Une bonne voiture compacte dotée d’un excellent comportement routier, voilà ce qu’est la Peugeot 308 restylée dont nous vous proposons le guide d’achat
4. Quelles sont les options proposées pour la Peugeot 308 restylée ?
La Peugeot 308 restylée dispose d’un catalogue d’options assez complet. Celui-ci permet de personnaliser, selon ses goûts, cette berline compacte. Il y a de tout, y compris du superflu, c’est à vous de choisir l’option ou les options qui vous semblent indispensables.
Pour toutes les finitions
- Écrous de roues anti-vol : 50 €
- Peintures métallisées et spéciales : de 1 050 € à 1 250 €
- Prédisposition roue de secours : 20 € (indisponible sur Plug-in et E-308)
Pour l’E-308
- Pneumatiques All Seasons 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake) : 150 €
- Système V2L (Vehicle To Load). Le système peut fournir jusqu’à 3,5 kW et 16A. L’adaptateur permettant d’alimenter les équipements externes est disponible en accessoire : 349 €
Pour les finitions Style, Allure et GT
- Kit de dépannage pneumatique : 20 €
Pour E-308
- Pompe à chaleur : 650 €
Pour les finitions Style et Allure
- Navigation connectée (Essai gratuit pendant 6 mois inclus pour les services connectés Pack Connect Plus) entraîne Peugeot Connect & Assistance : 600 €
Pour la finition Allure
- Accès et démarrage mains-libres proximity : 400 €
- Pack Access - Navigation connectée Peugeot connect SOS + Recharge smartphone par induction : 500 €
- Pack Confort - Volant croûte de cuir chauffant, siège conducteur AGR - Sièges conducteur et passager avant chauffants : 600 € (sur berline sauf E-308), 400 € (sur SW sauf E-308)
- Pour SW Pack Confort - Filet de retenue de charge haute, plancher de coffre modulable 2 positions : 350 € (indisponible sur Plug-in Hybrid et E-308)
- Pack Vision 360° - VisioPark 360° (4 caméras) + Rear warning (surveillance d’angles morts, aide au changement de voie longue portée et alerte de trafic arrière transversal) + Pack inviolabilité avec alarme périmétrique, volumétrique et anti-soulèvement + Aide au stationnement avant : 800 €
Pour E-308
- Pack Confort - Volant chauffant et sièges chauffants : 300 €
Pour les finitions Allure et GT
- Chargeur embarqué 7,4 kW : 400 € (uniquement pour 308 plug-in)
Pour la finition GT
- Intérieur Alcantara Executive : 1 100 €
- Pack Vision 360° & Drive Assist Plus - Peugeot i-Cockpit avec instrumentation numérique 10 pouces 3D personnalisable + VisioPark 360° (4 caméras) + Rear warning (surveillance d’angles morts, aide au changement de voie longue portée et alerte de trafic arrière transversal) + Aide au maintien de la position dans la voie (conduite semi-autonome) + Pack inviolabilité Clean cabin avec capteurs de particules dans l’habitacle : 700 € (1 000 € sur SW)
Pour les finitions GT et GT Exclusive
- Pack Sensation avec Système Hi-Fi Premium FOCAL - Technologies exclusives FOCAL 10 haut-parleurs + Toit ouvrant électrique avec velum : 1 700 € (indisponible sur E-308)
- Recharge Smartphone sans fil : 100 €
Pour E-308
- Toit ouvrant électrique avec velum : 1 000 €
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