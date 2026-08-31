La concurrence : un rapport prix/équipement très compétitif

La Leapmotor B05 va avoir à faire car la concurrence est élevée sur le segment des berlines compactes électriques. Alors bien évidemment, il y a les acteurs historiques à l’image de Citroën avec sa e-C4, d’Opel avec son Astra électrique, de Peugeot et sa e-308, de Renault avec sa Megane E-Tech récemment restylée ou de Volkswagen et sa nouvelle ID.3 Neo. Face à ces dernières, la Leapmotor est plus puissante, mais surtout nettement moins chère (à partir de 27 900 € avec la remise pour notre version d’essai et même 25 900 € pour la petite batterie) alors que ses rivales européennes débutent à partir de 35 000 € et 28 500 € pour la MG 4. Finalement, seule la MG 4 Urban est encore moins onéreuse puisque vendue à partir de 24 995 €. Le match entre ces chinoises est donc lancé. Mais on retiendra surtout que cette Leapmotor est vendue moins chère que certaines citadines électriques… Cela fait réfléchir.

À retenir

Même si la B05 n’est pas aussi dynamique que Leapmotor le prétend sur le site de la marque, il n’en reste pas moins que cette compacte chinoise est loin d’être désagréable sur la route en raison d’un bon confort. Toutefois, elle dispose d’autres arguments comme son habitabilité arrière généreuse, son équipement complet et surtout ses tarifs, une nouvelle fois, très agressifs. Les constructeurs généralistes peuvent une nouvelle fois trembler et notamment Peugeot et Opel, qui possèdent des compactes électriques présentes dans des showrooms voisins.

Caradisiac a aimé

Le style agréable

L’habitabilité arrière très généreuse

Les tarifs particulièrement agressifs

L’équipement complet

Le comportement routier globalement satisfaisant. Caradisiac n’a pas aimé Le volume de coffre

L’ergonomie tout écran

Pas d’essuie-glace à l’arrière

Bruits d’air à 130 km/h