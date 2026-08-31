La Leapmotor B05 (218 ch, 67,1 kWh, à partir de 29 400 €) est évaluée dans la catégorie des berlines compactes électriques, qui comprend notamment

Citroën ë-C4 (136 ch, 50 kWh, à partir de 34 500 €)

MG 4 (190 ch, 64 kWh, à partir de 28 490 €)

MG4 Urban (160 ch, 54 kWh, à partir de 24 995 €)

Opel Astra électrique (156 ch, 58,3 kwh, à partir de 35 461 €)

Peugeot e-308 (156 ch, 55 kwh, à partir de 42 600 €)

Renault Megane e-Tech (220 ch, 67 kWh, 37 500 €)

Volkswagen ID.3 neo (204 ch,58 kwh, 40 500 €)