Voir sa Ferrari se faire bombarder par d’énormes grêlons et ne rien pouvoir faire

Outre la canicule, l’été 2026 a été marqué par de violents épisodes orageux en France, parfois accompagnés de chutes de grêle dangereuses. En Bourgogne-Franche-Compté, par exemple, d’énormes grêlons sont tombés à Dole, Besançon ou Montbéliar avec à la clé de gros dégâts sur les toitures des maisons et les carrosseries des voitures.

Même chose dans le Centre-Val de Loire, l’Ile-de-France, Marseille ou encore l’Auvergne ou l’Occitanie, où des phénomènes de ce genre ont aussi été remarqués. A chaque fois, des milliers de véhicules se retrouvent « grêlés » et certains ont même eu les vitres cassées.

Une Ferrari F8 Tributo sans défenses

La grêle ne fait évidemment pas de différence entre les voitures, comme l’illustre parfaitement la vidéo ci-dessous. Elle semble avoir été filmée à Mellingen, en Suisse, au sein d’un camp de gens du voyage installés dans la région il y a quelques jours.

Le camp a été traversé par un gros orage de grêle, où de véritables balles de golf (ou même de tennis !) en glace se sont abattues sur le terrain pendant quelques minutes. La grêle a cassé les vitres des voitures et celles des caravanes et la carrosserie de la Ferrari F8 Tributo garée à l’extérieur restera probablement très marquée après ces nombreux chocs.

En France, une franchise de 380€

Rappelons qu’en France, la loi prévoit dans ce genre de cas un forfait pour les assureurs avec une franchise fixe de 380€. Dans le cas d’un véhicule comme la Ferrari F8 Tributo, dont les réparations de la carrosserie ne coûtent évidemment pas la même chose que pour une simple citadine ou un SUV, on risque d’atteindre très vite des montants énormes. Généralement, la plupart des propriétaires de ces autos possèdent de toute façon un garage pour les stocker à l’abri de ce genre de risque.