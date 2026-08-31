La gamme de la Leapmotor B05 se compose de deux finitions.

L’entrée de gamme « Life » (à partir de 26 900 €) est notamment disponible avec la « petite » batterie de 56,2 kWh. Elle offre une dotation de série très complète comprenant la conduite semi-autonome, l’instrumentation de 8,8, l’écran multimédia de 14,6 pouces, la climatisation automatique, la navigation, les rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, le système audio 6 HP, la sellerie tissu, la compatibilité AppleCarPlay et Androïd Auto sans fil, les caméras de stationnement à 360°, les jantes de 19 pouces, la pompe à chaleur et la charge bidirectionnelle V2L.

Le niveau « Design », qui peut hériter de la grosse batterie de 67,1 kWh (à partir de 29 400 €), y ajoute le toit panoramique, les sièges électriques et volant chauffants, le système audio à 12 HP et le hayon automatique.

Le point techno : la conduite semi-autonome de série L’équipement, c’est le point fort des modèles chinois et cette Leapmotor ne déroge pas à cette règle puisqu’elle propose de série la conduite semi-autonome habituellement réservée aux finitions hautes ou même en option sur des modèles de la catégorie équivalente.