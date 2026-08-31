Leapmotor arrive sur le segment des compactes électriques avec sa B05 vendue au prix d’une citadine
6. La fiche technique de la Leapmotor B05
Les chiffres clés
|Leapmotor B05 218 PRO MAX 67.1 KWH DESIGN
|Généralités
|Finition
|DESIGN
|Date de commercialisation
|01/05/2026
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|48 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,43 m
|Largeur sans rétros
|1,88 m
|Hauteur
|1,52 m
|Empattement
|2,73 m
|Volume de coffre mini
|345 L
|Volume de coffre maxi
|1 400 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 837 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Puissance fiscale
|5 CV
|Couple
|240 Nm
|Puissance moteur
|218 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|482 km
|Capacité batterie
|67,10 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|170 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|6.7 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
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