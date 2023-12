La Peugeot 308 à l'épreuve pendant une semaine : homogène, mais à parfaire

En raison de sa septième place au classement en 2022 des voitures les plus vendues dans l’hexagone, c’est au tour de la Peugeot 308 de nous accompagner pendant une semaine. Autoroute, parcours urbain, réseau secondaire, nous avons « vécu » avec elle dans différentes situations pour mieux la juger. Afin de répondre aux interrogations du plus grand nombre, la version retenue est la plus vendue, ou presque. La préférée des Français est la PureTech 130 ch EAT8 en finition Active Pack. Faute de disponibilité, nous avons entre les mains la version à boîte manuelle associée à un niveau plus haute, l'Allure.

Carte d’identité de la Peugeot 308 essayée : PureTech 130 ch Allure, boîte mécanique (31 270 €), la version la plus vendue est l'Active Pack PureTech 130 ch EAT8 (31 420 €).

Date de commercialisation : juin 2021

Lieu de production : France (Mulhouse)

Motorisations : essence PureTech 130 ch, diesel BlueHDi 130 ch, hybrides rechargeables de 180 et 225 ch

Transmissions : boîte manuelle à six rapports ou automatique EAT8

Finitions : Active Pack, Allure et GT

Lundi : le parcours autoroutier

Comme à son habitude, notre essai débute par l’autoroute. Mais, avant de prendre le ruban d’un peu plus de 200 km, il convient de trouver sa position de conduite. Assise, dossier et volant profitent de belles amplitudes de réglage afin de s’adapter aux différents gabarits. Bien sûr, le principe du i-Cockpit qui consiste à visualiser les compteurs au-dessus de la jante du volant n’est pas toujours adapté, comme dans mon cas. Hormis ce détail, qui n’en est pas vraiment un, il est aisé et rapide de trouver une position adéquate.

Les longs parcours à son volant ne sont qu'une simple formalité. Tout d’abord, le siège conducteur certifié AGR, une option à 480 € comprenant la fonction chauffante, est particulièrement confortable, notamment sur long parcours. Ensuite, l’insonorisation est d’un bon niveau, que ce soit concernant les bruits de roulement et d’air. Enfin, la tenue de cap est royale et la suspension très prévenante, même lors des raccords de pont peu soignés.

En revanche, le moteur PureTech n’est pas un foudre de guerre. Suffisant lorsque vous voyagez seul, il avouera ses limites une fois l'auto chargée et sur les reliefs. De plus, il élève la voix lorsqu’on le sollicite, puis devient discret à allure stabilisée.

Concernant les aides à la conduite, leur fonctionnement manque de finesse. Le régulateur de vitesse peut devenir hésitant dans les courbes d’autoroute, notamment lors d’un dépassement d’un camion. Idem pour l’aide au maintien dans la voie, cherchant parfois sa trajectoire et sensible aux qualités des lignes blanches.

Mardi : en milieu urbain

Ce n’est pas sa vocation première, pourtant la Peugeot 308 est plutôt à son aise sur ce terrain. Sa direction douce est agréable, une qualité que l’on retrouve également au niveau des suspensions. À l’image des 208 et 2008, cette berline distille un véritable confort, que les ralentisseurs et autres nids de poule n’arrivent pas à mettre en défaut. La monte pneumatique, plutôt raisonnable avec ses 17 pouces de diamètre, y contribue certainement.

En revanche, la boîte manuelle qui équipait notre modèle d’essai n’est pas une référence, loin de là. C’est surtout sa commande qui fait défaut, le levier est placé trop et surtout les débattements sont trop longs. Ce maniement peu agréable n’est pas nouveau sur une Peugeot, mais aucun effort n’a été réalisé pour y remédier.

Enfin, les manœuvres ne posent pas de souci particulier, le faible rayon de braquage étant d’ailleurs un atout non négligeable. Ensuite, les différents radars de stationnement et la caméra de recul compensent le manque de visibilité, notamment vers l’arrière.

Mercredi : sur le réseau secondaire

C’est bien sur ce type de route qu’une Peugeot est attendue. La seconde génération profitait d’un châssis particulièrement aiguisé avec à la clé un bel agrément de conduite. La 308 actuelle est davantage dans le compromis. Rien à redire côté sécurité avec une auto stable en toutes circonstances et qui encaisse sans mal un rythme soutenu.

Elle apparaît juste un peu moins « ciselée », un effet dû au meilleur confort de ses suspensions et certainement aux réglages des trains roulants. Les passagers apprécieront l’absorption des bosses et des revêtements dégradés, certains conducteurs resteront sur leur faim.

Avec un tel châssis, on apprécierait une mécanique plus vivante. La puissance du moteur PureTech suffit au quotidien, mais aucune saveur ne s’en dégage. Il sait donner de la voix, tout en étant avare en sensation.

