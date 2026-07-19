Une bonne voiture compacte dotée d’un excellent comportement routier, voilà ce qu’est la Peugeot 308 restylée dont nous vous proposons le guide d’achat

MOTORISATION MILD-HYBRID (hybridation légère)

Hybrid 145 ch e-DCS6

Motorisation d’entrée de gamme de la Peugeot 308 restylée, cette motorisation micro-hybride (qui se nomme Hybrid chez Peugeot) développe 145 ch de puissance cumulée et elle se comporte plutôt bien. Tout d’abord parce que cette motorisation micro-hybride 48V à des airs de full-hybrid puisqu’elle permet de rouler en électrique en phase de démarrage et également à basse vitesse sur de courtes distances, à condition cependant d’avoir le pied léger sur la pédale d’accélérateur. On peut réduire la consommation du bloc trois cylindres essence de 130 ch grâce au petit moteur électrique de 21 ch qui vient en renfort du bloc thermique. On peut ainsi tabler sur une consommation de carburant de 6 litres aux cent kilomètres de moyenne. Si l’on tire trop sur le boc thermique la consommation grimpe alors à 8 litres/100 km et dans ce cas, la sonorité du moteur trois cylindres se fait entendre dans l’habitacle, un peu embêtant pour les oreilles.

Fiche technique

Type : 3 cyl. en ligne turbo essence, Mild-Hybrid 48V

Cylindrée : 1 199 cm3

Puissance thermique : 136 ch à 5 500 tr/mn

Couple thermique : 230 Nm à 1 750 tr/mn

Puissance électrique : 21 ch à 4 264 tr/mn

Couple électrique : 51 Nm à 2 499 tr/mn

Transmission : automatique à double embrayage 6 rapports

Capacité utile de la batterie : 0,876 kWh

0 à 100 km/h : 8,8 secondes (SW : 9 secondes)

Vitesse maxi : 210 km/h

Consommation parcours mixte : 4,8 - 5,0 l/100 km (SW : 4,8 - 5,1 l/100 km)

Rejets de CO2 : 107 - 113 g/km (SW : 109 - 115 g/km)

MOTORISATION DIESEL

BlueHDI 130 S&S EAT8

Pour les gros rouleurs, la Peugeot 308 restylée conserve une motorisation diesel qui reste sobre, puisque la consommation s’établit à moins de 6 litres/100 km sur un parcours mixte. L’agrément de conduite est également au rendez-vous avec beaucoup de couple disponible à bas-régime, ce qui facilite les relances et les dépassements. La boîte automatique à convertisseur de couple dotée de huit vitesses forme un beau duo avec ce bloc diesel. Seul bémol le tarif augmente de 2 500 € par rapport au bloc essence micro-hybride de 145 ch, il faut donc être un très gros rouleur pour récupérer cette mise de fonds supplémentaire, d’autant plus qu’avec cette motorisation il faudra s’acquitter d’un malus CO2 qui peut aller jusqu’à 1 386 € pour la Peugeot 308 SW.

Fiche technique

Type : 4 cyl. en ligne turbo diesel, Mild-Hybrid 48V

Cylindrée : 1 499 cm3

Puissance thermique : 130 ch à 3 750 tr/mn

Couple thermique : 300 Nm à 1 750 tr/mn

Transmission : automatique 8 rapports

0 à 100 km/h : 10,5 secondes (SW : 10,7 secondes)

Vitesse maxi : 208 km/h

Consommation parcours mixte : 4,9 - 5,1 l/100 km

Rejets de CO2 : 129 - 133 g/km (SW : 129 - 134 g/km)

