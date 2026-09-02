Qui voudrait sauver cette pauvre Maserati abandonnée en Calabre ?

Lancée en 2007 et finalement disparue en 2017, la Maserati GranTurismo de première génération a ébloui tout le monde grâce à deux choses : l’élégance de son design et la sonorité de son beau V8 atmosphérique développé en collaboration avec Ferrari, d’abord avec une cylindrée de 4,2 litres puis à 4,7 litres.

A l’époque, il s’agissait d’un modèle assez incontournable pour ceux qui cherchaient une GT de luxe à la fois polyvalente et sportive. La seconde génération de modèle, arrivée en 2023, n’a hélas pas réussi à approcher son succès commercial.

Une pauvre GranTurismo abandonnée au fin fond de la Calabre !

Même si son prix peut descendre jusqu’à environ 30 000€ sur La Centrale pour les exemplaires les plus kilométrés et nécessitant d’importants travaux, cette Maserati Granturismo reste une auto de collection à forte valeur : comptez près de 70 000€ actuellement pour un exemplaire affichant moins de 30 000 kilomètres.

Voilà pourquoi les images publiées par « Seb » dans le groupe Facebook des « Véhicules Abandonnés » ont tout de même de quoi surprendre : elles montrent une GranTurismo dans un état catastrophique, avec des boucliers accrochés un peu partout et des bas de caisse abîmés. La plaque d’immatriculation avant est à moitié détachée et l’auto semble stationnée ici depuis longtemps. A-t-elle subi une panne mécanique importante ? Son propriétaire fait-il simplement preuve d’une négligence coupable ?

L’auto se situerait quelque part en Calabre, dans le sud de l’Italie. Pour la remettre en état, il faudrait cependant dépenser des sommes importantes rien que pour refaire correctement la carrosserie et la peinture. On n’ose imaginer l’état de l’intérieur…