Une bonne voiture compacte dotée d’un excellent comportement routier, voilà ce qu’est la Peugeot 308 restylée dont nous vous proposons le guide d’achat

Finition Style

La finition Style est l’entrée de gamme de la Peugeot 308 restylée et c’est aussi la seule à se contenter de jantes alliage de 16 pouces. Mais ce qui se voit à l’extérieur ne se constate pas forcément dans l’habitacle puisque cette finition adopte l’instrumentation numérique de 10 pouces et l’écran multimédia de 10 pouces (avec Android Auto et Apple Carplay). Il y a aussi la climatisation bizone, le Pack Drive Assist avec un régulateur de vitesse adaptatif et fonction Stop & Go. De bien beaux équipements qui donnent beaucoup de charme à cette auto.

Principaux équipements de la finition Style

Accoudoirs de portes en tissu noir

Aide au stationnement arrière, graphique et sonore

Allumage et commutation automatique des feux

Bandeau Noir brillant entre les feux arrière (sauf SW)

Calandre avant couleur caisse

Climatisation bizone

Coques de rétroviseurs extérieurs Noir brillant

Démarrage mains libres

Jantes alliage 16 pouces Noir brillant

Jupe arrière Noir mat

Pack Drive Assist avec régulateur de vitesse adaptatif, fonction Stop & Go

Panneaux de portes avec décor grain, poignée de portes Noir mat

Peugeot i-Cockpit avec combiné numérique 10 pouces personnalisable

Peugeot i-Connect avec radio DAB avec écran tactile couleur personnalisable 10 pouces HD, Bluetooth, Mirror Screen sans fil

Planche de bord avec décor grain, jonc gris transversal

Projecteurs Peugeot Full LED Technology, avec feux diurnes 3 griffes à LED

Sellerie tissu gris RENZO, tri-matières avec accompagnement Baladin gris chiné, et surpiqûres orange Sunset

Spécificité Électrique E-308

Câble de recharge mode 3 triphasé 22 kW

Chargeur embarqué 11 kW triphasé bidirectionnel

Finition Allure

Finition d’entrée de gamme de la motorisation plug-in de la Peugeot 308 restylée, la finition Allure demande une mise de fonds de 2 200 € supplémentaires pour les modèles thermiques et 1 400 € pour la E-308. La dotation progresse avec des jantes de 17 pouces, les vitres arrière teintés, la planche de bord devient moussée, la sellerie devient plus haut de gamme et l’on a droit à une caméra de recul (équipement Visiopark1). Voilà de quoi faciliter les manœuvres de parking.

Principaux équipements de la finition Allure (en plus ou à la place des équipements Style)

Accoudoirs de portes en similicuir avec surpiqûres gris Tramontane

Jantes alliage 17 pouces diamantées

Jupe arrière Noir brillant

Panneaux de portes avec décor tissu gris chiné

Planche de bord moussée avec décor tissu gris chiné

Sellerie tissu gris TREMEZZO embossé, tri-matières avec accompagnement TEP Isabella Mistral, et surpiqûres Quartz

VisioPark1 avec caméra de recul HD & aide au stationnement arrière, graphique et sonore

Vitres latérales arrière et lunette arrière chauffante surteintées

Finition GT

Finition haut de gamme, la finition GT de la Peugeot 308 restylée oblige à une belle mise de fonds supplémentaire puisqu’il faut débourser, pour la E-308, 2 350 € de plus par rapport à la finition Allure, pour les modèles thermiques se sera 2 500 € et jusqu’à 2 700 € pour l’hybride rechargeable. Avec un tel montant, la Peugeot 308 se fait plus désirable avec un logo Peugeot sur les ailes avant, une grille supérieure de calandre illuminée, des projecteurs Matrix à LED, des jantes 18 pouces. La navigation est connectée, la conduite autonome de niveau 2 est accessible en option, l’écran central est encadré en bas par des touches Toogles Switches personnalisables, les revêtements se font plus luxueux, etc.

Principaux équipements de la finition GT (en plus ou à la place des équipements Allure)

Accès et démarrage mains libres Proximity

Accoudoirs de portes en similicuir avec doubles surpiqûres vert Adamite/gris Tramontane

Aide au stationnement avant, graphique et sonore

Calandre avant avec grille supérieure et blason Peugeot illuminés

Élargisseurs de pare-chocs avant et de bas de caisse

Jantes alliage 18 pouces diamantées

Monogrammes blason Peugeot sur ailes avant

Panneaux de portes avec décor Alcantara®, poignée de portes en similicuir avec doubles surpiqûres vert Adamite/gris Tramontane

Peugeot i-Connect Advanced avec navigation 3D connectée, et i-Toogles virtuels personnalisables

Planche de bord moussée avec décor Alcantara, jonc chromé transversal, et surpiqûres vert Adamite

Planche de bord et panneaux de portes avant avec éclairage d’ambiance (8 couleurs)

Projecteurs Peugeot Matrix LED Technology

Sellerie tissu noir UZILA embossé, tri-matières avec accompagnement TEP Isabella Mistral, doubles surpiqûres vert Adamite/gris Tramontane, et blason PEUGEOT sur appuie-têtes avant

Finition GT Exclusive

Les équipements high-tech se font plus nombreux avec la finition GT Exclusive de la Peugeot 308 restylée. Mais les prix s’envolent et avec la motorisation d’entrée de gamme de 145 ch on s’approche des 40 000 € (39 700 €). Pour ce tarif on a droit à la conduite autonome de niveau 2, le Pack Vision 360° et le Drive Assist Plus, un siège conducteur AGR à réglages électriques (il est de plus, massant et chauffant), de l’Alcantara pour la sellerie, un volant chauffant. La Peugeot E-308 adopte une pompe à chaleur et la version hybride rechargeable un chargeur embarqué de 7,4 kW.

Principaux équipements de la finition GT Exclusive (en plus ou à la place des équipements GT)

Alarme périmétrique, volumique et anti-soulèvement

Conduite semi-autonome (niveau 2)

Détection de trafic arrière

Fonction Clean Cabin avec capteurs de particules dans l’habitacle

Pack Vision 360° & Drive Assist Plus

Panneaux de portes avec décor aluminium

Peugeot i-Cockpit 3D avec combiné numérique 10 pouces personnalisable

Planche de bord moussée avec décor aluminium

Sellerie Alcantara Noir, tri-matières avec accompagnement TEP et surpiqûres vert Adamite

Siège conducteur AGR à réglages électriques, massant, chauffant

Siège passager avant à réglages manuels, avec réglage en hauteur de l’assise et lombaire pneumatique, massant, chauffant

VisioPark 360°

Volant chauffant

Spécificité Électrique E-308

Pompe à chaleur

Spécificité Hybride rechargeable

Chargeur embarqué 7,4 kW monophasé