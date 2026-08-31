Bien que faisant partie de la galaxie Stellantis, la Leapmotor B05 n’a pas été élaborée à partir de la même plateforme que ses cousines les Peugeot e-308 et Opel Astra électrique par exemple. Elle utilise la même base que les SUV B10 et C10 dénommée Leap 3.5. Elle est déclinée en deux configurations : une petite batterie de 56,2 kWh brut et une plus grosse de 67,1 kWh brut également. Les autonomies respectives sont de 401 et 482 km. Un seul moteur en revanche, il développe une puissance de 218 ch, ce qui est plus que la plupart des rivales de cette B05 et 240 Nm de couple. Et aujourd’hui, c’est la version grosse batterie que nous avons aujourd’hui à l’essai.

Avant tout, il ne faut pas se fier à ce que Leapmotor annonce sur son site internet car cette B05 est loin d’être sportive, même si elle propose même un launch control et bénéficie de performances qui donnent le sourire, avec 0 à 100 km/h abattu en 6,7 secondes. Passé cela, il faut reconnaître par ailleurs que son comportement est nettement plus probant que celui des SUV, mais cette B05 n’égale pas non plus les meilleures dans la catégorie.

Toutefois, l’ensemble fait preuve d’une belle cohérence avec une direction plutôt informative et consistante. Le train avant est accrocheur et l’arrière efficace avec une bonne motricité. Même si on aurait aimé des sièges assurant un meilleur maintien, le confort global demeure de bon niveau avec des mouvements de caisse bien contrôlés. Attention, l’amortissement peut se montrer un peu plus dur lors du passage des saignées. Sur autoroute, le bilan se dégrade avec en particulier des bruits importants provenant des rétroviseurs et des aides à la conduite moins performantes que la concurrence, notamment le régulateur de vitesse adaptatif perfectible (freinage trop précoce, distance intra-véhicules trop laxiste, etc.).

En ce qui concerne la consommation, nous avons relevé une moyenne de 17 kWh/100 km sur notre trajet mêlant tous les types de routes. Comptez une consommation de 19,9 kWh/100 km sur autoroute. De quoi atteindre dans ces conditions 380 km et 330 km.

Enfin, pour ce qui est de la recharge, cette Leapmotor B05 accepte du 11 kW en alternatif. En courant continu, il faudra compter entre 140 kW et 174 kW, de quoi passer de 30 à 80 % en 16 et 17 min. De notre côté, nous avons relevé 25 min pour atteindre 80 % en partant de 20 %.