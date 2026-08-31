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Leapmotor B05

Essai

Leapmotor arrive sur le segment des compactes électriques avec sa B05 vendue au prix d’une citadine

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

4  

5. La Leapmotor B05 passe aux cribles de nos tests

 

Leapmotor arrive sur le segment des compactes électriques avec sa B05 vendue au prix d’une citadine

La Leapmotor B05 (218 ch, 67,1 kWh, à partir de 29 400 €) est évaluée dans la catégorie des berlines compactes électriques, qui comprend notamment

Citroën ë-C4 (136 ch, 50 kWh, à partir de 34 500 €)

MG 4 (190 ch, 64 kWh, à partir de 28 490 €)

MG4 Urban (160 ch, 54 kWh, à partir de 24 995 €)

Opel Astra électrique (156 ch, 58,3 kwh, à partir de 35 461 €)

Peugeot e-308 (156 ch, 55 kwh, à partir de 42 600 €)

Renault Megane e-Tech (220 ch, 67 kWh, 37 500 €)

Volkswagen ID.3 neo (204 ch,58 kwh, 40 500 €)

Leapmotor B05 ProMax Design
Budget
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
 
Pratique
  • 5.92
  • 5.92
  • 5.92
  • 5.92
  • 5.92
 
Rapport prix/équipements
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Sur la route
  • 7.14
  • 7.14
  • 7.14
  • 7.14
  • 7.14
 
Sécurité
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
 
Autonomie
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
 
Note globale : 12,9 /20
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