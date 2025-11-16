Rendez-vous lundi 17 novembre pour les premières images de la Peugeot 308 restylée

Apparue en 2021 et succédant à une seconde génération qui avait réussi à faire consensus pour ses qualités dynamiques, la troisième génération de Peugeot 308 avait reçu un accueil plus frileux de la part des journalistes en raison un comportement plus aseptisé que la précédente. Cela ne l'a pas empêché de remporter l'adhésion des acheteurs puisqu'elle a réussi à s'imposer comme la berline compacte la plus vendue dans l'Hexagone.

Toutefois, après quatre ans de carrière, il était temps pour aller de bénéficier du traditionnel restyling. Ce dernier n'est pas révolutionnaire, car il se concentre principalement sur la partie avant et celle-ci est complètement renouvelée. Ainsi, place à une toute nouvelle signature, à base des trois griffes qui se situent au niveau des feux, qui n'en sont plus d'ailleurs. Ces "projecteurs" sont uniquement dédiés à la signature lumineuse et aux clignotants. Les véritables optiques se retrouvent un peu plus bas, dans un espace intégré à la pièce en plastique noir brillant. La calandre, elle, abandonne les lamelles chromées horizontales et adopte la couleur de la carrosserie et des lamelles verticales. Elle intègre le nouveau logo de la marque, désormais rétro-éclairé. À l'arrière, les seuls changements portent sur l'adoption de nouveaux feux et une nouvelle police de caractère.

Dans l'habitacle, aucune modification notable, mais celui-ci n'en avait pas vraiment besoin.

En ce qui concerne les moteurs, cette 308 dispose toujours d'un large panel : en hybride léger 48 volts 145 ch, en diesel avec le 130 ch, en hybride rechargeable dont la puissance cumulée grimpe à 195 ch au lieu de 180 et avec une batterie de 17,2 kWh de capacité nette (au lieu de 12,4) ce qui lui offre une autonomie en 100 % électrique portée à 85 km au lieu de 60 km, en électrique avec toujours 156 ch, mais avec une batterie de 55,4 kWh utiles (51 précédemment), ce qui porte l'autonomie maximale à 450 km, contre 416 k.

Et pour ce premier essai qui se déroulera dans la région de Lisbonne, nous vous donnons rendez-vous demain pour les premières images de cette nouvelle Peugeot 308, nous serons au volant de la motorisation la plus vendue, à savoir l'hybride 145 ch.