Une bonne voiture compacte dotée d’un excellent comportement routier, voilà ce qu’est la Peugeot 308 restylée dont nous vous proposons le guide d’achat
5. Bilan et tableaux de gamme pour la Peugeot 308 restylée
Au moment de conclure ce guide d’achat de la Peugeot 308 restylée, il est temps de faire un petit récapitulatif et de découvrir le meilleur couple motorisation/finition. En plus de quelques conseils, nous vous présentons un tableau de gamme pour la Peugeot 308 restylée berline et un autre pour le break SW.
La troisième génération de la Peugeot 308 est désormais restylée. L’offre de cette auto se compose de quatre motorisations et de quatre finitions. Pour la motorisation c’est la Mild-Hybrid de 145 ch qui est la plus à même d’entraîner sur tous les types de parcours cette auto, c’est aussi la plus abordable de toutes, ce qui est un bel atout. Pour la finition, nous avons choisi la finition Allure qui est très bien dotée. Elle affiche un rapport prix/équipement attractif.
Voici la version de la Peugeot 308 restylée que nous vous conseillons.
- Peugeot 308 Hybrid de 145 ch boîte auto e-DCS6 finition Allure à 36 050 €
Voici la version de la Peugeot 308 SW (break) restylée que nous vous conseillons.
- Peugeot 308 SW Hybrid de 145 ch boîte auto e-DCS6 finition Allure à 37 050 €
Afin de tout connaître de la Peugeot 308 restylée, voici deux tableaux de gamme. Ils vous permettent de voir l’ensemble des couples motorisation/finition de la berline et du break (SW). Attention avant l’achat, il est toujours nécessaire de négocier. Si l’on est un bon négociateur obtenir de 5 à 8 % en fonction de la version choisie. Enfin, si l’on n’arrive pas à obtenir une belle remise on peut négocier une option gratuite ou bien des réductions pour les futures révisions…
TABLEAU DE GAMME PEUGEOT 308 BERLINE
|Motorisations/Finitions
|Style
|Allure
|GT
|GT Exclusive
|Hybrid 145 ch e-DCS6*
|33 850 €
|36 050 €
|38 550 €
|39 700 €
|BlueHDI 130 ch S&S EAT8**
|36 350 €
|38 550 €
|41 050 €
|42 200 €
|Plug-in Hybrid 195 ch e-DCS7
|-
|43 250 €
|45 950 €
|47 400 €
|E-308 156 ch batterie 55 kWh***
|42 600 €
|44 000 €
|46 350 €
|47 950 €
* Malus écologique 2026 : de 0 € à 170 €
** Malus écologique 2026 : de 818 à 1 276 €
*** En 2026, on peut bénéficier de la prime « coup de pouce » sur une électrique de moins de 47 000 € (hors options et après remise). Son montant varie de 3 500 € à 5 700 € environ en fonction des revenus et du nombre de personnes au foyer. Il peut s’ajouter à tout cela une deuxième prime de 1 000 € à 2 000 € environ si les cellules de la batterie sont fabriquées en Europe. Sans prime « coup de pouce » (modèles électriques non éligibles) on peut obtenir une prime CEE (pour Certificat d’Economies d’Energie) dont le montant varie (300 € à 600 € environ) selon le constructeur et le profil de l’acheteur.
TABLEAU DE GAMME PEUGEOT 308 SW (BREAK)
|Motorisations/Finitions
|Style
|Allure
|GT
|GT Exclusive
|Hybrid 145 ch e-DCS6
|34 850 €
|37 050 €
|39 550 €
|40 700 €
|BlueHDI 130 ch S&S EAT8
|37 350 €
|39 550 €
|42 050 €
|43 200 €
|Plug-in Hybrid 195 ch e-DCS7
|-
|44 250 €
|46 950 €
|48 400 €
|E-308 156 ch batterie 55 kWh
|42 600 €
|44 000 €
|46 350 €
|47 950 €
* Malus écologique 2026 : de 75 € à 210 €
** Malus écologique 2026 : de 898 € à 1 386 €
*** En 2026, on peut bénéficier de la prime « coup de pouce » sur une électrique de moins de 47 000 € (hors options et après remise). Son montant varie de 3 500 € à 5 700 € environ en fonction des revenus et du nombre de personnes au foyer. Il peut s’ajouter à tout cela une deuxième prime de 1 000 € à 2 000 € environ si les cellules de la batterie sont fabriquées en Europe. Sans prime « coup de pouce » (modèles électriques non éligibles) on peut obtenir une prime CEE (pour Certificat d’Economies d’Energie) dont le montant varie (300 € à 600 € environ) selon le constructeur et le profil de l’acheteur
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