c’est même l’Astra qui affiche un dynamisme supérieur en raison d’un montant arrière très incliné.

À l’intérieur, comme à bord de la précédente génération, la nouvelle 308 se distingue de la concurrence par un habitacle atypique. Elle reçoit ainsi le nouveau i-cockpit, qui est l’une des marques de fabrique du constructeur au lion. Il se compose d’un petit volant, d’une instrumentation numérique désormais 3D implantée toujours en position haute et d’un écran multimédia 10 pouces qui hérite pour l’occasion de raccourcis numériques dénommés « i-toogle ». Ces derniers sont totalement personnalisables avec la possibilité de choisir une radio ou une température s’avèrent très pratiques après une petite période d’adaptation. L’ambiance est unique et très distincte de celle de l’Astra.

La berline à l’éclair a complètement repensé sa planche de bord en adoptant une nouvelle organisation dénommée « Pure Panel », qui se compose d'une double dalle, qui regroupe les deux écrans 10 pouces servant à l’instrumentation et à l’écran multimédia. La première peut être relayée par un affichage tête haute sur les niveaux élevés. Dommage que les graphismes soient aussi simples et nettement moins soignés que ceux de sa concurrente. L’ergonomie est, en revanche, un peu plus simple à appréhender que sur la française puisque tout ne passe pas par l’écran à l’image de la climatisation dont les commandes restent analogiques.

Comme nous avons pu le constater le design des habitacles sont spécifiques. Même constat pour la qualité perçue avec un léger avantage pour la 308, qui distille par ailleurs, une ambiance plus moderne et technologique.

Sans surprise vu les dimensions quasi identiques, il n’y a pas de différences significatives en matière d’espaces pratiques, ce qui est logique. Ainsi, les volumes de chargement sont très proches avec 422 litres pour l’Astra et 412 litres pour la 308. Il en est de même de l’habitabilité arrière avec des valeurs similaires.

Équipement : deux berlines bien pourvues

Aujourd’hui ce sont les deux haut de gamme que nous confrontons. GT Pack sur la Peugeot et Ultimate sur l’Opel. Logiquement, les deux sont pourvus d’un équipement particulièrement riche. La Française est vendue 35 620 € alors qu’il est nécessaire de débourser 36 650 € pour l’allemande. Il y a un écart d’environ 1 000 € en faveur de l’Astra.

Pour ces tarifs, sur les deux modèles, vous avez droit à la sellerie Alcantara, la caméra 360 °, la conduite autonome de niveau 2, les sièges avant chauffants et massants, les jantes 18 pouces, les projecteurs Matrix LED, la climatisation automatique bizone ou l’accès et le démarrage sans clé. Pour profiter d’un équipement analogue, il faudra ajouter à la Peugeot le toit ouvrant à 1 100 € et le système audio Harman Kardon à 300 € sur l’Astra pour rivaliser avec le Focal de la 308. Désormais, nos deux compactes sont uniquement séparées de 230 €.

Budget : la moins chère n'est pas celle que l'on pense

Il est fini le temps où les Opel étaient des véhicules moins chers que la concurrence. Le meilleur exemple de cette situation est notre Astra 1.2 Turbo en finition Ultimate commercialisée au prix de 36 650 € alors que la Peugeot 308 équipée de la même motorisation et en finition haute GT Pack est affichée 35 620 €. Plus onéreuse, la berline allemande part avec un léger désavantage qui se creuse puisqu’Opel est crédité d’une cote inférieure à celle de la Peugeot, qui tutoie actuellement les hauts sommets. Les autres critères que ce soient la garantie ou la fiabilité sont semblables.