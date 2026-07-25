Les assureurs vont pleurer : à Marseille, de nombreuses voitures abîmées par des grêlons énormes

C’était à la fin du mois de juin : un gros orage accompagné de grêle avait alors déversé d’énormes billes de glace sur la région parisienne, endommageant localement beaucoup de véhicules stationnés dehors (ou circulant au mauvais endroit et au mauvais moment).

Un épisode similaire vient de se produire dans les Bouches-du-Rhône, où de fortes précipitations ont été mesurées depuis ce matin samedi. En fin de matinée, cet orage a d’abord déversé de petits grêlons qui ont, dans les minutes suivantes, atteint la taille de balles de golf dans certaines localités.

Des milliers de véhicules touchés ?

Sachant qu’on reporte des dégâts sur les véhicules touchés par la grêle du bord de mer à Marseille jusqu’à Allauch plus loin dans les terres, ce sont potentiellement des milliers de voitures qui ont été endommagées lors de ce court épisode climatique.

Autant dire que les carrosseries et les spécialistes du « débossage » risquent d’être confrontés à une forte activité dans les semaines à venir dans la région.

Il faut être rapide avec l’assurance

Comme nous le rappelions il y a quelques semaines, il ne faut pas perdre de temps dans ce genre de situation pour déclarer le sinistre à son assureur : dans une période 5 jours après les faits.

Les dégâts causés à la carrosserie d’une voiture par la grêle sont systématiquement couverts dans les assurances « tous dommages », et parfois aussi dans les formules au tiers simple (il faut vérifier ce que mentionne le contrat à ce sujet). Malheureusement pour ces dégâts, les assurances demandent le règlement d’une franchise pouvant se chiffrer à plusieurs centaines d’euros. Lorsque l’état de catastrophe naturelle est décrété, ce qui n’est pas nécessaire pour se faire indemniser de tels dégâts, le montant de cette franchise se fixe automatiquement à 380€.