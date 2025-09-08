La Leapmotor B05 veut chasser la Volkswagen ID.3 - En direct du salon de Munich 2025

Leapmotor est venu au salon de Munich 2025 avec deux nouveautés importantes : le B10, d’une part, ce SUV électrique compact positionné face aux modèles du genre du Renault Scénic E-Tech et affiché à des prix attractifs (sous les 30 000€ en prix de base).

Mais surtout, la toute nouvelle B05 qui prend la forme d’une compacte électrique pour se placer en face des Volkswagen ID.3, Renault Mégane E-Tech et autres MG4.

Plus grosse que la Mégane E-Tech

Cette nouvelle B05 mesure 4,43 mètres de long, à comparer aux 4,21 mètres d’une Renault Mégane E-Tech ou aux 4,26 mètres d’une Volkswagen ID.3. Elle est donc assez grosse dans l’absolu, affichant un design très proche de celui du B10 (et des précédents modèles lancés par Leapmotor comme le gros C10).

Leapmotor ne dévoile pour l’instant que peu d’informations officielles à propos de ce nouveau modèle, mais on en apprendra plus dans quelques heures sur le stand de la marque à Munich. En attendant, il faut se contenter de ces premières images officielles et on imagine que l’auto reprend la plateforme technique du SUV B10. Elle devrait donc proposer deux tailles de batteries, un intérieur très proche de celui du B10 et un prix de base sous les 30 000€ (en plus d’une meilleure efficience grâce à son aérodynamisme plus favorable).

Rendez-vous dans quelques minutes pour en apprendre davantage sur la voiture.