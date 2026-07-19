Une bonne voiture compacte dotée d’un excellent comportement routier, voilà ce qu’est la Peugeot 308 restylée dont nous vous proposons le guide d’achat
3. Quelle finition choisir pour la Peugeot 308 restylée ?
La Peugeot 308 restylée bénéficie d’une belle offre de quatre finitions. De l’entrée de gamme Style à la finition haut de gamme GT Exclusive les prix s’envolent et il y a plus de 5 000 € de différence. Est-ce qu’une telle différence est justifiée ? C’est ce que nous allons voir maintenant.
Finition Style
La finition Style est l’entrée de gamme de la Peugeot 308 restylée et c’est aussi la seule à se contenter de jantes alliage de 16 pouces. Mais ce qui se voit à l’extérieur ne se constate pas forcément dans l’habitacle puisque cette finition adopte l’instrumentation numérique de 10 pouces et l’écran multimédia de 10 pouces (avec Android Auto et Apple Carplay). Il y a aussi la climatisation bizone, le Pack Drive Assist avec un régulateur de vitesse adaptatif et fonction Stop & Go. De bien beaux équipements qui donnent beaucoup de charme à cette auto.
Principaux équipements de la finition Style
- Accoudoirs de portes en tissu noir
- Aide au stationnement arrière, graphique et sonore
- Allumage et commutation automatique des feux
- Bandeau Noir brillant entre les feux arrière (sauf SW)
- Calandre avant couleur caisse
- Climatisation bizone
- Coques de rétroviseurs extérieurs Noir brillant
- Démarrage mains libres
- Jantes alliage 16 pouces Noir brillant
- Jupe arrière Noir mat
- Pack Drive Assist avec régulateur de vitesse adaptatif, fonction Stop & Go
- Panneaux de portes avec décor grain, poignée de portes Noir mat
- Peugeot i-Cockpit avec combiné numérique 10 pouces personnalisable
- Peugeot i-Connect avec radio DAB avec écran tactile couleur personnalisable 10 pouces HD, Bluetooth, Mirror Screen sans fil
- Planche de bord avec décor grain, jonc gris transversal
- Projecteurs Peugeot Full LED Technology, avec feux diurnes 3 griffes à LED
- Sellerie tissu gris RENZO, tri-matières avec accompagnement Baladin gris chiné, et surpiqûres orange Sunset
Spécificité Électrique E-308
- Câble de recharge mode 3 triphasé 22 kW
- Chargeur embarqué 11 kW triphasé bidirectionnel
Finition Allure
Finition d’entrée de gamme de la motorisation plug-in de la Peugeot 308 restylée, la finition Allure demande une mise de fonds de 2 200 € supplémentaires pour les modèles thermiques et 1 400 € pour la E-308. La dotation progresse avec des jantes de 17 pouces, les vitres arrière teintés, la planche de bord devient moussée, la sellerie devient plus haut de gamme et l’on a droit à une caméra de recul (équipement Visiopark1). Voilà de quoi faciliter les manœuvres de parking.
Principaux équipements de la finition Allure (en plus ou à la place des équipements Style)
- Accoudoirs de portes en similicuir avec surpiqûres gris Tramontane
- Jantes alliage 17 pouces diamantées
- Jupe arrière Noir brillant
- Panneaux de portes avec décor tissu gris chiné
- Planche de bord moussée avec décor tissu gris chiné
- Sellerie tissu gris TREMEZZO embossé, tri-matières avec accompagnement TEP Isabella Mistral, et surpiqûres Quartz
- VisioPark1 avec caméra de recul HD & aide au stationnement arrière, graphique et sonore
- Vitres latérales arrière et lunette arrière chauffante surteintées
Finition GT
Finition haut de gamme, la finition GT de la Peugeot 308 restylée oblige à une belle mise de fonds supplémentaire puisqu’il faut débourser, pour la E-308, 2 350 € de plus par rapport à la finition Allure, pour les modèles thermiques se sera 2 500 € et jusqu’à 2 700 € pour l’hybride rechargeable. Avec un tel montant, la Peugeot 308 se fait plus désirable avec un logo Peugeot sur les ailes avant, une grille supérieure de calandre illuminée, des projecteurs Matrix à LED, des jantes 18 pouces. La navigation est connectée, la conduite autonome de niveau 2 est accessible en option, l’écran central est encadré en bas par des touches Toogles Switches personnalisables, les revêtements se font plus luxueux, etc.
Principaux équipements de la finition GT (en plus ou à la place des équipements Allure)
- Accès et démarrage mains libres Proximity
- Accoudoirs de portes en similicuir avec doubles surpiqûres vert Adamite/gris Tramontane
- Aide au stationnement avant, graphique et sonore
- Calandre avant avec grille supérieure et blason Peugeot illuminés
- Élargisseurs de pare-chocs avant et de bas de caisse
- Jantes alliage 18 pouces diamantées
- Monogrammes blason Peugeot sur ailes avant
- Panneaux de portes avec décor Alcantara®, poignée de portes en similicuir avec doubles surpiqûres vert Adamite/gris Tramontane
- Peugeot i-Connect Advanced avec navigation 3D connectée, et i-Toogles virtuels personnalisables
- Planche de bord moussée avec décor Alcantara, jonc chromé transversal, et surpiqûres vert Adamite
- Planche de bord et panneaux de portes avant avec éclairage d’ambiance (8 couleurs)
- Projecteurs Peugeot Matrix LED Technology
- Sellerie tissu noir UZILA embossé, tri-matières avec accompagnement TEP Isabella Mistral, doubles surpiqûres vert Adamite/gris Tramontane, et blason PEUGEOT sur appuie-têtes avant
Finition GT Exclusive
Les équipements high-tech se font plus nombreux avec la finition GT Exclusive de la Peugeot 308 restylée. Mais les prix s’envolent et avec la motorisation d’entrée de gamme de 145 ch on s’approche des 40 000 € (39 700 €). Pour ce tarif on a droit à la conduite autonome de niveau 2, le Pack Vision 360° et le Drive Assist Plus, un siège conducteur AGR à réglages électriques (il est de plus, massant et chauffant), de l’Alcantara pour la sellerie, un volant chauffant. La Peugeot E-308 adopte une pompe à chaleur et la version hybride rechargeable un chargeur embarqué de 7,4 kW.
Principaux équipements de la finition GT Exclusive (en plus ou à la place des équipements GT)
- Alarme périmétrique, volumique et anti-soulèvement
- Conduite semi-autonome (niveau 2)
- Détection de trafic arrière
- Fonction Clean Cabin avec capteurs de particules dans l’habitacle
- Pack Vision 360° & Drive Assist Plus
- Panneaux de portes avec décor aluminium
- Peugeot i-Cockpit 3D avec combiné numérique 10 pouces personnalisable
- Planche de bord moussée avec décor aluminium
- Sellerie Alcantara Noir, tri-matières avec accompagnement TEP et surpiqûres vert Adamite
- Siège conducteur AGR à réglages électriques, massant, chauffant
- Siège passager avant à réglages manuels, avec réglage en hauteur de l’assise et lombaire pneumatique, massant, chauffant
- VisioPark 360°
- Volant chauffant
Spécificité Électrique E-308
- Pompe à chaleur
Spécificité Hybride rechargeable
- Chargeur embarqué 7,4 kW monophasé
Caradisiac vous conseille pour la Peugeot 308 restylée, la finition Allure. Cette finition affiche un rapport prix/équipement très intéressant.
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