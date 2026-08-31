Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Leapmotor B05

Essai

Leapmotor arrive sur le segment des compactes électriques avec sa B05 vendue au prix d’une citadine

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

4  

3. La Leapmotor B05 propose la conduite autonome dés l’entrée de gamme

 

Leapmotor arrive sur le segment des compactes électriques avec sa B05 vendue au prix d’une citadine

La gamme de la Leapmotor B05 se compose de deux finitions.

L’entrée de gamme « Life » (à partir de 26 900 €) est notamment disponible avec la « petite » batterie de 56,2 kWh. Elle offre une dotation de série très complète comprenant la conduite semi-autonome, l’instrumentation de 8,8, l’écran multimédia de 14,6 pouces, la climatisation automatique, la navigation, les rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, le système audio 6 HP, la sellerie tissu, la compatibilité AppleCarPlay et Androïd Auto sans fil, les caméras de stationnement à 360°, les jantes de 19 pouces, la pompe à chaleur et la charge bidirectionnelle V2L.

Le niveau « Design », qui peut hériter de la grosse batterie de 67,1 kWh (à partir de 29 400 €), y ajoute le toit panoramique, les sièges électriques et volant chauffants, le système audio à 12 HP et le hayon automatique.

Le point techno : la conduite semi-autonome de série

L’équipement, c’est le point fort des modèles chinois et cette Leapmotor ne déroge pas à cette règle puisqu’elle propose de série la conduite semi-autonome habituellement réservée aux finitions hautes ou même en option sur des modèles de la catégorie équivalente.

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : 218 PRO MAX 67.1 KWH DESIGN

Equipements de sécurité

  • Système de surveillance de la pression des pneumatiques (TPMS)

  • Système d&#039;assistance à la traction (TCS)

  • Feux de jour à LED

  • Ecall (Appel des secours)

  • Airbags latéraux pour conducteur et passager

  • Airbags rideaux latéraux pour conducteur et passager

  • Assistance dans les embouteillages (TJA)

  • Détection d&#039;absence des mains (HOD)

  • Assistance au maintien de voie (LKA)

  • Alerte de trafic transversal AR (RCTA)

  • Avertissement avancé de distraction du conducteur (ADDW)

  • Siège AR ISOFIX

  • Airbags frontaux pour conducteur et passager

  • Ethylotest anti-démarrage

  • Assistance au trafic croisé AV (FCTA)

  • Feux de route / de croisement automatique

  • Feux AV LED

  • Double feux antibrouillard LED

  • Feux AR à LED

  • Signature des feux arrière-LED pleine largeur

  • ABS

Equipements de confort

  • Ceintures de sécurité à 3 points à l&#039;AR

  • Rétroviseurs extérieurs chauffants

  • Bluetooth

  • Régulateur de vitesse adaptif (ACC)

  • Volant chauffant

  • Siège conducteur avec réglage électrique en 6 directions

  • Siège passager AV avec réglage électrique en 4 directions

  • Sièges AV chauffant

  • Radio DAB+FM

  • Siège AR ISOFIX

  • Rappel de ceinture de sécurité AV et AR

  • Rétroviseur intérieur antiéblouissant manuel

  • Ceintures de sécurité AV à 3 points

  • Réglage électrique rétroviseurs extérieurs

  • Frein de parking automatique

  • Navigation en ligne

  • Rétroviseurs extérieurs à rabattement automatique

  • Rabattement automatique des rétroviseurs extérieurs à la fermeture du véhicule

  • Accoudoir central AR avec portes-gobelet

  • Direction assistée

  • 4 vitres électriques anti-pincement

  • Volant en ECO CUIR

  • Volant ajustable manuellement en 4 directions

  • Volant sport multifonctions

  • Sièges en Eco Cuir certifié OEKO-TEX design perforé

  • Climatisation automatique monozone

  • Console centrale flottante de rangement

  • 2 Portes-gobelet

  • Contrôle de la climatisation

  • Clé Bluetooth

  • Ouverture / Fermeture des vitres à distance

  • Chauffage / Ventilation des sièges à distance

Esthétique / Carrosserie

  • Toit panoramique avec pare-soleil électrique

  • Jantes en alliage Aérodynamique 19’’

Autres équipements

  • Sécurité enfants des portes AR

  • Enregistreur de données d&#039;urgence

  • Avertissement de collision frontale (FCW)

  • Détection des angles morts (BSD)

  • Avertissement d&#039;ouverture de porte (DOW)

  • Avertissement de sortie de voie (LDW)

  • Avertissement de collision AR (RCW)

  • Avertissement de somnolence et d&#039;attention du conducteur (DDAW)

  • Phares automatiques

  • Poignées de porte cachées

  • Fenêtres AR sur-tintées

  • Levier de vitesses à colonne

  • Lampe de lecture AV et AR

  • Lumière ambiante rythmée

  • Lampe de coffre

  • Pompe à chaleur

  • Commande vocale

  • 12 HP

  • Wifi embarqué

  • Mise à jour sans fils OTA (Over The Air)

  • Maintien automatique en pente

  • Kits de réparation de pneus

  • Pare-brise AR chauffé

  • Régénération de batterie en freinage

  • 3 modes de conduite

  • Poignées de maintien du plafonier

  • Boîte à gants

  • Alimentation 12V

  • Câble de recharge de type 2, mode 3

  • Boîte de vitesse à fonction continu

  • Maintien au centre de la voie LCC

  • Système de freinage d&#039;urgence automatique AEBS

  • Phares à réglage automatique (haut/bas)

  • Tableau de bord LCD 8.8&quot;

  • Console centrale 14,6&quot;

  • Planification de recharge

  • Caméra 360°

  • Musique en ligne

  • Compatibilité Apple CarPlay &amp; Android Auto

  • Localisation du véhicule

  • Coffre avec hayon électrique

  • Capteurs de pluie

  • Compresseur de gonflage

  • Maintien au centre de la voie d&#039;urgence ELKA

  • Freinage d’urgence de trafic transversal AR (RCTB)

  • Changement automatique de voie (ALC)

  • Avertissement de départ du véhicule AV (FVDW)

  • Frein de circulation croisée avant (FCTB)

  • 1 caméra à l&#039;AV

  • 4 capteurs à ultrasons

  • 5 radars à ondes millimétriques

  • Mode de conduite One Pedal

  • Système d’arrêt confortable

  • Maintien automatique à l’arrêt

  • Portes sans cadre

  • Miroirs de courtoisie conducteur et passager AV

  • 1 port type A &amp; 1 port type C à l&#039;AV

  • 1 port type A &amp; 1 port type C à l&#039;AR

  • Charge à induction 50W

  • V2L

  • 2 Cartes NFC

  • Préconditionnement de la batterie

  • Informations du véhicule

  • Verrouillage / Déverrouillage du véhicule à distance

  • Ouverture / Fermeture du hayon à distance

  • Ouverture / Fermeture du pare-soleil

  • Partage de la destination à distance

  • ESP

Options disponibles

  • Peinture non métallisée Jaune Clair

     : 

    0 €

  • Peinture métallisée Gris Galaxie

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée Noir métallique

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée Gris Alizé

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée Blue Nuit

     : 

    650 €

Page précédente
Page suivante

Photos (23)

Voir tout

Sommaire

4  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Leapmotor B05

Leapmotor B05

SPONSORISE

Essais Leapmotor B05

Voir tous les essais Leapmotor B05

Guides d'achat Moyenne Berline

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Leapmotor B05

Voir toute l'actu Leapmotor B05