Leapmotor arrive sur le segment des compactes électriques avec sa B05 vendue au prix d’une citadine
3. La Leapmotor B05 propose la conduite autonome dés l’entrée de gamme
La gamme de la Leapmotor B05 se compose de deux finitions.
L’entrée de gamme « Life » (à partir de 26 900 €) est notamment disponible avec la « petite » batterie de 56,2 kWh. Elle offre une dotation de série très complète comprenant la conduite semi-autonome, l’instrumentation de 8,8, l’écran multimédia de 14,6 pouces, la climatisation automatique, la navigation, les rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, le système audio 6 HP, la sellerie tissu, la compatibilité AppleCarPlay et Androïd Auto sans fil, les caméras de stationnement à 360°, les jantes de 19 pouces, la pompe à chaleur et la charge bidirectionnelle V2L.
Le niveau « Design », qui peut hériter de la grosse batterie de 67,1 kWh (à partir de 29 400 €), y ajoute le toit panoramique, les sièges électriques et volant chauffants, le système audio à 12 HP et le hayon automatique.
Le point techno : la conduite semi-autonome de série
L’équipement, c’est le point fort des modèles chinois et cette Leapmotor ne déroge pas à cette règle puisqu’elle propose de série la conduite semi-autonome habituellement réservée aux finitions hautes ou même en option sur des modèles de la catégorie équivalente.
Equipements et options
Version : 218 PRO MAX 67.1 KWH DESIGN
Equipements de sécurité
Système de surveillance de la pression des pneumatiques (TPMS)
Système d'assistance à la traction (TCS)
Feux de jour à LED
Ecall (Appel des secours)
Airbags latéraux pour conducteur et passager
Airbags rideaux latéraux pour conducteur et passager
Assistance dans les embouteillages (TJA)
Détection d'absence des mains (HOD)
Assistance au maintien de voie (LKA)
Alerte de trafic transversal AR (RCTA)
Avertissement avancé de distraction du conducteur (ADDW)
Siège AR ISOFIX
Airbags frontaux pour conducteur et passager
Ethylotest anti-démarrage
Assistance au trafic croisé AV (FCTA)
Feux de route / de croisement automatique
Feux AV LED
Double feux antibrouillard LED
Feux AR à LED
Signature des feux arrière-LED pleine largeur
ABS
Equipements de confort
Ceintures de sécurité à 3 points à l'AR
Rétroviseurs extérieurs chauffants
Bluetooth
Régulateur de vitesse adaptif (ACC)
Volant chauffant
Siège conducteur avec réglage électrique en 6 directions
Siège passager AV avec réglage électrique en 4 directions
Sièges AV chauffant
Radio DAB+FM
Siège AR ISOFIX
Rappel de ceinture de sécurité AV et AR
Rétroviseur intérieur antiéblouissant manuel
Ceintures de sécurité AV à 3 points
Réglage électrique rétroviseurs extérieurs
Frein de parking automatique
Navigation en ligne
Rétroviseurs extérieurs à rabattement automatique
Rabattement automatique des rétroviseurs extérieurs à la fermeture du véhicule
Accoudoir central AR avec portes-gobelet
Direction assistée
4 vitres électriques anti-pincement
Volant en ECO CUIR
Volant ajustable manuellement en 4 directions
Volant sport multifonctions
Sièges en Eco Cuir certifié OEKO-TEX design perforé
Climatisation automatique monozone
Console centrale flottante de rangement
2 Portes-gobelet
Contrôle de la climatisation
Clé Bluetooth
Ouverture / Fermeture des vitres à distance
Chauffage / Ventilation des sièges à distance
Esthétique / Carrosserie
Toit panoramique avec pare-soleil électrique
Jantes en alliage Aérodynamique 19’’
Autres équipements
Sécurité enfants des portes AR
Enregistreur de données d'urgence
Avertissement de collision frontale (FCW)
Détection des angles morts (BSD)
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)
Avertissement de sortie de voie (LDW)
Avertissement de collision AR (RCW)
Avertissement de somnolence et d'attention du conducteur (DDAW)
Phares automatiques
Poignées de porte cachées
Fenêtres AR sur-tintées
Levier de vitesses à colonne
Lampe de lecture AV et AR
Lumière ambiante rythmée
Lampe de coffre
Pompe à chaleur
Commande vocale
12 HP
Wifi embarqué
Mise à jour sans fils OTA (Over The Air)
Maintien automatique en pente
Kits de réparation de pneus
Pare-brise AR chauffé
Régénération de batterie en freinage
3 modes de conduite
Poignées de maintien du plafonier
Boîte à gants
Alimentation 12V
Câble de recharge de type 2, mode 3
Boîte de vitesse à fonction continu
Maintien au centre de la voie LCC
Système de freinage d'urgence automatique AEBS
Phares à réglage automatique (haut/bas)
Tableau de bord LCD 8.8"
Console centrale 14,6"
Planification de recharge
Caméra 360°
Musique en ligne
Compatibilité Apple CarPlay & Android Auto
Localisation du véhicule
Coffre avec hayon électrique
Capteurs de pluie
Compresseur de gonflage
Maintien au centre de la voie d'urgence ELKA
Freinage d’urgence de trafic transversal AR (RCTB)
Changement automatique de voie (ALC)
Avertissement de départ du véhicule AV (FVDW)
Frein de circulation croisée avant (FCTB)
1 caméra à l'AV
4 capteurs à ultrasons
5 radars à ondes millimétriques
Mode de conduite One Pedal
Système d’arrêt confortable
Maintien automatique à l’arrêt
Portes sans cadre
Miroirs de courtoisie conducteur et passager AV
1 port type A & 1 port type C à l'AV
1 port type A & 1 port type C à l'AR
Charge à induction 50W
V2L
2 Cartes NFC
Préconditionnement de la batterie
Informations du véhicule
Verrouillage / Déverrouillage du véhicule à distance
Ouverture / Fermeture du hayon à distance
Ouverture / Fermeture du pare-soleil
Partage de la destination à distance
ESP
Options disponibles
-
Peinture non métallisée Jaune Clair:
0 €
-
Peinture métallisée Gris Galaxie:
650 €
-
Peinture métallisée Noir métallique:
650 €
-
Peinture métallisée Gris Alizé:
650 €
-
Peinture métallisée Blue Nuit:
650 €
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