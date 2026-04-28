En France, la Leapmotor B05 sera-t-elle en dessous des 20 000 euros comme la MG4 Urban ?

Depuis son intégration dans le groupe Stellantis en Europe, Leapmotor n’en finit plus d’étoffer sa gamme. Alors qu’il doit aussi commencer à fabriquer des voitures sur le sol européen (en Espagne) dès cette fin d’année, le constructeur chinois prépare d’autres nouveautés importantes. Outre le petit B03, la marque se prépare à commercialiser chez nous la B05.

Compacte électrique de 4,43 mètres de long, l’auto possède des batteries de 56,2 kWh (401 km d’autonomie WLTP) ou de 67,1 kWh (482 km d’autonomie WLTP) et développera 218 chevaux en puissance maximale (avec 174 kW de puissance maximale de charge en courant continu et un 30-80 % récupéré en 17 minutes).

En Italie, elle coûte le prix d’une MG4

En attendant de connaître son prix français, Leapmotor commence à dévoiler ses tarifs dans d’autres marchés. En Italie, par exemple, l’auto s’affiche à partir de 26 900€ avec les petites batteries et 29 400€ avec les grosses.

En France, il faudra s’attendre à des tarifs similaires ou même encore un peu plus attractifs (la voiture démarre aussi sous les 24 000€ en Espagne), mais Leapmotor ne peut de toute façon pas se permettre de la vendre trop cher : comme la MG4 restylée (affichée actuellement à partir de 27 490€ chez nous), elle n’a pas droit au bonus écologique.

Quelques remises à prévoir ?

Leapmotor étant aussi coutumier des offres de lancement intéressantes, on peut s’attendre à quelques remises additionnelles à l’ouverture des commandes de cette B05. Parviendra-t-elle à se rapprocher de la barre des 20 000€ ? Rappelons que chez MG, la nouvelle MG4 EV Urban à la vocation d’entrée de gamme (43 kWh et 325 km WLTP) s’affiche à partir de 19 990€ en offre de lancement. Leapmotor devra donc s’aligner un minimum.