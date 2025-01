La nouvelle Citroën C4 revient à la raison

En bref

Restylage

Berline compacte

A partir de 28 250 €

Si ses scores de vente n’ont rien de déshonorant, surtout en Europe où la C4 reste un poids lourd, la berline compacte de Citroën n’a pas rencontré le même succès que sa devancière. En cause ? Un style complexe qui n'a pas su toucher une clientèle réputée conservatrice. La famille C4, qui compte également la C4X (berline tricorps, +700€) et leurs dérivés électriques, rentre dans le rang à l'occasion du restylage de milieu de carrière.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Les designers ont fait disparaître toutes les excentricités de la première mouture. Toute la partie avant a été redessinée, laquelle intègre désormais en son centre le nouveau logo Citroën. Celui-ci prend place entre des phares découpés en trois segments horizontaux, et surplombe un bouclier redessiné.

La partie arrière revient aussi à une organisation plus traditionnelle, avec là encore des feux remis à plat et reliés entre eux par un large bandeau noir - non lumineux - qui couvre presque toute la largeur du véhicule. On relève aussi de nouveaux coloris dans la gamme, et notamment cette couleur de lancement, le vert « manhattan » mais aussi quelques mesquineries comme par exemple des jantes aciers avec des enjoliveurs en cœur de gamme ou encore une instrumentation numérique uniquement sur la version la plus chère. Mais tout ceci a pour but d’abaisser les prix, et cela fonctionne.

Financièrement bien placée

Citroën profite en effet de ce restylage pour ajuster les prix de sa compacte. Cette dernière offre un très rapport prix-prestations, que ce soit dans ses versions essence à hybridation légère ou 100% électriques. Si le ticket d’entrée est un peu plus élevé qu’avant restylage (28 250€) en raison de l’hybridation 48 volts et de la présence d’une boîte automatique à double embrayage, la Française en donne plus à ses clients avec de série la climatisation bi-zone, l’écran tactile central de 10 pouces (compatible Apple Carplay & Android Auto) ainsi que l’instrumentation numérique sans oublier les suspensions « Advanced Confort » à butées hydrauliques.

Quant à l'hybride de 136 ch en finition haute "Max" à l'essai aujourd'hui, comptez 32 900 € contre 35 550 € avant le restylage. Même chose pour le modèle essence de 130 ch en finition "Plus" démarrant aujourd'hui à 29 400 € quand il fallait débourser 32 000 € avant le restylage. C’est environ 2 à 3 000 € de moins que ses concurrentes à finition et motorisation équivalentes. Cela confirme le nouveau positionnement de Citroën. Être une marque accessible.

A bord, peu d'évolutions. Le conducteur fait face à un combiné d’instrumentation de 7 pouces (5,5 sur les finitions You et Plus), que surplombe maintenant une casquette. Celui-ci se complète d’un écran central lisible, de bonne taille mais lent à l'usage.

De manière générale, la C4 traite bien ses occupants avec d'astucieux rangements, des ports USB aux 4 places et surtout de très confortables sièges, équipés de mousse à haute densité. La sellerie a été redessinée à l'occasion du restylage. Autre évolution. Peu sollicité par les clients, le support de tablette intégré à la planche de au-dessus de la boîte à gants disparaît pour offrir un peu plus de volume à cette dernière.

A l’arrière, les passagers sont aussi bien traités au niveau de la place aux jambes et de la garde au toit. Mais le volume de coffre de 380 litres est plutôt dans la moyenne basse de la catégorie, aujourd’hui. Il est cependant bien carré et son double plancher permet de le compartimenter. La C4X dotée d’une malle porte le volume de coffre à 510 litres. Une bonne valeur, même si on perd alors les aspects pratiques du hayon.