Monza 2026 : Ce vibrant hommage de Ferrari va toucher tous les fans de Formule 1 !

Cela fait maintenant bientôt 13 ans que le légendaire pilote de Formule 1 Michael Schumacher est hospitalisé après avoir été victime d’un violent accident de ski, le 29 décembre 2013. Pour honorer ses exploits, Ferrari, avec qui l’Allemand a remporté cinq de ses sept titres de champion du monde après y avoir passé 11 saisons, de 1996 à 2006, a dévoilé ces derniers jours une nouvelle collection de vêtements, de nouvelles combinaisons et, aujourd’hui, mardi 1er septembre, une livrée spéciale.

Un week-end entièrement dédié à la légende allemande, durant lequel les fans de Ferrari célébreront les 30 ans de la première victoire de Schumacher en rouge, en 1996, ainsi que les 20 ans de sa dernière victoire en Formule 1, en 2006.

Une Ferrari inspirée de 1996

Après avoir dévoilé sa collection de vêtements et ses nouvelles combinaisons, qui arborent notamment les étoiles blanches de Michael Schumacher, Ferrari dévoile une livrée plus rouge que jamais.

En effet, la SF-26 du Grand Prix d’Italie s’inspire de la monoplace de 1996, la première Ferrari de Michael Schumacher, qui était elle aussi entièrement rouge. La partie blanche de la Ferrari de 2026 est donc abandonnée pour laisser place au rouge.

Plusieurs détails en l’honneur de l’Allemand sont également présents sur la livrée. C’est notamment le cas des sept emblématiques étoiles blanches représentant ses titres de champion du monde, qui figuraient sur son casque et qui sont désormais intégrées à l’avant du museau de la monoplace.

Les pilotes Charles Leclerc et Lewis Hamilton arboreront leurs numéros respectifs, le 16 et le 44, dans une police rétro, aux côtés de la mythique signature de Michael Schumacher. À cela s’ajoute une touche dorée, visible sur les pourtours des jantes.

Des anciens pilotes prendront la piste

L’hommage de Ferrari ne s’arrête pas à une nouvelle identité visuelle. En effet, deux anciens coéquipiers et amis de Michael Schumacher prendront le volant de l’une de ses anciennes monoplaces championnes.

Son ancien coéquipier Rubens Barrichello, ainsi que Sebastian Vettel, ami proche et ancien pilote Ferrari, prendront le volant de la Ferrari de 2002 samedi 5 et dimanche 6 septembre afin d’effectuer un tour d’honneur sur le circuit de Monza.

Avec cette voiture, Schumacher remportera son cinquième titre de champion du monde grâce à 11 victoires et 144 points. Il sera sacré après sa victoire au Grand Prix de France, lors de la 11e épreuve sur les 17 que comptait la saison 2002.