Jeudi : les aspects pratiques dans le détail

La tenue de route, le confort, la dotation en équipement ou encore le plaisir de conduire sont des critères importants lors de l’achat d’une voiture. Il y a toutefois les « détails » du quotidien, qui en font une auto agréable à vivre, ou au contraire qui agacent.

Vendredi : un point sur la fiabilité

Étant donné sa relative jeunesse, la Peugeot 308 ne fait pas trop parler d’elle sur ce registre. On note tout de même que les problèmes électroniques ne sont pas rares, notamment concernant le système d’infodivertissement : écran noir, déconnexion d’Apple Car Play, dysfonctionnement de la caméra de recul, lenteur, les avaries sont multiples. En revanche, la partie mécanique semble pour le moment épargnée des gros pépins, et notamment des soucis qu'a pu connaître le moteur PureTech.

Week-end : on fait les comptes

Consommation :

Le moteur PureTech n’est pas un modèle de sobriété, et cela se confirme sous le capot de la 308, alors que son aérodynamisme est plutôt soigné. Ainsi, nous avons relevé un appétit de 6,6 l/100 km sur autoroute et une consommation plus raisonnable sur route avec une moyenne de 5,2 l/100 km. En revanche, la ville n’est pas sa tasse de thé puisqu’elle demande un peu plus de 8 l/100 km.

Tarifs :

Depuis plusieurs années déjà, Peugeot pratique des tarifs un peu plus élevés que ses concurrentes directes. Cependant, la version la plus vendue (Active Pack PureTech 130 ch EAT8 est vendue) est facturée 31 420 € hors option, un tarif comparable à celui de la concurrence. Une Citroën C4, bénéficiant du même groupe motopropulseur, est proposée à 31 700 € en finition Plus. Un tarif légèrement plus élevé qui se justifie par un équipement plus riche (jantes de 18 pouces par exemple). Une Renault Mégane Evolution TCe 140 EDC s’échange contre 31 300 €, tandis que la Volkswagen Golf reste plus chère en exigent 32 395 € (Life Plus TSI 110 ch et boîte manuelle).

Offres de location :

Peugeot propose un large choix de contrat de location : loyer mensuel, kilométrage annuel, durée du contrat, extension de garantie, entretien inclus, prise en compte des pièces d’usure… Pour les différents exemples évoqués ci-dessous, nous nous sommes concentrés sur la version la plus vendue : 1.2 PureTech EAT8 Allure Pack.

Exemple n° 1 Exemple n° 2 Exemple n° 3 Exemple n° 4 Loyer 365 € 421 € 501 € 519 € Durée 60 mois 49 mois 37 mois 37 mois Kilométrage annuel 10 000 km 15 000 km 20 000 km 25 000 km Option d'achat 15 138 € 15 409 € 16 353 € 15 583 € Montant d'acquisition 37 029 € 35 358 € 33 736 € 33 638 € Services - Extension de garantie et assistance Extension de garantie, assistance, entretien et pièces d'usure Extension de garantie, assistance, entretien et pièces d'usure

Quels tarifs pour une Peugeot 308 d’occasion ?

Elle n’a que deux ans et demi au compteur, mais les annonces ne manquent pas sur la toile. Ce large choix est un avantage en tant qu’acheteur afin de mieux comparer les prix, faire jouer la concurrence et éviter d’avoir à traverser la moitié de la France pour dénicher l’exemplaire voulu. La 308 de troisième génération débute à 20 500 €. À ce prix, il faut se contenter d’une version de base PureTech 110 ch Active Pack dont le kilométrage peut avoisiner 40 000 km.

Concernant la version la plus vendue, il faut mettre davantage la main à la poche puisqu’elle demande au minimum 22 500 € avec un compteur qui affiche 50 000 km. Son homologue diesel (1.5 BlueHDi 130 ch) s’échange à des tarifs et kilométrages similaires.

En toute logique, les versions hybrides rechargeables sont positionnées un cran au-dessus. Comptez au minimum 29 000 € pour une plug-in hybrid 180 ch en finition Allure Pack (25 000 km, année 2022) et ajoutez 3 000 € supplémentaires pour la déclinaison la plus puissante de 225 ch associée à la finition GT (30 000 km, année 2022).

Bilan

Après une semaine passée à son volant, la Peugeot 308 souffle le chaud et le froid. Sans conteste, son confort est réellement appréciable grâce à un niveau sonore contenu et une suspension conciliante. En plus de contenter les passagers, le conducteur profite d’un châssis de qualité, qui mériterait une mécanique plus convaincante. Côté froid, Peugeot doit faire des efforts afin d’améliorer son système multimédia et l'appétit de son moteur, la concurrence fait mieux dans ces deux domaines. Avec cette 308, Peugeot réussit à proposer un produit finalement homogène, qui manque toutefois d’un peu de saveur. Enfin, si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à jeter un œil sur le marché de l’occasion pour bénéficier d’un modèle récent à un tarif plus doux.