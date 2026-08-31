Leapmotor arrive sur le segment des compactes électriques avec sa B05 vendue au prix d’une citadine
5. La Leapmotor B05 passe aux cribles de nos tests
La Leapmotor B05 (218 ch, 67,1 kWh, à partir de 29 400 €) est évaluée dans la catégorie des berlines compactes électriques, qui comprend notamment
Citroën ë-C4 (136 ch, 50 kWh, à partir de 34 500 €)
MG 4 (190 ch, 64 kWh, à partir de 28 490 €)
MG4 Urban (160 ch, 54 kWh, à partir de 24 995 €)
Opel Astra électrique (156 ch, 58,3 kwh, à partir de 35 461 €)
Peugeot e-308 (156 ch, 55 kwh, à partir de 42 600 €)
Renault Megane e-Tech (220 ch, 67 kWh, 37 500 €)
Volkswagen ID.3 neo (204 ch,58 kwh, 40 500 €)
|Leapmotor B05 ProMax Design
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|12,9 /20
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