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Leapmotor B05

Essai

Leapmotor arrive sur le segment des compactes électriques avec sa B05 vendue au prix d’une citadine

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

9  

6. La fiche technique de la Leapmotor B05

 

Leapmotor arrive sur le segment des compactes électriques avec sa B05 vendue au prix d’une citadine

Les chiffres clés

Leapmotor B05 218 PRO MAX 67.1 KWH DESIGN
Généralités  
Finition DESIGN
Date de commercialisation 01/05/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 48 mois
Dimensions  
Longueur 4,43 m
Largeur sans rétros 1,88 m
Hauteur 1,52 m
Empattement 2,73 m
Volume de coffre mini 345 L
Volume de coffre maxi 1 400 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 837 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 5 CV
Couple 240 Nm
Puissance moteur 218 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 482 km
Capacité batterie 67,10 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 170 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 6.7 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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