MOTORISATION HYBRIDE RECHARGEABLE

Plug-in Hybrid 195 ch e-DCS7

Lors du restylage de la Peugeot 308, la motorisation hybride rechargeable est passée de 180 ch à 195 ch. Cette motorisation hybride rechargeable se compose d’un moteur thermique de 150 ch associé à un électromoteur de 125 ch. La batterie qui gère le système hybride affiche une capacité utile de 14,6 kWh qui autorise une autonomie électrique (WLTP) de 85 km. Rappelons que pour bénéficier d’une baisse de la consommation de carburant substantielle, il convient de recharger fréquemment la batterie. Avec l’aide du chargeur embarqué de série de 3,4 kW, il vous faudra 4 h 20 pour y arriver sur une borne de recharge de 7,4 kW. Vous pouvez opter pour l’option chargeur embarqué de 7,4 kW (400 €), à moins que vous choisissiez la finition GT Exclusive pour avoir cet équipement de série et diminuer ainsi le temps de recharge par deux. La boîte à double embrayage e-DSC7 remplace l’EAT-8 sur cette motorisation et elle se révèle moins fluide que l’ancienne boîte, occasionnant des à-coups à basse vitesse et un manque de rapidité lors du changement des rapports. Dommage car l’agrément de conduite est là avec cette motorisation électrique qui offre un couple instantané. Si les performances malgré les 15 ch supplémentaires stagnent, la consommation baisse y compris lorsque la batterie est déchargée (le système bascule alors en hybride simple) et n’a pas dépassé lors de notre essai les 5,9 l/100 km sur un parcours mixte. Les principaux défauts de cette motorisation sont que les tarifs s’envolent, 7 200 € de plus que la motorisation mild-hybrid de 145 ch en finition Allure (finition d’entrée de gamme pour la motorisation plug-in), et que le volume du coffre se réduit à 314 litres.

Fiche technique

Type : 4 cyl. en ligne turbo + Electrique

Cylindrée : 1 598 cm3

Puissance thermique : 150 ch à 5 500 tr/mn

Couple thermique : 250 Nm à 2 000 tr/mn

Puissance électrique : 125 ch à 2 500 tr/mn

Couple électrique : 300 Nm à 7 320 tr/mn

Transmission : automatique à double embrayage 7 rapports

Capacité utile de la batterie : 14,6 kWh

0 à 100 km/h : 7,6 secondes (SW : 7,7 secondes)

Vitesse maxi : 225 km/h

Autonomie électrique cycle mixte : jusqu’à 85 km

Temps de charge sur prise domestique 10A 2,3 kW AC : 7 h 25

Temps de charge sur prise domestique Green’Up 14A 3,2 kW AC : 5 h 05

Temps de charge sur borne de recharge 7,4 kW AC -11 kW ou 22 kW : 4 h 20 (chargeur 3,7 kW) - 2 h 05 (7,4 kW)

Consommation parcours mixte : 2,2 l/100 km – 2,3 l/100 km

Rejets de CO2 : 50 - 53 g/km (SW : 50 - 53 g/km)

MOTORISATIONS ELECTRIQUES (E-3008)

Electrique 156 ch batterie 58 kWh

Oubliez le malus écologique avec la version « zéro émission » de la Peugeot E-308 restylée. Avec le restylage la batterie se fait plus grosse (55 kWh au lieu de 51 kWh) et l’autonomie WLTP grimpe ainsi à 450 km (soit une quarantaine de kilomètres de plus). Il reste que la vitesse de charge stagne à 100 kW, ce qui fait que la batterie pour passer de 20 à 80 % nécessite 32 minutes de charge, soit 10 bonnes minutes de plus pour les meilleurs de la catégorie. Le restylage n’a pas changé fondamentalement cette auto qui malgré une puissance limitée (156 ch) se montre à son aise sur tous les types de parcours. Malheureusement, la concurrence fait mieux en ce qui concerne les performances comme la Renault Mégane E-Tech (qui vient d’être restylée) ou la nouvelle Volkswagen ID.3 Neo, ou en ce qui concerne les tarifs avec les MG4 ou la nouvelle Kia EV4. Enfin, il convient de noter que la Peugeot E-308 qu’elle soit berline ou break (SW) affiche le même tarif.

Fiche technique

Type : Hybrid Synchronous Motor

Moteur électrique puissance : 156 ch à 4 070 tr/mn

Moteur électrique couple : 500 Nm à 4 060 tr/mn

Transmission : réducteur à 1 rapport

Batterie capacité utile : 55,4 kWh

Tension : 400 volts

0 à 100 km/h : 9,3 secondes (SW : 9,5 secondes)

Vitesse maxi : 170 km/h

Autonomie électrique cycle mixte : 443 - 450 km (SW 438 – 444 km)

Consommation électrique parcours mixte : 14,9 - 15,1 kWh/100 km

Temps de charge sur prise domestique 10A 2,3 kW AC : 17 h 55

Temps de charge sur prise domestique Green’Up 14A 3,2 kW AC : 10 h 25

Temps de charge sur borne de recharge 7,4 kW AC : 5 h 05

Temps de charge sur borne de recharge 11 kW AC : 3 h 35

Temps de charge sur station de recharge rapide 100 kW DC : 32 minutes